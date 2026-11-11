Šest nových memecoinů a falešné obchody. Severokorejští hackeři si dali záležet

Severokorejští hackeři po útoku na kryptoměnovou burzu Binance nehledají pouze způsoby, jak ukradené prostředky převést na jiné měny. Začali si vytvářet také vlastní kryptoměny, jejichž prostřednictvím předstírají běžné obchodování. Podle analýzy společnosti Elliptic takto během několika dnů přesunuli přibližně 117 000 tokenů NEAR v hodnotě 430 000 dolarů.
Nejde přitom o běžné spekulace na kryptoměnovém trhu. Útočníci obchodovali prakticky výhradně mezi vlastními peněženkami. Smyslem nebylo vydělat na růstu ceny, ale vytvořit dojem, že peníze pocházejí z legitimního obchodování.
Šest kryptoměn, které ve skutečnosti nikdo nepotřeboval
Analytici Elliptic pod vedením spoluzakladatele Toma Robinsona identifikovali šest tokenů vytvořených mezi 5. a 7. listopadem 2026. Nesly názvy FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI a SINU. Jeden dokonce využíval podobiznu Elona Muska s nápisem „Elon 2028 President“. Musk však podle vyšetřovatelů nemá s projektem žádnou spojitost.
Princip byl překvapivě jednoduchý. Hackeři vytvořili nový token a spojili jej s kryptoměnou NEAR v obchodním poolu decentralizované burzy. Jedna skupina peněženek následně za ukradené NEAR nakupovala vytvořené tokeny, zatímco druhá je prodávala zpět. Výsledkem byl přesun prostředků, který na první pohled připomínal běžný výnos z obchodování.
Založení každého tokenu přitom stálo přibližně 25 NEAR, tedy pouhých 90 dolarů. Podle Elliptic téměř všechny transakce uskutečnily peněženky zapojené do praní peněz. Jedinou výjimkou bylo několik drobných nákupů tokenu FUK od nezávislých uživatelů. Ty představovaly méně než jedno procento jeho obchodního objemu.
FBI ukázala na Severní Koreu. Hackeři přesto pokračují
Samotný útok na Binance se odehrál 29. října 2026. Americká FBI následně připsala krádež kryptoměn v hodnotě přesahující šest miliard dolarů severokorejské hackerské operaci označované jako TraderTraitor.
Popsaná metoda přitom není úplně nová. Elliptic zaznamenal podobné praní prostředků již po útoku na burzu Bybit v roce 2025. Tehdy útočníci prostřednictvím bezcenného tokenu na blockchainu Tron přesunuli nejméně 24 milionů dolarů.
Tentokrát byla operace mimořádně krátká. Všech šest nových tokenů přestalo být obchodováno nejpozději 8. listopadu. Podle analytiků navíc zůstávalo přibližně 11,8 milionu ukradených NEAR v hodnotě 43,7 milionu dolarů bez dalšího pohybu.
Přestože jde o důmyslnou metodu, úplně odstranit stopy nedokáže. Blockchain zaznamenává jednotlivé transakce a vyšetřovatelé mohou jejich návaznost zpětně rekonstruovat. Hackeři však získávají čas, během kterého mohou prostředky přesouvat dál.