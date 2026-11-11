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Izolovaný ostrov chrání před pandemií, ale zhoršuje přežití po jaderné zimě. Faktory odolnosti jdou v katastrofách proti sobě

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Ostrovy měly za covidu třikrát nižší nadúmrtnost než pevninské státy. Nová studie však ukazuje, že tatáž izolace může zemi po globálním šoku odříznout od léků i paliva.
Izolovaný ostrov chrání před pandemií, ale zhoršuje přežití po jaderné zimě. Faktory odolnosti jdou v katastrofách proti sobě

Izolovaný ostrov chrání před pandemií, ale zhoršuje přežití po jaderné zimě. Faktory odolnosti jdou v katastrofách proti sobě

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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