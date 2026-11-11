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Retro kvíz o českých kapelách: Dnes si názvy všech 10 skupin vybaví jen pamětníci

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Dnes jsme si pro vás připravili kvíz zaměřený na československé hudební skupiny. Vaším úkolem bude poznat kapelu podle jejího známého hitu.
Fotografie Petra Jandy

Fotografie Petra Jandy

Zdroj: Foto: NextFoto, Petr Janda na křtu alba Air
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 03:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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