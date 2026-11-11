Velký zeměpisný kvíz o státech světa: Počet obyvatel dokáže překvapit i zkušené cestovatele

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo si myslí, že mají dobrý přehled o světě. Vaším úkolem bude odhadnout, kolik lidí žije v různých zemích – a výsledky vás možná překvapí.
Lidí na Zemi dál přibývá. Jen to zdaleka neprobíhá všude stejně. V některých zemích se mluví o přeplněných městech, nedostatečné infrastruktuře a tlaku na vodu, bydlení nebo dopravu. Jinde je problém opačný: obyvatel ubývá, porodnost zůstává nízko, mladší lidé odcházejí pryč a společnost stárne. Údaje z Worldometeru nejsou jen suchý seznam čísel. Za každým řádkem jsou přesuny lidí, rozdílné podmínky k životu i obyčejná rodinná rozhodnutí, která se do grafů zapisují až zpětně. V našem kvízu na In-Lifestyle budete muset odhadnout počet obyvatel různých států, případně je správně zařadit do žebříčku podle lidnatosti.
Kdo je nahoře a kdo skoro na konci seznamu?
Nejrychlejší populační růst dnes nenajdeme v nejbohatších státech. Týká se hlavně Afriky a některých částí Asie. Evropa v řadě zemí řeší opačný vývoj, podobně Japonsko nebo Čína. Tam už nejde o drobnou demografickou zajímavost na konci statistické zprávy. Menší počet obyvatel se propisuje do ekonomiky, penzijních systémů i váhy jednotlivých států ve světě. Čína podle aktuálních dat meziročně ztrácí miliony lidí a plodnost tam klesla na historické minimum.
Na čele žebříčku nejlidnatějších zemí stojí stát, který teprve nedávno předstihl dlouholetého lídra. Na papíře je to jeden údaj, v praxi obrovská a dost členitá země: metropole s desítkami milionů obyvatel, vedle nich venkovské oblasti, kde modernizace postupuje podstatně pomaleji. Stačí se chvíli dívat do tabulky a člověk zjistí, že pořadí států podle populace je méně samozřejmé, než se na první pohled zdá.
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Na opačném konci jsou státy a území, kde žije méně lidí než v běžném českém okrese. Často jde o ostrovy, malé enklávy nebo horské državy, které si většina lidí vybaví spíš z atlasu než z každodenních zpráv. I tam se ale normálně chodí do práce, řeší se ceny, doprava, školy a úřady. Jen v měřítku, které z pohledu velkých zemí působí nezvykle malé.
Teď je řada na vás. V kvízu si můžete vyzkoušet, jestli odhadnete, kam v pořadí patří třeba Nigérie, Indonésie nebo Německo. U některých zemí bývá první tip překvapivě daleko od reality.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Worldometer
Tento příspěvek Zeměpisný kvíz o počtech obyvatel: Různé státy v 10 otázkách odhalí, kdo má opravdu dobrý přehled byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.