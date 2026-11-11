Test vědomostí podle televizních soutěží: 10 otázek prověří, kdo by uspěl před kamerami i živým publikem

Připravili jsme kvíz ve stylu televizních vědomostních soutěží. Otázky sahají od kultury přes vědu až ke sportu a umění. A pár z nich dokáže zaskočit i toho, kdo má jinak pocit, že se v běžném přehledu neztratí.
Vědomostní soutěže mají u českých diváků pořád trochu zvláštní místo. Nejsou jen kulisou k večeři, čaji nebo nedělnímu podvečeru, kdy už se člověku nechce nic moc dělat. Je v nich i taková domácí soutěživost. Člověk sedí před televizí, odpověď má na jazyku, někdy ji řekne dřív než soutěžící ve studiu a na pár vteřin si říká, že by to tam možná taky zvládl. V našem kvízu na In-Lifestyle si můžete vyzkoušet deset otázek z různých oborů, které by se klidně v takové soutěži mohly objevit.
Všeobecný přehled nás pořád fascinuje
Všeobecný přehled umí být nepříjemně zrádný. Nikdy se předem neví, kde se člověk zasekne. Někdo si věří v českých dějinách, ale rozhodí ho obyčejná fyzikální otázka. Jiný bez váhání projede zeměpis, a pak narazí na slovo, které používá skoro denně, jen netuší, odkud pochází.
Televizní soutěže s tím pracují už dlouho. Třeba AZ-kvíz, který Česká televize vysílá od roku 1997 a patří mezi nejdéle uváděné vědomostní soutěže v historii stanice, má přitom velmi jednoduchý základ. Otázky připravují hlavně středoškolští a vysokoškolští učitelé a záběr má být široký. Ve studiu se pak může sejít lékař s kuchařem, horník se studentkou. Výhodu nemá nutně ten, kdo zná jeden obor do hloubky, ale spíš ten, kdo umí z paměti vytáhnout hodně různých věcí.
Ranní kvíz na procvičení mozku: Kdo si poradí s alespoň 8 z 10 otázek, ten může být náležitě pyšný
Ten formát je ve skutečnosti docela tvrdý. Nestačí být výborný v práci, ve svém koníčku nebo v oblasti, kterou člověk sleduje od mládí. Je potřeba vědět něco z historie, něco z přírodních věd, něco z kultury a ještě si na to vzpomenout přesně ve chvíli, kdy běží čas a ve studiu není úplně klid. Soutěžící často po otázce říkají, že odpověď znali, jen jim v tu chvíli nevyskočila. Doma na gauči takový tlak skoro neexistuje, což je na výsledcích znát.
Od kultury po vědu: kde má přehled mezery nejčastěji
Kdyby se mělo odhadovat, kde český divák nejčastěji zaváhá, vyšlo by asi pomezí vědy a umění. U českých filmů, známých herců, kulturních jmen nebo sportovních úspěchů bývá půda jistější. Jakmile ale přijde astronomie, chemie nebo dějiny světové literatury, najednou už odpověď neleží tak blízko. Kdo chce projít bez chyby, potřebuje mít znalosti rozložené aspoň trochu rovnoměrně.
Dnešní kvíz jsme poskládali podobným způsobem. Najdete v něm deset otázek z kultury, vědy, sportu i umění, tedy z okruhů, které by klidně mohly zaznít i ve skutečném televizním studiu. Bez nápovědy a bez druhého pokusu. Uvidíte sami, kolik odpovědí dáte hned napoprvé.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Test vědomostí podle televizních soutěží: 10 otázek prověří, kdo by uspěl před kamerami i živým publikem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.