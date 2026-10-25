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Rychlý ovocný koláč s broskvemi a hroznovým vínem: Hezký na pohled, pevný na řezu

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Vypadá trochu slavnostně, ale ve skutečnosti je to přesně ten typ moučníku, který dělám, když chci něco hezkého na stůl a nechci kvůli tomu půl dne stát v kuchyni. Tento ovocný koláč stojí na nízkém piškotovém korpusu, jemném vařeném krému a ovoci zalitém želatinou, která na vychlazeném povrchu nestéká. Právě díky tomu je pěkný nejen nahoře, ale i na řezu.
Obrázek k receptu na Krásný ovocný koláč i na řezu: Jednoduchý moučník s ovocem, který se nerozpadá a vypadá skvěle při servírování

Obrázek k receptu na Krásný ovocný koláč i na řezu: Jednoduchý moučník s ovocem, který se nerozpadá a vypadá skvěle při servírování

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Krásný ovocný koláč i na řezu: Jednoduchý moučník s ovocem, který se nerozpadá a vypadá skvěle při servírování
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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