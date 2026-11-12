Neporažený Hokit potkal Bena Stillera před titulovou bitvou na UFC 334. Herec nechápal, co slyší

Hala Madison Square Garden hostila 10. listopadu 2026 basketbalový zápas: domácí New York Knicks porazili Milwaukee Bucks 117:85. V téže hale má o čtyři kalendářní dny později stát klec. A mezi těmi dvěma večery se po sítích rozběhla historka o tom, jak si u palubovky povídal herec Ben Stiller s neporaženým těžkotonážním vyzyvatelem. Zní to dobře. Má to jedinou vadu: původní záznam v podkladech není, a právě tam redakce MMAmag odděluje doložené od převzatého.
Historka bez původního videa
Scéna by seděla do filmu. Stiller se obrátí na obřího chlapa v civilu vedle sebe, zeptá se ho na kariéru a nestačí se divit, kam to ten člověk za rok dotáhl. Tak to popsal server Bloody Elbow, přes který se znění celé výměny šíří dál. Původní video není v doložených materiálech z oficiálních účtů bojovníka a UFC ani u pořadatelů basketbalového večera; redakce MMAmag proto pracuje s historkou jako s podáním serveru Bloody Elbow, nikoli jako s ověřeným výrokem.
Doložené jsou okolnosti večera i muž, o kterého jde. Josh Hokit je americký bojovník v těžké váze (do 120 kg) s bilancí 10-0-0. Agentura Associated Press (AP) ho 11. listopadu 2026 uváděla jako 28letého, podle veřejně dostupného data narození 12. listopadu 1997 mu k 12. listopadu 2026 je 29 let. Program, kvůli kterému v New Yorku je, má přitom přesné časy i limit pro nákup vstupenek.
Čtyři dny, jedna aréna a dva úplně jiné večery
UFC 334 se koná 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden a pořádá ho UFC, americká MMA organizace působící globálně. V hlavním zápase obhajuje pás těžké váhy Francouz Ciryl Gane proti Hokitovi. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala u Ganea 14-2-0, u vyzyvatele čistou nulu v kolonce proher.
Ze stránky turnaje na Ticketmasteru, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že se dveře otevírají v 16:00 a první zápas začíná v 17:00 východoamerického času. Jeden kupující si smí pořídit nejvýš osm vstupenek. Profesionální MMA se přitom v New Yorku nedělá na koleně: předpisy tamní atletické komise, kterými redakce MMAmag prošla, zakazují uspořádat profesionální zápas bez jejího schválení a přímého dohledu.
Výjimečné je tempo. Hokit podle AP vstoupil do UFC v roce 2025 a má v ní 6 výher, přesto dostal hlavní zápas večera. Turnaj má podle arény i druhý titulový duel, obhajobu Kayly Harrison proti Amandě Nunes. Mimo klec má ovšem ještě druhý rejstřík.
Z června si nebere zpátečku
V červnu 2026 porazil Hokit Derricka Lewise na akci UFC u Bílého domu a v pozápasovém projevu pronesl nepodložený útok na Michelle Obamovou, opřený o konspirační teorii. Popsala to AP, znění urážky tady nenajdete.
Pět měsíců nato dostal stejnou otázku znovu. AP 11. listopadu 2026 citovala jeho odpověď: „Nikdy se neohlédnu a neřeknu si, že toho lituju“. Jinými slovy: nic nebere zpět. Podle téže zprávy navíc v newyorském hotelu sypal hrubé urážky na další bojovníky z karty.
V kleci neplatí popisek pod fotkou
GLOSA Nejvíc se o Hokitovi mluví kvůli tomu, co říká. A právě to, co prý řekl u palubovky, je ze všeho nejhůř ověřitelné. Trash talk se šíří rychleji než jeho zdroj, protože ho nikdo nemusí dokládat, stačí ho přeposlat.
Zůstávají dvě věci, které stojí na papíře: neporažený rychlík, co se v prvním roce prostřílel do titulového zápasu, a muž, který se z června couvat nechystá. Neporaženost se 14. listopadu 2026 potvrdí, nebo skončí. A to nerozhodne popisek pod fotkou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka