Rychlý ovocný koláč s broskvemi a hroznovým vínem: Hezký na pohled, pevný na řezu

Na stole vypadá skoro slavnostně, přitom je to koláč z kategorie hezký výsledek bez půldne v kuchyni. Dole je nízký piškotový korpus, na něm jemný vařený krém a navrch ovoce pod želatinou, která po vychlazení drží tam, kde má. Díky tomu dobře vypadá nejen shora, ale i po nakrojení.
Na tomhle receptu se mi líbí hlavně jeho
spolehlivost a variabilita. Někdy přijde na řadu plechovka broskví a hroznové víno, jindy jahody, nebo borůvky meruňky, podle sezóny a podle toho, co zrovna leží doma v míse. Nízký korpus není náhoda. Krém s ovocem tak dostane více prostoru a celý nepůsobí zbytečně hutně. moučník
Osvědčil se mi i jeden
drobný kuchyňský zvyk. Vychladlý korpus lehce pokapat . Krém pak chutná plněji a druhý den je koláč často ještě lepší než čerstvě dodělaný. rumem
Můj tip zní: Ovoce dejte před zalitím aspoň na chvíli do lednice. Když želatinu nalijete ve chvíli, kdy už začíná lehce houstnout, zachytí se na povrchu a nebude utíkat ke krajům. Ovocný koláč má u nás doma pevné místo
se v českých domácnostech dělají všelijak. Někdo nedá dopustit na kynutý plech s Ovocné koláče , jinde se peče drobenkou rychlý litý koláč a někde se vytahuje podobná verze s krémem a ovocem nahoře, když má moučník vypadat trochu svátečněji. Je na tom příjemné, že základ zůstává obyčejný, suroviny nejsou nijak drahé, ale výsledek na talíři působí upraveně. Recept na krásný ovocný koláč s krémem
Počet porcí: přibližně 16 kousků
Celkový čas i s chlazením: zhruba 2,5 hodiny Ingredience pro přípravu
Korpus: 4 ks menších vajec 1 hrnek cukru krupice 3/4 hrnku oleje 3/4 hrnku mléka 1 3/4 až 2 hrnky polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva
Vařený krém: 250 ml mléka 100 g cukru 100-150 g hladké mouky 250 g másla 1-2 ks žloutků 1-2 lžíce rumu
Dokončení: 1 plechovka kompotovaných broskví 1 menší hrozen čerstvého světlého nebo tmavého vína 2-3 lžíce rumu na pokapání korpusu 1 balení dortové želatiny nálev z broskví podle potřeby na přípravu želatiny Postup přípravy ovocného koláče s želatinou
1. Začněte
korpusem. Vejce vyšlehejte s cukrem do světlejší pěny. Potom přilijte olej a mléko, krátce promíchejte a nakonec vmíchejte polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva.
2. Těsto nalijte na menší vymazaný a vysypaný plech, případně do nižší formy. Jestli chcete opravdu
nízký piškot, držte se spíš dávky 1 3/4 hrnku mouky. Dělám to tak hlavně tehdy, když má být víc vidět krém a ovoce.
3. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 20 až 25 minut. Korpus má zůstat světlý, pružný a upečený tak, aby se nedrobil ani nebyl vysušený. Po vytažení ho nechte úplně vychladnout. Během chladnutí si připravte krémový základ
4. Do kastrůlku dejte
mléko, cukr a hladkou mouku. Vařte na mírném ohni a pořád míchejte, dokud nevznikne hustá hladká kaše bez hrudek.
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5. Když směs zhoustne, sundejte ji z plotny a do ještě teplé vmíchejte
1 až 2 žloutky. Potom nechte základ vychladnout. Tady se nevyplatí spěchat, teplá kaše by se s máslem spojovala špatně.
6. V míse vyšlehejte změklé
máslo a po částech do něj zašlehávejte vychladlou kaši. Nakonec přidejte rum. Krém má být hladký, pevnější a dobře roztíratelný, aby unesl vrstvu ovoce.
7. Vychladlý
korpus lehce pokapejte rumem. Stačí pár lžic rozdělených po ploše, není potřeba ho promáčet. Piškot nebude suchý a moučník získá výraznější chuť.
8. Na korpus rozetřete připravený
krém v souvislé vrstvě. Povrch se vyplatí uhladit stěrkou až do rohů, protože po nakrájení je to na řezech opravdu poznat. Foto: Cooky.cz, Variace ozdobení čokoládou před politím želatinou.
9. Na krém rozložte
broskve nakrájené na plátky a doplňte je kuličkami nebo půlkami hroznového vína. Můžete je skládat do pravidelných řad, nebo volněji. Jen je dobré myslet na to, že horní vrstva je u tohohle koláče hodně vidět.
10. Připravte
želatinu podle návodu na obalu. Část tekutiny můžete nahradit nálevem z broskví. Je to jednoduchý trik, vršek bude chutnější a nálev se aspoň využije.
11. Želatinu nenechte úplně ztuhnout. Na
vychlazené ovoce ji nalévejte ve chvíli, kdy už začíná lehce houstnout. Na studeném povrchu se rychleji zachytí a ke krajům stéká jen málo.
12. Hotový koláč dejte alespoň na
1 až 2 hodiny do lednice. Podávejte ho dobře vychlazený, krájejte ostrým nožem na řezy a skladujte v chladu. Druhý den bývá chuťově ještě lepší, protože se vrstvy stihnou propojit. Foto: Cooky.cz, Koláč krájejte a dávejte dobře vychlazený. Rady a tipy hospodyňky Na jemnější krém použijte spíš 100 g hladké mouky. S dávkou 150 g bude pevnější a hodí se pod vyšší nebo těžší vrstvu ovoce. Kompotované broskve před skládáním dobře osušte. Krém pak zůstane pevný a povrch se nebude rozjíždět.
Hroznové víno bez peciček je tady praktičtější. Na řezu vypadá čistěji a při jídle s ním není tolik práce.
Když koláč potřebuji převézt, dávám ho před krájením asi na dvacet minut do mrazáku. Nezmrzne, jen se zpevní krém i želatina a řezy potom vypadají úhledněji.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková