Macinka po výroku o hokejistkách couval, Ševčík naopak přitvrdil. Fridrichová mu jeho slova vrátila

KOMENTÁŘ / Petr Macinka ve svých urážkách hokejistek nakonec nebyl sám, svá slova přidal i Ševčík. Politici za to ale schytali řádnou vlnu kritiky.
U původního výroku Macinky o „ruských mužatkách“ si člověk pomyslel, že ministr zahraničí snad zaměnil televizní debatu za posezení u piva. Jeho poznámka o tom, že hokej považuje za mužský sport, vyvolala kritiku jak mezi sportovci, v politice, tak dokonce i u něj doma. Když se k němu přidal poslanec Miroslav Ševčík se svou poznámkou o tom, že ruské „mužatky“ porazí česká děvčata, už to začalo připomínat přehlídku šovinistických a zastaralých představ o ženách. Má to však i pokračování.
Ministr couvl, doma prý dostal pořádně naloženo
Petr Macinka v pondělí 9. listopadu nakonec veřejně uznal, že jeho výrok byl nevhodný, a dokonce se omluvil. Telefonoval i generální manažerce českého ženského národního týmu, aby prostřednictvím ní předal omluvu samotným hokejistkám. Přiznal také, že ho doma pořádně sprdla manželka. Ta mu dle jeho slov připomněla, že jejich dcera může jednou chtít hrát hokej a že právě on ji pak bude vozit na tréninky. Omluva byla sdílena i na Facebooku.
Tady je potřeba uznat, že život někdy napíše lepší pointu než satirik. Ministr nejprve zarytě a s velkým sebevědomím vysvětluje, že hokej je mužský sport, a pak mu vlastní manželka připomene, že jejich dcera může chtít obléknout výstroj. Najednou už ženský hokej není takový problém. Zvlášť když by se z něj mohla stát rodinná logistická povinnost.
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Ševčík se snažil ministrův výrok krotit s pomocí slovníku
Do celé kauzy se zapojil také Miroslav Ševčík, který Macinkovu poznámku komentoval v pořadu K věci slovy: „Ruských mužatek se nebojíme a v případném boji je s našimi krásnými děvčaty porazíme.“ Následně se pokusil vysvětlit, proč mu označení „mužatky“ nepřipadá urážlivé. Odkázal přitom na Slovník spisovného jazyka českého, podle jehož výkladu může jít také o odvážné, bojovné a statečné ženy. Připustil však, že většina populace vnímá toto slovo pejorativně.
Dobře tedy, hájil se slovníkovým významem, který podle něj není nutně hanlivý. Jenže právě tady se nabízí otázka, jestli je při veřejném vyjadřování rozhodující pouze to, jak si dané slovo vykládá jeho autor, nebo také to, jak mu rozumí lidé, kteří ho slyší. A když sám Ševčík uznává, že většina společnosti v něm slyší pejorativní označení, těžko se pak divit, že vyvolalo takovou reakci.
Přitom on sám už dříve čelil kritice za poznámku o menopauze na adresu poslankyně Michaely Šebelové. Zdá se, že některým politikům se téma ženského zdraví a sportu stále plete s příležitostí k laciným poznámkám.
Ženský hokej není žádný nový výmysl
Pro ty, kteří stále pochybují, se hodí připomenout, že ženský hokej má historii sahající až do 19. století. První doložené zápasy se hrály v Kanadě už v 80. letech tohoto století. První mistrovství světa žen pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace se konalo v roce 1990 a olympijskou disciplínou se ženský hokej stal v Naganu v roce 1998.
Mně na celé kauze vadí hlavně to, že se místo sportovních výkonů řeší vzhled a údajná „mužnost“ hráček. Ženy nepotřebují od politiků povolení, aby mohly hrát hokej. A nepotřebují ani jejich posudek, jestli vypadají dostatečně žensky. Sportují, reprezentují, dělají, co je baví. Takže za mě můžeme holkám naopak jen tleskat. Macinkova omluva je jednoznačně správný krok. Bylo by ale krásné, kdyby respekt k ženskému sportu přicházel zcela automaticky, a ne až poté, co ministra zkritizuje vlastní žena.
Autorský komentář redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Poznámky o „mužatkách“ se nevymstily jen Macinkovi: Miroslav Ševčík akorát přilil olej do ohně byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.