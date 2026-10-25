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13. revír: štáb podvedl Lídu Baarovou a Číňana hrál Čech. Tvář hlavního kasaře diváci neuvidí ani jednou

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Detektivní film 13. revír doprovázel nečekaný útěk režiséra a fiktivní natáčení s Lídou Baarovou. Herečka se pravdu dozvěděla v protileteckém krytu.
13. revír

13. revír

Zdroj: FOTO:© Státní půjčovna filmů / distr. TV Seznam
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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