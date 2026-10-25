Tuhle krabičku nesmíte ani vozit v autě: ve Francii může rušička radaru stát až 75 000 Kč a řidičák navždy

Startovací kabely, kompresor do zásuvky, sada nářadí, v zimě škrabka na led. Takové věci si řidiči přibalují nad rámec povinné výbavy a žádného policistu nezajímají. Elektronika, jejímž jediným účelem je zabránit policii změřit rychlost auta, do téhle skupiny nepatří. Netýká se přitom jen profesionálních řidičů, kupují si ji i běžní motoristé. Česko, Francie a Německo ji přitom posuzují každé po svém, takže pravidla, na která je řidič zvyklý doma, mu za hranicemi nepomohou.
Co přesně udělá rušička, když na auto zamíří laserová pistole
Starší a rozšířenější z obou typů je antiradar. Je to pasivní přístroj, který sleduje okolní frekvence. Jakmile zachytí typický radarový nebo laserový signál, rozsvítí kontrolku, pípne nebo zobrazí upozornění na displeji. Do měření nijak nezasahuje. Policista svou naměřenou rychlost dostane a řidič měl jen pár okamžiků navíc, aby zpomalil.
O legálnosti rozhoduje jediná vlastnost, totiž jestli přístroj vysílá. Rušička signál měřiče nejen zachytí, ale odpoví na něj vlastním vysíláním, které má měření zmást nebo zcela znemožnit. Policista míří laserovou pistolí na auto a místo rychlosti dostane šum. Na displeji se neobjeví nic, případně nesmyslné číslo, a měření je k ničemu.
Zákonodárci vidí hlavní problém právě v tomto aktivním zásahu do práce policie.
Proč francouzské policii nestačí, že rušička nebyla zapnutá
Francie nedávno pravidla zpřísnila. Zakazuje rušičku používat za jízdy a k tomu ji zakazuje i mít v autě. Nepřípustné je podle tamních úřadů jakékoli zařízení, které aktivně zasahuje do činnosti radarů nebo laserových měřičů. Policie smí při běžné silniční kontrole projít interiér i zavazadlový prostor. Když rušičku najde, nezjišťuje, jestli byla zapnutá. Stačí jí, že přístroj ve voze je a dá se kdykoli použít, a automaticky ho zabaví. Řidič, který rušičku do Francie přiveze, se tedy nemá čím hájit.
Za samotné držení hrozí v přepočtu pokuta kolem 37 500 Kč. Při opakovaném porušení se může zdvojnásobit až na 75 000 Kč. Nejvyšší částka, kterou se celé téma rádo ohání, tedy dopadá na recidivisty a při prvním přistižení jde zhruba o polovinu. Nejtvrdší je trest pro řidiče, kteří měření rychlosti obcházejí dlouhodobě a vědomě. Ti mohou o řidičský průkaz přijít doživotně, bez možnosti získat ho znovu.
Německo postupuje jinak a jeho pravidla míří i do telefonu. Postih tam hrozí také za mobilní aplikace, které upozorňují na policejní hlídky a radary. Takové případy tamní zákony popisují výslovně.
Rušička v šuplíku doma? Český zákon řeší až její použití
V Česku je pasivní antiradar legální. Rušičky vylučuje zákon č. 361/2000 Sb. v § 3 odst. 3 písm. a). Podle něj řidič nesmí používat zařízení, která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků, jimiž policie kontroluje dodržování pravidel silničního provozu. Rušička tím do zakázané kategorie spadá jednoznačně. Antiradar nikoli, protože měření nijak neovlivní.
Zákon zakazuje použití, ne samotné vlastnictví. Rušička uložená doma v šuplíku tedy teoreticky v pořádku je. Česká úprava je tak mírnější přesně v tom bodě, na kterém Francie staví celý trest, totiž u pouhé přítomnosti přístroje.
Jakmile ale řidič rušičku namontuje do auta a ta za provozu funguje, nejde už o vlastnictví a vztahuje se na ni zmíněný zákaz.
Parkovací asistent se skrytou rušicí funkcí v Česku projde, pokud je vypnutý
Některé sofistikovanější systémy spojují homologovaného parkovacího asistenta s funkcí rušičky. U nich rozhoduje, jestli je rušicí část deaktivovaná. Když je vypnutá a systém slouží jen k parkování, smí v autě v Česku zůstat.
Otevřená zůstává otázka, jak by takový systém dopadl při kontrole ve Francii. Tamní policie zapnutí nezkoumá a nalezenou rušičku bere jako přístroj, který lze kdykoli použít. Vypnutá funkce, kterou jde znovu aktivovat, se pod takové pravidlo vejde snadno, a s kombinovaným systémem je proto cesta do Francie riskantní.
Pro Česko platí ještě jedno měřítko, nezávislé na tom, co přístroj umí: zařízení bez homologace na karoserii auta vůbec nesmí.