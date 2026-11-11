Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Šest nových memecoinů a falešné obchody. Severokorejští hackeři si dali záležet

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po krádeži kryptoměn za 6,3 miliardy dolarů na burze Binance přišli severokorejští hackeři s neobvyklým trikem. Vytvořili šest vlastních kryptoměn a obchodovali sami se sebou. Analytici odhalili, jak tím maskovali původ ukradených peněz.
Šest nových memecoinů a falešné obchody. Severokorejští hackeři si dali záležet

Šest nových memecoinů a falešné obchody. Severokorejští hackeři si dali záležet

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 04:00

Reklama
Další články z cdr.cz
Zaplatili jste za grafiku tisíce? Microsoft vymyslel, jak by vám mohla vydělávat
Zaplatili jste za grafiku tisíce? Microsoft vymyslel, jak by vám mohla vydělávat
Doom už běží i ve vesmíru. Stačil hlas radioamatéra ze střechy obyčejného domu
Doom už běží i ve vesmíru. Stačil hlas radioamatéra ze střechy obyčejného domu

Evropská družice poprvé splnila hlasový příkaz vyslaný ze Země. Norští radioamatéři jí přikázali spustit...

Cybertruck měl změnit automobilový svět. Po třech letech Tesla přiznává konec
Cybertruck měl změnit automobilový svět. Po třech letech Tesla přiznává konec

Tesla ukončí výrobu kontroverzního Cybertrucku v polovině roku 2027. Elektromobil, od kterého Elon Musk...

Co se děje hluboko pod našima nohama? Nový objev mění pohled na nitro naší Země
Co se děje hluboko pod našima nohama? Nový objev mění pohled na nitro naší Země

Hornina z Papuy-Nové Guineje odhalila překvapivou nesrovnalost v představách o zemském nitru. Před 4,4...

Při hledání mimozemšťanů možná děláme zásadní chybu. Nová simulace ukazuje proč
Při hledání mimozemšťanů možná děláme zásadní chybu. Nová simulace ukazuje proč

Vědci nasimulovali Zemi, na které nikdy nevznikl život. Přesto dokázala udržet oceány a atmosféru po...

Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
cdr.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.