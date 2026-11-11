Polární záře nejen svítily. Podle nové studie dost možná mohou za vznik života na Zemi

Před více než 3,4 miliardy let neměla Země kontinenty, jaké známe, ani kyslíkovou atmosféru. Mladé Slunce bylo divoké, sršelo erupcemi a vrhalo do prostoru proudy nabitých částic. Magnetické pole planety je zachytávalo a stáčelo k pólům, kde se nad tehdejšími oceány rozhořívala obloha. Podle Šinji Kata z Kjótské univerzity právě tam mohla vznikat směs, ze které se později skládaly první biomolekuly. Jeho studie vyšla v odborném časopise BioSystems a svět polárních září v ní vypadá jako opakovaně napájená chemická dílna. Zelené a rudé závoje by v tomto pojetí byly pouhým viditelným vedlejším produktem. Tím hlavním byly molekuly.
Magnetický trychtýř: jak polární záře proměnily oblohu v chemickou laboratoř
Kato pracuje v Institutu pro integrovanou radiační a jadernou vědu Kjótské univerzity. Jeho práce nese název „Aurorální pásy jako magneticky lokalizované reaktory pro prebiotickou chemii na rané Zemi“.
PubMed ji eviduje k 4. září 2026 ve svazku 269. Myšlenka se dá shrnout jedním obrazem: magnetosféra jako trychtýř, který energii ze Slunce nesype rovnoměrně na celou planetu, ale soustředí ji do úzkých pásů ve vysokých zeměpisných šířkách.
Když elektrony, protony a další ionty narazí do atmosféry, rozbíjejí molekuly plynů. Vznikají ionty, radikály, excitované molekuly a sekundární elektrony, tedy mimořádně reaktivní prostředí. Raná atmosféra se podle studie skládala hlavně z dusíku, oxidu uhličitého a vodní páry s menší příměsí redukovaných plynů. V takové směsi mohly částicové srážky podněcovat tvorbu aminokyselin, karboxylových kyselin a dalších organických prekurzorů.
Samotná představa, že energetické částice dokážou z jednoduchých plynů vykouzlit organiku, nová není. Katův přínos spočívá v geografii. Energie podle něj nepadala náhodně, nýbrž stále znovu na stejná místa. Výsledkem byl prostorově uspořádaný zdroj, který pracoval rok co rok, tisíciletí za tisíciletím.
Mladé Slunce, slabší štít a třikrát větší polární čepička
Hypotéza stojí na pevném geologickém podloží. Tým Johna Tarduna v roce 2010 publikoval v časopise Science
analýzu prastarých hornin, která doložila, že Země měla magnetické pole už před 3,4 až 3,45 miliardy let. Bylo ovšem slabší, odhadem na 50 až 70 % dnešní intenzity.
Z toho plyne zásadní detail. Polární čepička, tedy oblast, kudy částice slunečního větru pronikají do atmosféry, mohla mít až trojnásobnou plochu oproti současnosti. Polární záře navíc sestupovaly do nižších šířek než dnes. Mladá hvězda tak bombardovala větší kus planety a dělala to s větší vervou.
Oxfordská univerzita mezitím oznámila ještě starší nespornou stopu: magnetický záznam z grónských hornin starý zhruba 3,7 miliardy let. Geodynamo, tedy proudění roztaveného železa v zemském jádru, tak běželo už v době, kdy se chemie na povrchu teprve rozjížděla. Pro Katův scénář je to klíčová podmínka a geologové ji zatím potvrzují.
Od aminokyselin k ledovým kapsám: cesta surovin z oblohy na povrch
Chemickou oporu dodávají starší laboratorní pokusy. Japonsko-americký tým kolem Kenseie Kobajašiho v roce 2023 publikoval v časopise Life experimenty, v nichž ostřeloval modelové atmosféry protony napodobujícími částice mladého Slunce. Výsledek? Aminokyseliny i karboxylové kyseliny. Při nízkém podílu metanu autoři odhadli, že sluneční částice mohly vyrobit výrazně víc glycinu než blesky, které od slavného Millerova pokusu z roku 1953 platí za ikonický zdroj prebiotické energie.
Vyrobit molekuly vysoko v atmosféře je však jen první dějství. Látky musely sestoupit dolů. Kato ve svém výkladu pro
Phys.org zmiňuje několik možných cest: atmosférickou cirkulaci, drobné aerosolové částice a srážky. Organika by tak padala s deštěm či sněhem do polárních a chladných oblastí.
Tam vstupuje do hry led. Když voda mrzne, rozpuštěné látky se vytlačují do stále menších kapes zbývající kapaliny na rozhraní ledu a vody. Molekuly se k sobě tisknou a pravděpodobnost, že spolu zreagují, prudce stoupá. NASA tento jev popisuje u mořského ledu obecně. Kato chce v dalších pokusech zkoumat, jak se molekuly důležité pro život chovají při opakovaném zmrazování a tání.
Celý řetězec dává smysl i z hlediska autorova přístupu. Kato vychází z disciplíny, kterou nazývá environmentální strukturní ekologie, a ptá se, kde se materiály hromadí a odkud k nim proudí energie. Původní otázka zněla prostě: ve které části moře mohl život začít?
Kaluže, černí kuřáci, nebo nebeský reaktor? Hypotéza v souboji teorií
Teorií o kolébce života existuje celá řada a Katova se do nich zařazuje překvapivě elegantně. Místo aby s nimi soupeřila, obsazuje krok, který jim předchází.
Scénář Co vysvětluje Hlavní mechanismus Přílivové kaluže a vysychající jezírka Koncentraci a spojování molekul Odpařování zahušťuje roztok, sucho podporuje kondenzační reakce, déšť vše znovu promíchá Hydrotermální průduchy (černí kuřáci) Stálý přísun energie a reakční prostor Horká voda, minerální póry, chemické gradienty Aurorální pásy Odkud se brala reaktivní surovina Magneticky soustředěné částice tvoří organiku v horní atmosféře, ta pak sestupuje na povrch
Kaluže i průduchy potřebují vstupní materiál. Aurorální hypotéza nabízí odpověď, odkud mohl přicházet, a to opakovaně, na předvídatelná místa. Podle nás je právě tohle její nejsilnější karta: zapadá do existujících modelů jako chybějící článek na začátku výrobní linky.
Původem života se zabývají i čeští vědci. Judit a Jiří Šponerovi z Biofyzikálního ústavu AV ČR a CEITEC dlouhodobě modelují, jak mohly vzniknout první molekuly RNA. Sluneční aktivitu a kosmické počasí zkoumá Astronomický ústav AV ČR, magnetosféru a sluneční vítr pak oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Katova práce propojuje přesně tyto obory.
Jak prověřit nebeskou továrnu a co z ní plyne pro exoplanety i české nebe
Sympatické na celé hypotéze je, že ji lze podrobit zkouškám. Kato navrhuje tři směry:
Laboratoř: vystavit směsi plynů rané atmosféry realistickým spektrům elektronů a iontů a výsledky porovnat se scénáři, kde energii dodává ultrafialové záření. Modely: numericky propojit dávné magnetické pole, sluneční vítr a atmosférickou chemii a zmapovat, kde se energie ukládala nejvíc. Geologie: pátrat po chemických, mineralogických či izotopových otiscích v horninách, které kdysi ležely ve vysokých šířkách.
Pokud by se scénář potvrdil, astrobiologové by museli magnetická pole hodnotit novýma očima. Dosud v nich vidí hlavně štít chránící atmosféru před odvátím. Katova studie naznačuje druhou roli: magnetosféra jako organizátor chemie, který určuje, kde na planetě vznikají příznivé zóny. U exoplanet kolem aktivních hvězd by pak dávalo smysl sledovat celou souhru: magnetické pole, složení atmosféry, tok hvězdných částic, polární oblasti a místa, kde se látky mohou zahušťovat. Podle nás by magnetizované světy získaly v hledání života náskok, i když planety bez geodynama by tím ze hry nevypadly.
Polární záře v Česku vídáme zřídka. Astro.cz uvádí v průměru pět až osm pozorovatelných září za jeden zhruba jedenáctiletý sluneční cyklus. Kdo je chce lovit, může sledovat
předpověď geomagnetické aktivity Geofyzikálního ústavu AV ČR, která vychází z měření observatoře Budkov. Fyzika za dnešními rudými oblohami nad Šumavou je stejná jako před miliardami let: sluneční vítr, magnetické siločáry, srážky částic s plyny. Jen atmosféra kolem nich dnes vypadá úplně jinak.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková