Horoskop na dnešní den: středa 11. listopadu 2026

Dopoledne ale nemusí všechno jít hladce. Mars ve Lvu se dostává do napětí se Saturnem v Beranu a může vzniknout pocit, že chceme něco udělat, ale někdo nebo něco nám pořád stojí v cestě. Úřad chce další papír, člověk, na kterého čekáme, nemá čas, oprava se protáhne nebo zjistíme, že jednoduchý plán má jeden nepříjemný detail. Právě dnes nemá cenu tlačit silou. Jak den postupuje, nálada je volnější a komunikace příjemnější. Dobrý rozhovor může vyřešit to, co se dopoledne zdálo téměř neprůchodné. Astrologicky je proto 11. listopad mnohem lepší na domluvu než na boj o vítězství.
Heslo dne: Když nejdou otevřít dveře, nejdřív zkontrolujte, jestli netlačíte na stranu, kde se tahá.
Dnešní praktická drobnost: Svatomartinská husa? Tuk do dřezu nepatří
Pokud dnes pečete husu, kachnu nebo cokoli, po čem zůstane větší množství tuku, pozor na jednu běžnou chybu. Nevylévejte tuk do kuchyňského dřezu ani do toalety. Tuk v potrubí chladne a tuhne, usazuje se na stěnách a nabaluje na sebe další nečistoty. Výsledkem může být pomalu odtékající dřez, zápach a nakonec i ucpané potrubí. Pokud tuk likvidujete, nechte ho nejprve vychladnout. Vychladlý použitý olej či tuk lze dát do uzavíratelné plastové nádoby nebo PET lahve a odnést do nádoby na jedlé oleje a tuky či do sběrného dvora. Malé zbytky tuku na pekáči nebo pánvi můžete setřít papírovou utěrkou a vyhodit do směsného odpadu.
Svatomartinská husa může být mastná. Odpad už nemusí.
Beran
Dnešní Měsíc ve Střelci vám sedí. Po několika dnech, kdy jste se možná zabývali penězi, rodinnými dohodami nebo hlubšími otázkami, přichází chuť zvednout hlavu a podívat se trochu dál.
Může vás lákat výlet, cesta, přednáška, kurz nebo obyčejná potřeba zjistit něco, čemu jste dosud nerozuměli. Neodmítejte ji. Právě dnes vám může nový pohled pomoci také s problémem, který jste dlouho řešili stále stejným způsobem.
Dopoledne ale nepůjde všechno podle vašich představ. Mars a Saturn vytvářejí nepříjemnou brzdu a Beran samozřejmě nemá rád, když někdo mačká brzdu ve chvíli, kdy chce přidat plyn.
Nehádejte se s pravidly jen proto, že vás zdržují. Pokud chybí dokument, zjistěte který. Pokud někdo nemůže, domluvte jiný termín.
Večer už bude mnohem lehčí a může přijít dobrý plán na další dny.
Středeční rada Beranům: Když vám dnes někdo řekne „nejde to“, neptejte se hned „proč ne?“. Zkuste nejprve „co by bylo potřeba, aby to šlo?“. Je to skoro stejně bojovné, ale podstatně účinnější.
Býk
Dnešek vás zavede k věcem, které sdílíte s ostatními: společné peníze, majetek, dohody, závazky nebo rodinná rozhodnutí.
Nemusí jít o nic dramatického. Možná jen zjistíte, že by bylo dobré vědět, kdo co platí, kde je určitá smlouva nebo jak jste se vlastně na něčem domluvili.
Retrográdní Merkur stále prochází oblastí vašich vztahů, a tak se může vrátit starší rozhovor s partnerem nebo někým blízkým.
Tentokrát ho zkuste dokončit bez věty: „Ale vždyť jsme to už jednou řešili.“
Ano. Právě proto se to zřejmě řeší znovu.
Dopoledne může něco narazit na překážku, zvlášť kolem domácnosti. Nedělejte z ní velkou katastrofu. Odpoledne už může mít problém mnohem jednodušší řešení.
Středeční rada Býkům: Když společně s někým řešíte peníze, mluvte o číslech, ne o charakteru člověka. Výpis z účtu bývá přesnější než věta „ty vždycky moc utrácíš“.
Blíženci
Dnešní Měsíc se pohybuje přímo proti vašemu znamení a hlavní roli proto hrají druzí lidé.
Partner, přítel nebo někdo, s kým něco plánujete, může mít zajímavý nápad. Nechte ho domluvit. Vím, že tato rada míří na Blížence a její technická obtížnost tedy není malá.
Den přeje dohodám, pokud se nesnažíte mít poslední slovo.
Retrográdní Merkur současně připomíná nějakou praktickou záležitost, kterou jste odložili. Objednávku, termín, opravu nebo něco v každodenním režimu.
Dopoledne může přijít zdržení, ale odpoledne se komunikace zlepší. Pokud se s někým potřebujete domluvit na společném programu, zkuste to spíš později.
A pokud jste sami, je dnešek dobrý k tomu vyrazit mezi lidi.
Středeční rada Blížencům: Ne každý rozhovor musí skončit tím, že změníte názor druhého člověka. Někdy je docela dobrý výsledek, když oba konečně víte, co si ten druhý myslí.
Rak
Dnes se hlásí obyčejný každodenní život.
Měsíc ve Střelci zvýrazňuje povinnosti, režim a praktické věci, které se možná poslední dny trochu nahromadily.
Vyberte si ale rozumné množství. Dnešní Mars se Saturnem nejsou ideální kombinací pro plán typu: dopoledne umýt okna, odpoledne zahrada, večer sklep a mezi tím ještě pomoci celé rodině.
Něco vás pravděpodobně zpomalí.
Berme to jako užitečnou regulaci, ne osobní útok vesmíru.
Retrográdní Merkur se přitom stále pohybuje oblastí radosti, dětí, vnoučat a koníčků. Může vám připomenout věc, kterou jste měli rádi a poslední dobou na ni nebyl čas.
Možná by právě dnes měla mít přednost před dalším úkolem.
Středeční rada Rakům: Když je váš seznam na dnešek delší než nákup před Vánoci, škrtněte polovinu. Rodina pravděpodobně přežije i den, kdy nejste její servisní středisko.
Lev
Měsíc ve Střelci vám přeje.
Dnes se zvýrazňuje radost, tvořivost, kultura, děti, vnoučata, společnost a chuť něco zažít. Pokud můžete, nenechte celý den spolknout povinnostmi.
Právě u vás je ale nejvýraznější hlavní napětí dne. Mars je ve vašem znamení a Saturn mu staví překážku.
Můžete tedy mít hodně energie a současně pocit, že vás někdo brzdí.
Pozor na reakci typu „tak já vám ukážu“.
Někdy nejsou omezení výzvou k útoku, ale informací, že musíme změnit postup. Pokud něco dnes nevyjde, zkuste jinou cestu nebo jiný termín.
Odpoledne už bude mnohem příjemnější a večer přeje společnosti.
Středeční rada Lvům: Ne každá překážka byla postavena proto, aby prověřila vaši velikost. Některá vrata jsou opravdu jen zamčená.
Panna
Dnes se pozornost obrací k domovu, rodině a tomu, kde se cítíte dobře.
Možná budete chtít doma něco změnit, přesunout nebo konečně vyřešit drobnost, která vám už dlouho vadí.
Jen to nepřežeňte.
Dnešek má schopnost vytvořit z nevinné myšlenky „uklidím jednu poličku“ několikahodinovou akci, během které objevíte staré dokumenty, fotografie a věc, o níž nikdo neví, proč ji rodina třicet let skladuje.
Retrográdní Merkur vám mimochodem může právě přes starý papír či fotografii něco připomenout.
Dopoledne se vyhněte složitější rodinné debatě. Odpoledne budete mít mnohem větší šanci najít společnou řeč.
Středeční rada Pannám: Jestli při úklidu objevíte předmět, u kterého nikdo neví, co to je, nemusíte ho automaticky založit do nové krabice nazvané „možná se bude hodit“.
Váhy
Dnešek přeje rozhovorům, setkáním, návštěvám a kratším cestám.
Pokud jste někomu dlouho chtěli zavolat nebo se zastavit, může být právě středa vhodná.
Venuše je stále retrográdní ve vašem znamení, a tak se zároveň vrací otázky kolem vlastních potřeb a vztahů. Někoho z minulosti můžete vidět trochu jinak než dřív.
To neznamená, že se automaticky máte vracet.
Ale můžete zjistit, že některá stará křivda už vlastně nemá takovou sílu.
Dopoledne vám někdo může zkomplikovat plán. Neberte to osobně. Odpoledne je vhodnější k dohodě a může přinést mnohem příjemnější pokračování dne.
Středeční rada Vahám: Dnes nemusíte každému vyjít vstříc. Když se dvě pozvánky kryjí, vyberte tu, na kterou se víc těšíte. Není nutné svolávat rozhodčí komisi.
Štír
Po novoluní ve vašem znamení přichází praktičtější otázka:
Co s tím vším teď skutečně uděláte?
Měsíc ve Střelci se přesouvá k tématu peněz, hodnot a vlastní energie. Možná máte nový plán — a dnes začnete zjišťovat, co bude stát. Nejen finančně, ale také časem.
Retrográdní Merkur je stále ve vašem znamení a upozorňuje, že ještě nemusíte mít poslední slovo.
Některé rozhodnutí se může před definitivním potvrzením ještě jednou změnit.
Dopoledne vám nemusí sedět tlak okolí. Nespěchejte jen proto, že někdo jiný chce odpověď.
Odpoledne budete mít větší odstup a možná uvidíte řešení, které předtím nebylo patrné.
Středeční rada Štírům: Když vám dnes někdo řekne „musíte se rozhodnout hned“, je docela dobré se nejprve zeptat, proč přesně.
Střelec
Měsíc je ve vašem znamení a dnešek může působit, jako by někdo po několika dnech otevřel okno.
Máte větší chuť vyrazit, plánovat, zjišťovat a dívat se dopředu.
Pokud existuje místo, které chcete vidět, aktivita, kterou chcete zkusit, nebo člověk, se kterým jste se dlouho neviděli, dejte tomu dnes konkrétnější podobu.
Jen nechtějte všechno okamžitě.
Mars se Saturnem připomínají, že i dobrý plán má svoje omezení. Cena, termín, počasí nebo jiné povinnosti mohou něco změnit.
Neberte to jako důvod vzdát se. Střelec umí obejít překážku lépe než většina znamení.
Večer budete v příjemnější náladě a společnost vám prospěje.
Středeční rada Střelcům: Optimismus je vaše velká výhoda. Jen občas zkontrolujte, zda „to určitě nějak půjde“ zahrnuje také poslední autobus domů.
Kozoroh
Dnešek vás možná překvapí potřebou trochu zvolnit.
Měsíc se pohybuje v klidnější části vašeho horoskopu a může být užitečné část dne strávit bez velkého výkonu a bez potřeby něco dokazovat.
To se Kozorohům samozřejmě snadněji píše než provádí.
Dopoledne může navíc něco narazit na překážku. Místo abyste okamžitě vyráběli náhradní řešení A, B a C, zkuste chvíli počkat.
Retrográdní Merkur může přivést zpět starší plán s přáteli nebo známými. Možná se dnes ozve člověk, se kterým jste se dlouho neviděli.
Pokud ano, nemusíte hledat důvod, proč na setkání nemáte čas.
Středeční rada Kozorohům: Odpočinek není nevyužitý čas. Pokud vám tato věta připadá podezřelá, přečtěte si ji ještě jednou.
Vodnář
Dnes vám udělají dobře lidé, přátelé a společné aktivity.
Měsíc ve Střelci podporuje kluby, spolky, setkávání a plány, které člověk nedělá jen sám pro sebe.
Pokud jste členem nějaké skupiny nebo máte přátele se společným zájmem, dnešek může přinést zajímavý nápad.
Vztahy jsou ovšem stále trochu výbušnější. Mars prochází protilehlým Lvem a Saturn omezuje komunikaci. Partner nebo někdo blízký může mít pocit, že na něj tlačíte, i když vy máte pocit, že pouze logicky vysvětlujete situaci.
Zkuste trochu ubrat.
Odpoledne může být mnohem přátelštější než dopoledne.
Středeční rada Vodnářům: Když druhý člověk po pátém vysvětlení stále nesouhlasí, šesté vysvětlení nemusí být automaticky to kouzelné.
Ryby
Dnešek může přinést větší chuť podívat se na vlastní cíle a plány.
Co chcete v příštích týdnech opravdu dokončit? Nemusí jít o kariéru nebo velký projekt. Může to být cesta, kurz, něco kolem domu nebo věc, kterou už dlouho slibujete sami sobě.
Retrográdní Merkur vám stále připomíná cestování, učení a starší plány.
Něco, co jste kdysi odložili, se může ukázat jako překvapivě aktuální.
Dopoledne ale netlačte na výsledek. Pokud něco nejde, zjistěte proč. Odpoledne bude vhodnější na telefonát, domluvu nebo hledání řešení.
A nenechte si den zkazit pocitem, že jste měli být dál. Každý plán má vlastní tempo.
Středeční rada Rybám: Máte-li nějaké „jednou bych chtěl“, zkuste dnes zjistit jednu konkrétní věc: cenu, termín nebo místo. Není to závazek. Je to první most mezi snem a skutečností.