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Muž převzal kyslíkový přístroj dřív, než uvádělo potvrzení. Chybný den ovlivnil příspěvek

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Dennívýzva
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Zdravotní pojišťovna uvedla v potvrzení datum z ledna, muž však doložil převzetí přístroje už na začátku prosince. Rozdíl byl důležitý pro posouzení zvýšeného příspěvku na mobilitu. Pojišťovna původně vycházela z účetního údaje místo skutečného předání. Po zásahu potvrzení opravila.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Zdroj: magnific / Magnific (Freepik)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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