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V Malacké úžině leží zlato za 50 miliard. Loď se rozpadla, protože přetížený trup ztratil stabilitu v příboji. Dodnes ji nikdo nenašel

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Na sklonku roku 1511 vyplula z dobyté Malaky vlajková loď Flor de la Mar s nákladem, jehož cena se dnes odhaduje na 50 miliard korun. Moře ji dosud nevydalo.
V Malacké úžině leží zlato za 50 miliard. Loď se rozpadla, protože přetížený trup ztratil stabilitu v příboji. Dodnes ji nikdo nenašel

V Malacké úžině leží zlato za 50 miliard. Loď se rozpadla, protože přetížený trup ztratil stabilitu v příboji. Dodnes ji nikdo nenašel

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 04:00

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