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Internet v obýváku funguje, v ložnici sotva. Za slabou Wi-Fi může i poloha routeru

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Router schovaný za televizí nebo uvnitř skříňky může zbytečně zhoršovat pokrytí domácnosti. Signál oslabují zdi, kovové předměty i vzdálenost od zařízení. Pomalé připojení v jedné místnosti proto nemusí vyřešit dražší internetový tarif. Nejdříve je vhodné rozlišit problém přípojky od slabé domácí bezdrátové sítě.
Internet v obýváku funguje, v ložnici sotva. Za slabou Wi-Fi může i poloha routeru

Internet v obýváku funguje, v ložnici sotva. Za slabou Wi-Fi může i poloha routeru

Zdroj: timeimage / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 04:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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