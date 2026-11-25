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Bioložka Federica Bertocchini si zvláštní schopnosti zavíječe všimla při čištění vlastních úlů. Housenky, které z nich vybrala, odložila do plastového sáčku. Když se k němu vrátila, byly v něm díry. Pozorování ji přivedlo ke spolupráci s vědci z Univerzity v Cambridge. Výsledky prvních pokusů tým zveřejnil v roce 2017 v časopise Current Biology.
Sto housenek a 92 miligramů plastu
Při jednom z pokusů nechali vědci přibližně sto housenek na běžném polyethylenovém sáčku. Po zhruba dvanácti hodinách vážil sáček o 92 miligramů méně. Samotný úbytek hmotnosti ovšem neukazuje, kolik plastu se chemicky rozložilo a kolik ho housenky jen oddělily od fólie.
Co ukázaly pokusy se slinami
V roce 2022 tým vedený Bertocchini v časopise Nature Communications popsal, že sliny housenek podle jeho měření dokážou při pokojové teplotě spustit oxidaci polyethylenu. Jde o chemickou změnu, která může být prvním krokem k rozkladu plastu. Účinek vědci připsali mimo jiné dvěma bílkovinám, které pojmenovali Demetra a Ceres.
Jinému týmu se v roce 2024 účinek bílkoviny Ceres potvrdit nepodařilo. Při pokusech se samotnými slinami vědci také nenašli důkaz, že by se řetězce polyethylenu štěpily. Další studie mezitím zkoumají, jakou roli při změnách plastu mohou hrát bakterie v trávicím traktu housenek.
Zavíječ škodí hlavně ve skladech pláství a v oslabených včelstvech
Včelaři znají zavíječe voskového jako škůdce. Jeho larvy vyžírají chodbičky ve vosku a mohou rychle poškodit uskladněné plástve i plástve v oslabených včelstvech, kde je včely nedokážou chránit. Masové vypouštění housenek na skládky by proto znamenalo riziko pro včelaře a laboratorní výsledky takový postup zatím neopodstatňují.
Pro případné využití při recyklaci bude potřeba spolehlivě prokázat, zda a za jakých podmínek se polyethylen skutečně štěpí, a zjistit, co při tom vzniká. Teprve pak lze posoudit, zda by se stejný proces dal využít při zpracování odpadu ve větším měřítku.
Zdroje článku: Checking your browser - reCAPTCHA, Información de la publicación, ucl.ac.uk, europepmc.org, europepmc.org, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová