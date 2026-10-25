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Kdo všechno má přístup k vašemu účtu Google? Kontrola zabere pár minut, varování míří na 2,5 miliardy účtů

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Google vyzývá uživatele Gmailu, YouTube, Disku i Androidu, aby si okamžitě prošli bezpečnostní kontrolu účtu. Podle firmy se riziko týká i lidí, kteří mají pocit, že mají vše pod kontrolou. Ukážeme, kudy se cizí lidé k datům dostávají a co kontrola odhalí.
Kdo všechno má přístup k vašemu účtu Google? Kontrola zabere pár minut, varování míří na 2,5 miliardy účtů

Kdo všechno má přístup k vašemu účtu Google? Kontrola zabere pár minut, varování míří na 2,5 miliardy účtů

Zdroj: Foto: The original uploader was Snow storm in Eastern Asia at English Wikipedia. - licence CC BY 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 20:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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