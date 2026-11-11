Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jak žili a byli placeni dělníci v Baťových závodech. Co by dnes prošlo a co by české zákony nedovolily?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Práce v Baťových závodech nabízela na svou dobu zajímavé výdělky, moderní bydlení i řadu zaměstnaneckých výhod. Tomáš Baťa se o své dělníky staral, zároveň od nich ale vyžadoval mimořádné pracovní nasazení, disciplínu a poslušnost. Některá jeho pravidla by dnes český zákoník práce vůbec nedovolil.
Jak žili a byli placeni dělníci v Baťových závodech. Co by dnes prošlo a co by české zákony nedovolily?

Jak žili a byli placeni dělníci v Baťových závodech. Co by dnes prošlo a co by české zákony nedovolily?

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 05:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Ani v Krkonoších, ani v Beskydech. Poprvé se v českých zemích lyžovalo na pražském Václaváku
Ani v Krkonoších, ani v Beskydech. Poprvé se v českých zemích lyžovalo na pražském Václaváku
CNN ji zařadila mezi nejošklivější stavby světa. Pražská věž turisty přesto láká
CNN ji zařadila mezi nejošklivější stavby světa. Pražská věž turisty přesto láká

Pražané ji znají jako žižkovský vysílač. Někteří ji považují za architektonický unikát, jiní za betonovou...

HOSPODSKÝ KVÍZ: Těchto 10 otázek prověří i chytré hlavy. Jak vysoko se dostanete ve všeobecném přehledu?
HOSPODSKÝ KVÍZ: Těchto 10 otázek prověří i chytré hlavy. Jak vysoko se dostanete ve všeobecném přehledu?

Zasoutěžte si v našem pohodovém hospodském kvízu. Pokuste se zodpovědět otázky z oblasti historie,...

První český dům z 3D tiskárny vyráběli 32 hodin. Je praktický a skýtá velké pohodlí
První český dům z 3D tiskárny vyráběli 32 hodin. Je praktický a skýtá velké pohodlí

Na první pohled připomíná spíš betonový bunkr, ale ve skutečnosti se v něm dá pohodlně bydlet. Prvok vznikl...

Jak vypadá dokonalá žena podle AI. Zeptali jsme se
Jak vypadá dokonalá žena podle AI. Zeptali jsme se

Krása má mnoho podob a každá doba si vytváří vlastní představu o tom, jak by měla vypadat ideální žena....

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.