Pneuservisy přicházejí o zákazníky. Celoroční pneumatiky za sedm let zčtyřnásobily svůj podíl na českém trhu

Podle aktuálních průzkumů jezdí na celoročních pneumatikách každý šestý český řidič. Pneuservisům kvůli tomu ubývá zakázek, protože majitel jedné sady na celý rok nemusí na jaře ani na podzim přijet na výměnu. Ještě nedávno přitom servisy v sezoně nestíhaly a od zákazníků dostávaly úplatky, aby je vůbec vzaly. Tahle doba podle všeho končí.
Jediný rok stačil, aby podíl celoročních pneumatik vzrostl o třetinu
V roce 2017 připadala na celoroční pneumatiky zhruba 3 % českého trhu. Šlo o okrajové zboží, které se považovalo za nouzové řešení pro nenáročné řidiče. Do roku 2023 se podíl dostal na 9,3 %, takže za šest let rostl v průměru zhruba o procentní bod ročně.
V roce 2024 podíl vyskočil na 12,4 %. Za jediný rok tedy přibylo 3,1 procentního bodu a podíl vzrostl o třetinu. Roční tempo se tím oproti předchozím letům zhruba ztrojnásobilo. Proti roku 2017 se podíl celoročních pneumatik na českém trhu zčtyřnásobil, přičemž větší část tohoto růstu přišla až v posledních letech.
Pro rok 2025 jsou k dispozici čísla od prodejců. U Pneumatiky.cz tvořily celoroční pneumatiky přes 18 % prodejů a jejich podíl dál roste. Jde ale o údaj jednoho obchodu, nikoli celého trhu, takže ho s celostátními 12,4 % za rok 2024 nelze srovnávat napřímo. Podle evropských statistik tvoří celoroční pneumatiky ve střední Evropě přes 30 % trhu, český podíl z roku 2024 tak nedosahuje ani poloviny této úrovně.
Kolik dní české zimy skutečně vyžaduje zimní pneumatiku
Souvislá sněhová pokrývka nebo ledovka se na českých silnicích drží jen pár dní, nanejvýš týdnů. Po zbytek zimy jezdí auta po mokru, občas po tenké vrstvě rozbředlého sněhu. Takové podmínky kvalitní celoroční pneumatika zvládne bez potíží.
Tomu odpovídá i to, kde se celoroční pneumatiky šíří nejrychleji, tedy ve městech a v nižších polohách.
Druhým důvodem je pohodlí a úspora peněz. S celoroční sadou odpadá výměna dvakrát za rok i platba pneuservisu, a to až do chvíle, kdy se sjede vzorek. Doma pak nezabírá místo druhá sada, kterou je jinak potřeba uskladnit, naložit do auta a odvézt na přezutí.
Lamely, širší drážky, zesílené bočnice: co se na pneumatice změnilo
Nejdůležitější změna proběhla ve směsi. Moderní polymery a další přísady zajišťují, že se dnešní celoroční pneumatika v létě nepřehřívá a v zimě netvrdne. Díky tomu má vysokou přilnavost na suchu, na mokru i na sněhu.
Na směs navazuje dezén. Soustava lamel a hran odvádí vodu i sníh, širší podélné drážky a pevný střed pak udržují pneumatiku stabilní na suché i mokré silnici. Vylepšená je i kostra. Zesílené bočnice a optimalizovaná konstrukce zlepšují stabilitu v zatáčkách a při vyšších rychlostech a zároveň snižují valivý odpor i hluk.
Na horách a cestou na lyže zůstávají zimní pneumatiky jistější
Řada testů potvrdila, že kvalitní celoroční pneumatika může v běžných českých podmínkách plnohodnotně nahradit střídání letní a zimní sady. Platí to ovšem jen pro řidiče, kteří často nejezdí v extrémních podmínkách.
Kdo bydlí v horských oblastech, udělá v chladných měsících dál lépe s klasickými zimními pneumatikami. Na zledovatělé silnici s nimi auto lépe brzdí i se lépe rozjíždí do kopce, zvlášť jde-li o špičkové zimní modely. Totéž platí pro řidiče, kteří přes zimu jezdí na lyžařské dovolené.
Nejodvážnější výhled pochází od šéfa Nokianu. Jde o odhad manažera z oboru, který s naměřenými statistikami nelze klást na stejnou úroveň. Podle něj mohou celoroční pneumatiky do pěti let tvořit až 50 % trhu, tedy necelých dvacet procentních bodů víc, než kolik mají ve střední Evropě dnes.