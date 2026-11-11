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Výročí agenta Bureše: vzpomínky na estébáky v zahraničním obchodu

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Dennívýzva
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Na 11. listopad připadá výročí, kdy Andrej Babiš v roce 1982 v bratislavské vinárně U obuvníka podepsals StB svůj vázací akt a stal se agentem Burešem. Přestože tento krok Babiš popírá a opakovaně se kvůli tomu soudil, sám v minulosti veřejně říkal, že kdo byl v podnicích zahraničního obchodu, tak prostě podávat zprávy musel a
profimedia-0607918961

profimedia-0607918961

Zdroj: Andrej Babiš vs. StB. Billboard před nákupním střediskem Kotva v Ostravě (2021) Foto: ADOLF HORSINKA / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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