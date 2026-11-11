Piškotový dortík Kávenka se smetanovo-malinovým krémem: Nostalgický kousek z cukrárny, který zvládnete doma

Na tenhle dortík jsem narazila poprvé ve facebookové skupině pro domácí pečení. Zastavila jsem se u něj hlavně kvůli jedné zvláštnosti: do piškotu nejdou jen běžné suroviny, ale také nastrouhané oplatky Kávenka. Upřímně, chvíli jsem pochybovala, jestli z toho nebude spíš těžká drobenka než korpus. Nakonec to funguje překvapivě dobře. Piškot má jemnou oříškovo-čokoládovou chuť, je o něco hutnější než klasický, ale pořád zůstane lehký. S kyselými malinami a zakysanou smetanou dohromady vznikne malý dezert, který se mi těžko přirovnává k něčemu známému. Forma o průměru 20 centimetrů stačí bohatě, klidně i místo většího slavnostního dortu. A nezabere celý den.
Na náplni není nic složitého, což je vlastně její největší výhoda.
s moučkovým cukrem zůstane lehká, Zakysaná smetana příjemně nakyslá a malinám nepřebíjí chuť. Na spodní plát přijde malinový džem, smetanový krém a čerstvé maliny. Vrchní plát se potírá druhou částí krému, tentokrát promíchanou s práškem ze sušených malin. Barva je pak lehce růžová, ne křiklavá, a chuť malin o něco výraznější. Nastrouhaná bílá čokoláda navrch celý dortík zjemní. U nás doma se podobné malé dorty moc dlouho neohřejí, i když jsme u stolu jen tři.
Můj tip: Piškot s oplatkami Kávenka je hotový rychle, zhruba za 12 minut. S pečením se tu nevyplatí otálet, protože oplatky drží v těstě vlhkost a při delším pobytu v troubě může být korpus suchý a drobivý. Od 10. minuty ho raději hlídejte párátkem. Jakmile z něj vyjde čisté, troubu vypněte a nechte dortík ještě dvě minuty dojít ve zbytkovém teple. Recept na piškotový dortík Kávenka se smetanovo-malinovým krémem
Z uvedené dávky připravíte dortík
o průměru 20 cm, tedy přibližně 6 až 8 porcí. Celková délka přípravy: asi 3 hodiny včetně chlazení Ingredience k přípravě
Piškot s oplatkami: 2 vejce (zvlášť žloutky a bílky) 70 g cukru krupice 60 g polohrubé mouky ½ čajové lžičky kypřicího prášku do pečiva 2 lžíce teplé vody 1 balení nastrouhaných oplatek Kávenka s oříškovo-čokoládovou příchutí
Smetanový krém a náplň: 400 g zakysané smetany 30% moučkový cukr podle chuti, zhruba 3 až 4 lžíce 2 lžíce malinového džemu 1 lžíce prášku ze sušených malin 200 g čerstvých malin
Dokončení dortu: 50 g bílé čokolády, nastrouhané nebo připravené v hoblinách několik čerstvých malin na ozdobení Postup přípravy piškotového dortu Kávenka s malinovým krémem
1. Troubu zapněte na
180 stupňů. Kovový kulatý ráfek o průměru 20 cm bez dna položte na plech s pečicím papírem. Po vnitřní straně ráfku ještě veďte proužek pečicího papíru, aby vytvořil stěny formy. Je to trochu cukrářský trik, ale doma se hodí: po vychladnutí jde korpus z ráfku sundat čistěji než z klasické dortové formy.
2. Oddělte
žloutky od bílků. Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu. Měl by držet tvar tak dobře, že se v míse ani nehne, když ji opatrně nakloníte. Pak ho na chvíli odložte.
3. Žloutky dejte do mísy s
cukrem krupicí a dvěma lžícemi teplé vody. Ručním mixérem šlehejte, dokud směs nezesvětlá a nezíská hustou pěnovou konzistenci. Zabere to přibližně 3 až 4 minuty. Tahle pěna pomůže tomu, aby piškot nebyl zbytečně těžký.
4. Do žloutkové směsi po částech vmíchejte
mouku promíchanou s kypřicím práškem a strouhané oplatky Kávenka. Vezměte raději stěrku nebo vařečku, mixér už ne. Těsto potřebuje zůstat provzdušněné. Oplatky mu dodají oříškovo-čokoládovou chuť a trochu ho zahustí, takže míchejte spíš klidně a krátce. Nakonec zapracujte sníh z bílků
5. Přidávejte ho na dvě nebo tři části a obracejte těsto zdola nahoru, žádné zběsilé míchání. Hotové těsto přesuňte do připraveného ráfku a povrch srovnejte stěrkou.
6. Pečte při
180 stupních zhruba 12 až 15 minut. Od 10. minuty už se vyplatí kontrola párátkem. Když vyjde čisté, troubu vypněte. Piškot nechte vychladnout přímo v ráfku, potom ráfek sejměte a korpus opatrně prokrojte na dva stejně silné pláty.
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7. Spodní plát vraťte zpátky do ráfku. Při skládání se dort nebude rozjíždět a krém zůstane tam, kde má. Korpus potřete rovnoměrně
malinovým džemem.
8. Zakysanou smetanu vyšlehejte s
moučkovým cukrem na hladký, lehce pevný krém. Rozdělte ho přibližně na poloviny. První část naneste na džem a posypte čerstvými malinami. Pokud jsou větší, můžete je do krému zlehka zatlačit, při přiklopení druhým plátem pak nebudou ujíždět.
9. Přidejte druhý plát piškotu. Na něj rozetřete zbylý smetanový krém, do kterého jste už vmíchali
prášek ze sušených malin. Krém díky němu jemně zrůžoví a získá výraznější malinovou chuť, trochu jinou než sladký džem ve spodní vrstvě.
10. Vrchní část dortu ozdobte zbylými
čerstvými malinami a nastrouhanou nebo nalámanou bílou čokoládou. Bílá čokoláda na růžovém krému pěkně vypadá a chuťově trochu srovná kyselost malin.
11. Dort nechte v ráfku v lednici alespoň
2 hodiny, ještě lepší je přes noc. Po vychlazení ráfek opatrně stáhněte. Okraje už budou pevné a krém by měl držet tvar. Krájejte ostrým dortovým nožem namočeným v horké vodě, řez pak zůstane čistší a vrstvy se nerozmažou. Foto: Cooky.cz, Piškotový dortík Kávenka Tipy redakce: Oplatky Kávenka v těstě: Oplatky nastrouhejte opravdu najemno. Čím jemnější drobenka, tím hladší bude struktura piškotu. Větší kousky mohou v těstě dělat neplechu a korpus se pak při krájení snadněji drolí. Zakysaná smetana místo šlehačky: Třicetiprocentní zakysaná smetana se nechová stejně jako šlehačka. Ztužovač nepotřebuje, ale musí být studená a šlehat se má spíš pomalu. Když krém působí řídce, přidejte lžíci moučkového cukru a dejte ho před použitím na 15 minut do lednice. Prášek ze sušených malin: Pokud ho v obchodě neseženete, vezměte lyofilizované maliny a rozmixujte je najemno v mlýnku na kávu nebo v mixéru. Výsledek je stejný a chuť bývá často ještě výraznější než u hotového prášku. Variace s jinými oplatkami: Recept snese i jiné příchutě oplatek, třeba kokosové nebo karamelové. Počítejte ale s tím, že se změní chuť korpusu, a tomu je dobré přizpůsobit náplň. Kokosové oplatky s ananasovým džemem místo malinového dají úplně jiný dort, pořád ale zajímavý.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz