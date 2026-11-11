Retro kvíz o českých kapelách: Dnes si názvy všech 10 skupin vybaví jen pamětníci

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz zaměřený na československé hudební skupiny. Vaším úkolem bude poznat kapelu podle jejího známého hitu.
Československá hudební scéna měla dlouho svoje jasně rozpoznatelné tváře. Sóloví zpěváci sbírali hlasy v anketách, objevovali se na stránkách časopisů a jejich jména znali i lidé, kteří si doma desky nijak zvlášť nehromadili. Vedle toho ale běžel ještě druhý proud. Méně uhlazený a často o dost hlučnější. Proud kapel, které si svůj prostor musely vyhrát na pódiích, ve zkušebnách i na nahrávkách, a zůstaly po nich skladby, které se z hlavy jen tak nedostanou. V našem kvízu na In-Lifestyle se zeptáme na slavné hity a vy budete muset určit, se kterou kapelou jsou spojeny.
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Skupiny měly proti sólovým interpretům jednu podstatnou zbraň: společný zvuk. Kytary, klávesy, bicí, víc hlasů, jiná energie před lidmi. Řada jejich písní se k posluchačům nedostala nejdřív z rádia, ale spíš přes koncerty, půjčené kazety, magnetofonové pásky nebo domácí večírky, kde se jedna deska točila pořád dokola. Sousedi z toho kolikrát radost neměli. Některé skladby se ale tímto způsobem dokázaly výrazně zviditelnit.
Záběr byl široký. Bigbít, pop, rock, folk i country – československé kapely se pohybovaly napříč žánry a každá si k posluchačům hledala cestu po svém. Některé sestavy přečkaly změny režimu i proměny vkusu, jiné se rozpadly, vrátily se v pozměněné podobě nebo z hudební mapy zmizely úplně. U několika z nich přitom stačilo i krátké období. Když se hit opravdu chytí, dokáže někdy přežít i kapelu, která ho nahrála.
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Teď k samotnému testu. Vědět, že určitá skupina existovala, je jedna věc. Přiřadit ji bez nápovědy ke konkrétní písni, to už bývá o dost zrádnější. U některých ukázek odpověď naskočí okamžitě. Člověk skoro ani nepřemýšlí. Jinde se ozve melodie, možná i kus refrénu, ale název kapely najednou nikde.
Připravili jsme kvíz s úryvky hitů československých hudebních skupin. Zkuste si, kolik jich dáte správně. A pokud projdete bez jediné chyby, klobouk dolů.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webu Wikipedie, Česká televize
Tento příspěvek Retro kvíz o československé hudbě: 10 hitů musí stačit na uhodnutí 10 kapel. Starší ročníky mají výhodu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.