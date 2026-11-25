Žádný manifest, žádná urážka. Polský bojovník oslovil Procházku křestním jménem, jako by si psali po společném tréninku. Je to nejkratší možná verze zápasu, o kterém se mluví od léta 2022 a který se dodnes nestal. A přichází ve chvíli, kdy oba muži najdou ve svém posledním zápasovém záznamu stejné jméno soupeře. Mezi tou větou z roku 2022 a touhle se ovšem stalo tolik, že stejná slova znamenají něco úplně jiného, a proto redakce MMAmag položila oba výroky vedle sebe.
Vzkaz, který Polák poslal tři dny po Dauhá
Jan Błachowicz, 43letý polský bojovník v polotěžké váze (do 93 kg), bývalý šampion UFC s bilancí 29-12-2, tedy největší světové organizace smíšených bojových umění, zveřejnil 24. listopadu 2026 na svém účtu na síti X příspěvek, v němž označil Procházkův profil @jiri_bjp. Originál zní „@jiri_bjp Jura… Let’s fight. Now or never“. V překladu redakce: „Juro… Pojďme si to rozdat. Teď, nebo nikdy“.
Redakce MMAmag vycházela z adresy původního příspěvku a ze znění, které z něj převzaly server Knockout Daily a český web TN.cz. Oba uvádějí shodné datum i stejná slova.
Tři dny předtím, 21. listopadu 2026, prohrál Jiří Procházka, 34letý český bojovník stejné kategorie s bilancí 32-7-1 a také bývalý šampion UFC, hlavní zápas turnaje UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling v katarském Dauhá. Novozélanďan Navajo Stirling přitom 1. srpna 2026 zastavil technickým knockoutem i Błachowicze. Jenže přesně tenhle zápas chtěl Polák veřejně už v roce 2022. A tehdy o něm mluvil docela jinak.
V roce 2022 měl ten samý zápas jinou cenu
V archivních textech MMA Fighting z května a srpna 2022 redakce MMAmag dohledala dva datované výroky. V rozhovoru zveřejněném 29. května 2022 Błachowicz popisoval duel s Procházkou v Polsku jako jeden z největších evropských zápasů a o národním stadionu řekl: „Mohlo by tam být šedesát tisíc lidí“.
O dva a půl měsíce později, 11. srpna 2022, už tlačil na titulový zápas s čerstvým šampionem, který pás získal nad Gloverem Teixeirou na UFC 275. Tehdy Błachowicz vzkázal: „Měl by zápasit se mnou“. A přidal: „Žádné kecy, žádná politika, prostě ten zápas udělejte“. Z obou výroků je vidět, o co tehdy šlo: o pás a o stadion.
Nedošlo ani na jedno. Procházka 23. listopadu 2022 uvolnil titul kvůli zranění ramene a Błachowicz nastoupil na UFC 282 proti Magomedu Ankalajevovi o volný pás. Procházka zatím Polákovi veřejně neodpověděl. Zveřejnil něco jiného.
Co Čech zveřejnil místo odpovědi
Na svém instagramovém profilu se Procházka 23. listopadu 2026 vrátil k porážce slovy, která přepsal server Cage Brothers: „Jestli musím prohrát, abych viděl věci jasně, přijímám to. Přijmi lekci, ale vždycky vstaň“. Błachowicze v tom textu nejmenuje a na jeho výzvu veřejně nereagoval.
Z oficiálního výsledkového výpisu UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Stirling zvítězil knockoutem ve 2. kole v čase 4:58. Bylo to druhé ukončení, které Procházka v roce 2026 inkasoval. V dubnu ho podle agentury Associated Press zastavil Carlos Ulberg. V diskusích pod Procházkovými příspěvky se objevují výzvy k delší pauze, jde ale o hlasy fanoušků, ne o stanovisko bojovníka, jeho týmu ani organizace.
|Zápas 2026
|Soupeř
|Výsledek
|11. 4. 2026, UFC 327
|Carlos Ulberg
|prohra KO, 1. kolo, 3:45
|21. 11. 2026, UFC Fight Night Dauhá
|Navajo Stirling
|prohra KO, 2. kolo, 4:58
|stav k 25. 11. 2026
|—
|bilance 32-7-1
Zbývá jediná otázka, která fanoušky opravdu zajímá: chystá se ten zápas vůbec?
Vzkaz je jedna věc, podpis druhá
ANALÝZA V programu UFC a oficiálních materiálech, které redakce MMAmag zkontrolovala k 25. listopadu 2026, žádné oznámení zápasu Procházka vs. Błachowicz není. Výzva na sociální síti nikoho k ničemu nezavazuje. Je to nabídka, ne smlouva.
Pro Błachowicze je to logika kalendáře. Ve 43 letech, s bilancí 29-12-2 podle Sherdogu a s posledním vítězstvím ze 14. května 2022 nad Aleksandarem Rakićem, je velké jméno nejrychlejší cestou k dalšímu velkému večeru. Pro Procházku, jehož oficiální web uvádí bilanci 32-7-1, je rovnice obrácená. Výhra nad soupeřem, který čtyři roky nevyhrál, ho k titulu nepřiblíží. Porážka by mu vzala zbytek vyjednávací pozice.
Krátký vzkaz, čtyři roky čekání. „Teď, nebo nikdy“ je přesná formulace, jen neplatí pro oba stejně: Polákovi dochází čas, Čechovi prostor pro chybu. Zápas, který měl v roce 2022 naplnit stadion, by byl záchranným lanem. Možná proto ho Błachowicz napsal tak krátce.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka