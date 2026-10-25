Tatra představila hasičský speciál Force, který zvládne i krabí krok. Projede vodou hlubokou 1,2 metru a hasí za jízdy

Konstrukce stojí na tom, čím je Tatra známá. Má centrální nosnou rouru a výkyvně zavěšené polonápravy, které mají vozu zajistit průchodnost těžkým terénem a zároveň stabilitu. Automobilka speciál řadí mezi nejmodernější generaci těžkých hasičských vozidel a jako jedno z hlavních nasazení uvádí lesní požáry, kde se zasahuje daleko od zpevněných cest.
Čerpadlo pracuje za jízdy až do rychlosti 10 km/h
Dvanáctiválec má objem 12,7 litru a výkon 340 kW, tedy přes 462 koní. Kolik vůz s vodou a výbavou váží, dostupný popis neuvádí. Bez hmotnosti proto nejde posoudit, jestli je výkon na tak těžký stroj velkorysý, nebo jen dostatečný.
Sílu motoru rozděluje automatická převodovka Allison 4500 s hydrodynamickým měničem. Posílá ji na poháněná kola a také na požární čerpadlo zabudované přímo v podvozku. Čerpadlo smí běžet i za jízdy, pokud vůz nejede rychleji než 10 km/h. Posádka tak při pomalém popojíždění nemusí kvůli čerpání vody zastavovat, a z celého popisu jde o vlastnost s nejpřímějším dopadem na samotné hašení.
Na přesunech po silnici speciál dosáhne nejvýš 110 km/h.
Nad padesátkou se zadní náprava sama zamkne
Podvozek řídí elektronika a zadní náprava se natáčí hydraulicky. Jakmile vůz překročí 50 km/h, systém ji sám vycentruje a uzamkne, takže při rychlé jízdě zůstává v přímém směru. V těžkém terénu se naopak zadní náprava natáčí nezávisle na předních kolech.
K dojezdu do obtížných míst pomáhá také centrální huštění pneumatik. Tlak v nich mění i během jízdy, takže řidič nemusí vystupovat, když se z pevné cesty dostane do hlubokého sněhu nebo bahna. Snížený tlak podle automobilky výrazně zvyšuje trakci.
Kamery a radary učí hasičskou Tatru krabí krok
Na délku měří speciál 7,8 metru a otočí se v kruhu o průměru 15 metrů. Spolu s nájezdovými úhly 35 stupňů to má vozu zajistit obratnost i v sevřeném terénu, jaký hasiče čeká třeba při lesním požáru.
Tatra počítá s nasazením v horách, na skalnatém povrchu i v bažinách. Vodní překážky vůz projede až do hloubky 1,2 metru.
Nejméně obvyklou součástí výbavy je částečné dálkové ovládání. Vůz má vlastní řídicí systém a sadu senzorů včetně kamer a radarů, které chrání posádku a zároveň umožňují pohyb takzvaným krabím krokem. Podle automobilky by bez něj řidič v těžkém terénu nemohl s vozem manévrovat tak přesně.
Co všechno se vozí v hliníkových úložných prostorách
Technika je uložená v hliníkových úložných prostorách a hadice drží modulární držáky. Součástí výbavy je i 60 metrů dlouhá vysokotlaká hadice s hladkým povrchem, se kterou se při složitých zásazích snáz manipuluje. Dál vůz veze úhlovou brusku, teleskopické a skládací žebříky a další nářadí. Pro práci za tmy má LED pásy se světelným tokem až 40 000 lumenů a osvětlovací stožár. Signalizační diody pomáhají hasičům zorientovat se kolem vozu při zhoršené viditelnosti.
Popis je obsáhlý tam, kde jde o terén a osvětlení. Chybí v něm ale objem nádrže na vodu i výkon čerpadla, přitom podle těchto dvou čísel se hasičský vůz posuzuje především, a jejich absence je nejslabší místo celé prezentace. Neuvádí se ani počet míst pro posádku, cena nebo první zákazníci.