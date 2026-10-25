Kdo všechno má přístup k vašemu účtu Google? Kontrola zabere pár minut, varování míří na 2,5 miliardy účtů

V jednom účtu Google dnes leží e-maily, zálohy fotografií, historie vyhledávání, údaje o poloze, kontakty a často i přihlašovací údaje k dalším službám. Kdo se do něj dostane, nezíská jen poštu. Získá materiál, který se dá zneužít ke krádeži identity nebo k vydírání. Takové množství citlivých dat na jednom místě je hlavní důvod, proč stojí za to ověřit si, kdo všechno k účtu přistupuje.
Komu Google posílá výzvu a co znamená číslo 2,5 miliardy
Google radí provést bezpečnostní kontrolu hned a opakovat ji pravidelně. Podle firmy riziko narušení soukromí aktuálně roste. Za varováním stojí údaj, že ohroženo může být 2,5 miliardy účtů, pokud jejich majitelé kontrolu neudělají.
Číslo má v sobě podmínku. Udává, na kolik účtů se doporučení vztahuje. Kolik z nich už někdo skutečně zneužil, z výzvy nevyplývá. Jde tedy o plošnou výzvu adresovanou prakticky všem uživatelům, ne o hlášení o konkrétním útoku. Nejasné zůstává i slovo „pravidelně“, protože Google k němu nedodává žádnou frekvenci.
Kontrola se týká každého, kdo používá Gmail, YouTube, Disk Google nebo zařízení s Androidem.
Tři situace, kdy účet otevřete cizím i se silným heslem
Lidé se podle Googlu mylně domnívají, že silné heslo účet spolehlivě ochrání. Riziko ale vzniká i mimo heslo, v běžných situacích, kterým málokdo věnuje pozornost.
První situace nastává, když se přihlásíte na počítači v kavárně. Druhá, když po přehrávání videa zapomenete odhlásit YouTube na cizím zařízení. Účet pak zůstane otevřený každému, kdo k tomu přístroji sedne po vás. Třetí situace vzniká, když povolíte přístup aplikaci, kterou neznáte. Na tyto tři scénáře upozornil britský deník The Sun.
Čtyři zastávky kontroly: od zařízení po dvoufázové ověření
Kontrola podle Googlu trvá jen pár minut a je navržená tak, aby se v ní vyznal každý. Ukáže, jestli má někdo přístup k vašim datům, odkud se do účtu přihlašujete a které aplikace váš profil využívají.
Na začátku ověří, jestli máte aktuální kontaktní údaje pro obnovení účtu. Bez nich se po ztrátě přístupu zpátky dostanete jen obtížně. Potom zobrazí všechna zařízení, na kterých jste právě přihlášení. Tady se nejsnáz objeví zapomenutý počítač z kavárny nebo přihlášení z místa, které nepoznáváte. V takovém případě se o váš účet někdo zajímá víc, než by měl. Další část nabídne vylepšené bezpečné prohlížení, které pomocí umělé inteligence rozpozná podezřelé weby ještě předtím, než je někdo nahlásí.
Poslední položkou je dvoufázové ověření. Má z celé kontroly nejpřímější dopad, protože podle Googlu brání cizímu přístupu i ve chvíli, kdy heslo unikne.
Nejslabším místem je tlačítko „Povolit“ u neznámých aplikací
Kontrola sice ukáže, které aplikace váš profil využívají, ale neříká srozumitelně, jaká data si konkrétní aplikace berou a jak jejich oprávnění omezit. Uživatel tak vidí seznam, ze kterého nepozná, čím za přístup platí.
Většina lidí na „Povolit“ klikne bez čtení podmínek a část svého soukromí tím aplikaci odevzdá dobrovolně. Z prověrky se to zpětně nedá vyčíst, protože ta ukazuje jen to, že aplikace k profilu přístup má.
Seznam napojených aplikací je jednou ze tří věcí, které bezpečnostní kontrola zobrazí, vedle přehledu zařízení a míst, odkud se do účtu přihlašujete.