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Piškotový dortík Kávenka se smetanovo-malinovým krémem: Nostalgický kousek z cukrárny, který zvládnete doma

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Piškotový dortík Kávenka se smetanovo-malinovým krémem je malý zázrak z oplatků, čerstvých malin a zakysané smetany. Připravíte ho za jedno odpoledne a výsledek překvapí každého, kdo si myslel, že dort musí být složitý.
Obrázek na recept na piškotový dortík

Obrázek na recept na piškotový dortík

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na piškotový dortík
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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