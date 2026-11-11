Svatomartinské rohlíčky s makovo-povidlovou náplní: Tradiční voňavé pečivo, které k listopadu neodmyslitelně patří

U nás doma se kolem 11. listopadu trouba většinou nezastaví a kuchyně voní po pečení. Svatomartinské rohlíčky s makovo-povidlovou náplní dělám skoro každý rok. Vypadají slavnostně, přitom s nimi není zbytečné trápení. Těsto se zakysanou smetanou je měkké, dobře se poddá rukám, dlouhé kynutí nevyžaduje a upečené rohlíčky bývají křehké, jemné a vláčné uvnitř.
Ještě před pár lety jsem častěji sahala po
ořechové náplni. Jenže si poslední dobou nechávám spíš na ořechy . K Martinovi mi víc sedí mák s vánoční cukroví . Má to v sobě trochu povidly staré kuchyně, podzimní hutnost a žádné velké vymýšlení.
Můj tip: Povidla před plněním promíchám s trochou mletého máku. Náplň tím zhoustne a při pečení nemá takovou chuť utíkat z rohlíčků ven. Když jsou povidla naopak hodně tuhá, pomůže lžička horké vody nebo rumu. Recept na křehké svatomartinské rohlíčky s makovo-povidlovou náplní
Počet porcí: 32 rohlíčků Ingredience pro přípravu
Těsto: 600 g hladké mouky speciál 1 balíček prášku do pečiva 1 lžička soli 100 ml rostlinného oleje 200 ml teplého mléka 1 kostka čerstvého droždí 1 lžíce krystalového cukru 200 ml zakysané pochoutkové smetany
Makovo-povidlová náplň: 250 g švestkových povidel 120 g mletého máku 2 lžíce moučkového cukru 2 až 3 lžíce horkého mléka nebo vody podle hustoty
Potření: Postup přípravy svátečních svatomartinských rohlíčků
1. Do
teplého mléka nasypte krystalový cukr, rozdrobte čerstvé droždí a všechno krátce promíchejte. Kvásek nechte asi 10 minut stát, dokud se nahoře neobjeví pěna.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku spolu s práškem do pečiva. Přisypte sůl, přidejte olej, zakysanou smetanu a nakonec přilijte připravený kvásek.
3. Zpracujte
hladké těsto. Má být měkké, ale nemělo by se lepit na ruce. Když se chytá moc, pomozte si trochou mouky, ale nepřehánět. Tohle těsto nedávám klasicky kynout, používám ho hned. Foto: Cooky.cz, Tohle těsto nemusí kynout, používejte ho hned, Nachystejte náplň
4. V misce spojte
povidla, mletý mák a moučkový cukr. Pokud je směs příliš hutná, přilévejte po malých dávkách horké mléko nebo vodu. Výsledkem má být pevná, ale roztíratelná náplň.
5. Těsto rozdělte na
4 stejné části. Každou část rozválejte na pomoučněné desce na plát silný přibližně 0,5 cm.
6. Každý plát rozkrájejte na
8 trojúhelníků, podobně jako u domácích croissantů. Na širší konec každého trojúhelníku položte lžičku makovopovidlové náplně. Foto: Cookycz, Náplň položte na širší konec těsta, pak rohlíček zarolujte a stočte do podkovy.
7. Kraje těsta u náplně trochu založte dovnitř, aby se při pečení náplň nedostala ven. Pak rohlíček stočte ke špičce a lehce ho zahněte do podkovy.
8. Rohlíčky přeneste na plech vyložený
papírem na pečení. Na plechu je nechte asi 15 minut odpočinout. Troubu si mezitím rozehřejte na 180 °C. Foto: Cooky.cz, Rohlíčky nechte před pečením ještě chvíli odpočívat na plechu.
9. V hrnečku rozmíchejte
žloutek s mlékem a rohlíčky potřete. Po upečení díky tomu chytí lesk a hezkou zlatou barvu.
10. Pečte při
180 °C zhruba 18 až 22 minut, dokud povrch rohlíčků nezezlátne. Trouby pečou různě, takže ke konci se vyplatí stát poblíž a nenechat je zbytečně ztmavnout.
11. Upečené svatomartinské rohlíčky nechte chvíli vychladnout na mřížce. Dobré jsou ještě vlažné, ale i úplně studené, ke kávě, čaji nebo po svátečním obědě s martinskou husou. V uzavřené dóze vydrží pěkné
2 až 3 dny. Foto: Cooky.cz, Rohlíčky jsou chutné vlažné, ale i studené. Rady a proč se do těsta hodí zakysaná smetana Pro jemnější chuť můžete do náplně přidat špetku skořice. S povidly se snese výborně. Řidší povidla zahustěte raději dalším mletým mákem než strouhankou. Náplň pak chutná líp a zůstane poctivější. Na plech dávejte rohlíčky spojem dolů. Při pečení se tolik nerozevírají a lépe drží tvar. Na těchto svatomartinských rohlíčcích mám nejraději těsto. Zakysaná smetana mu dodá jemnost i trochu tuku, takže po upečení nepůsobí suše ani druhý den. V novějších receptech se objevuje i čistě křehké těsto nebo máslové těsto, které se nechává krátce odležet v lednici. Tahle varianta je někde mezi. Rychlá na práci, ale výsledek nevypadá jako pečení narychlo.
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