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Nemáte v kredenci sklenice na kompot z ČSSR? Za 1 typ víčka dnes sběratelé platí tisíce

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Spousta lidí má v kredenci nebo ve spíži ještě řadu zavařovaček, ve kterých se kdysi nosil na nedělní stůl meruňkový kompot. V bazaru za ně obvykle utržíte desítky korun. Jeden...
Nemáte v kredenci sklenice na kompot z ČSSR? Za 1 typ víčka dnes sběratelé platí tisíce

Nemáte v kredenci sklenice na kompot z ČSSR? Za 1 typ víčka dnes sběratelé platí tisíce

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 03:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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