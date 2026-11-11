Muž převzal kyslíkový přístroj dřív, než uvádělo potvrzení. Chybný den ovlivnil příspěvek

Chyba v jednom datu může vypadat jako administrativní drobnost. U podpory navázané na používání zdravotnického prostředku ale může ovlivnit, od kterého období splňujete rozhodné podmínky. V tomto případě se jednalo o koncentrátor kyslíku využívaný doma. Muž žádal opravu potvrzení, protože neodpovídalo okamžiku, kdy přístroj skutečně obdržel. K doložení měl lékařské zprávy.
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Účetní datum nebylo datem předání
V původním potvrzení stálo 22. ledna 2026. Podle doložených podkladů však muž přístroj převzal už 2. prosince 2025. Pojišťovna nejprve údaj nezměnila. Teprve při dalším ověření vyšlo najevo, že použila datum zaúčtování, nikoli skutečného předání. Potvrzení bylo následně opraveno.
Oprava otevřela možnost žádat o odpovídající zvýšenou podporu podle skutečného používání přístroje. Veřejný souhrn však neuvádí konečnou doplacenou částku. Není proto správné počítat konkrétní zisk jen jako rozdíl několika kalendářních měsíců. Pro výplatu jsou rozhodující také ostatní podmínky dávky a čas zahájení příslušného řízení.
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Vyšší částka vyžaduje celý kalendářní měsíc
K listopadu 2026 činí běžný příspěvek na mobilitu 900 korun měsíčně. Zvýšená částka 2 900 korun se týká lidí, kteří po celý kalendářní měsíc používají příslušný prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo domácí umělou plicní ventilaci a doloží to potvrzením pojišťovny. Samotné vlastnictví libovolného přístroje proto vyšší nárok nezakládá.
Podmínka celého měsíce má v tomto případě zvláštní význam. Převzetí 2. prosince neznamená automaticky splnění celoměsíčního používání už v prosinci. Opravený údaj však může být rozhodný pro další měsíce. Právě proto je potřeba pracovat s přesným datem a neslibovat zpětnou výplatu od kteréhokoli dne bez dalšího posouzení.
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Samotná domácí léčba nestačí
Příspěvek na mobilitu má i další podmínky. Týká se osob starších jednoho roku s nárokem na průkaz ZTP nebo ZTP/P, které se opakovaně za úhradu dopravují nebo jsou dopravovány. Posuzují se také zákonem stanovené okolnosti pobytových služeb a hospitalizace. Proto se nejedná o obecný příspěvek na elektřinu pro každého, kdo má doma zdravotní pomůcku.
Nezaměňujte ani zvýšenou sazbu s částkou navíc k běžné dávce. Uvedených 2 900 korun představuje celkovou měsíční výši při splnění podmínek, nikoli 2 900 korun plus dalších 900. Při čtení článků o podpoře je tento rozdíl snadné přehlédnout. V žádosti je však potřeba používat správný druh dávky i správné doklady.
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Před odesláním zkontrolujte potvrzení
Porovnejte datum s předávacím protokolem, lékařskou zprávou a dalšími doklady, které máte. Při nesouladu požádejte vydavatele o opravu písemně a označte konkrétní chybu. Přiložte kopii podkladu, z něhož skutečný údaj vyplývá. Nestačí obecná žádost o vyšší podporu, pokud důležitý dokument stále obsahuje nesprávné datum.
Ponechte si také původní i opravenou verzi a potvrzení o jejich doručení. Pokud už probíhá řízení, sdělte příslušnému úřadu, že opravu vyřizujete. U případného zamítavého rozhodnutí sledujte poučení o obraně. Čekání na jinou instituci nemusí samo o sobě prodloužit lhůtu, v níž musíte reagovat.
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Některé informace se mohou měnit
Zveřejněné informace uvádějí také změnu zvýšené částky od ledna 2027 na 3 000 korun. Pro výpočet období roku 2026 však nelze budoucí sazbu používat zpětně. Rozhodující je vždy úprava použitelná pro měsíc, o němž se rozhoduje, nikoli částka z nejnovějšího titulku.
Potvrzení si ověřujte i tehdy, když vypadá formálně správně a nese všechna razítka. Zkontrolujte jméno, označení prostředku a časové údaje. Zdravotní pojišťovna, poskytovatel pomůcky a úřad rozhodující o dávce mohou pracovat s odlišnými dokumenty. Chyba proto nemusí být patrná každému, kdo listinu jen převezme do spisu.
Při žádosti o opravu výslovně uveďte, že údaj ovlivňuje dávkové řízení. Pomůže to vysvětlit naléhavost i potřebnou přesnost odpovědi. Současně žádejte opravený dokument, nikoli jen telefonické ujištění, že skutečné datum někdo uznal. Pro další rozhodování je potřeba podklad, který lze řádně předložit a porovnat.
Ombudsman, MPSV