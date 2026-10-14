Nemáte v kredenci sklenice na kompot z ČSSR? Za 1 typ víčka dnes sběratelé platí tisíce

Spousta lidí má v kredenci nebo ve spíži ještě řadu zavařovaček, ve kterých se kdysi nosil na nedělní stůl meruňkový kompot. V bazaru za ně obvykle utržíte desítky korun. Jeden konkrétní druh uzávěru ale sběratelé vyhledávají cíleně, a když na něj narazí, sáhnou hluboko do kapsy.
Rýhovky a Omnie zná každá spíž
Kdo zavařoval v Československu, pracoval nejspíš se dvěma typy sklenic. Až do 60. let vládly takzvané rýhovky, tedy sklenice s drážkou na okraji a skleněným víčkem. Víčko na nich po vychladnutí drželo samo díky podtlaku a gumovému kroužku, kovové pero se nasazovalo jen na dobu, kdy sklenice stály v hrnci.
Hliníková víčka Omnia se v tuzemských obchodech objevila v roce 1964, i když kyjovská sklárna dělala sklenice na ně už od roku 1955. Tehdy ovšem mířily do Nizozemska. Zhruba o deset let později už v domácnostech převládly sklenice na Omnii a rýhovky šly do sklepa. Omnii poznáte snadno podle hliníkového víčka, které se uzavíralo pomocí zavírací hlavy.
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Ve starších rodinách se ještě najdou i patentní sklenice z první poloviny minulého století. Vedle německých sklenic Weck se u nás už před první světovou válkou prodávaly levnější domácí sklenice REFORM z moravského Jevíčka a vlastní patentní uzávěry později nabídly i další firmy.
Kolik dnes vynese obyčejná zavařovačka
Pravda je střízlivá. Rýhovek i sklenic na Omnii se vyrobilo obrovské množství, takže se v bazarech prodávají nanejvýš za desítky korun. Sběratelská hodnota roste se vzácností a věc, kterou měla doma skoro každá rodina, vzácná zkrátka není. Omnie navíc v mnoha domácnostech dodnes slouží svému původnímu účelu.
Rýhovek i sklenic na Omnii se vyrobilo tolik, že se v bazarech prodávají nanejvýš za desítky korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Skutečné peníze se točí kolem úplně jiného druhu uzávěru, který pochází z doby dávno před vznikem Československa.
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Tisíce korun platí sběratelé za nejstarší patentní uzávěry z 19. století. Dobrým příkladem je zátka podle patentu Jamese D. Willoughbyho ze 4. ledna 1859. Mezi dvěma kotouči sedí gumový disk a šroub ho stlačí tak pevně, že těsnění neprodyšně dosedne na stěny hrdla. Vynálezce si v patentu pochvaloval, že uzávěr vydrží sezonu co sezonu a poradí si s ním každý, kdo umí otočit šroubem.
Jedna taková litinová zátka, samotná a bez sklenice, se v americké aukční síni Norman C. Heckler vydražila za 269 dolarů. Podle kurzu ČNB z 9. října 2026 to dělá zhruba 5 800 Kč, přičemž odhad aukční síně začínal na 150 dolarech. V popisu ji označila za zachovalou, jen s lehkou povrchovou rzí a bílým těsněním.
Sklenice se železnou svorkou
Podobně hledané jsou staré americké sklenice, u kterých víčko přitahuje železná svorka. Světle modrá Gilberds Improved Jar s takovým uzávěrem se v aukci prodala za 188 dolarů, tedy zhruba za 4 100 Kč. Název má vylisovaný ve skle kolem pěticípé hvězdy a na dně datum patentu z roku 1883.
Přečtěte si také: Babiččin trik na rajskou funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude kyselá Staré americké sklenice s víčkem přitaženým železnou svorkou patří mezi hledané sběratelské kusy. Ilustrační foto. Zdroj: Louise Cornelissen / Pexels.
Sběratel si u takového kusu vždycky ověří, že víčko i svorka k nádobě patří od začátku a že hrdlo nemá odštípnuté kousky. Sklenice s náhradním uzávěrem ho láká o poznání méně.
Omnie s potiskem mají své příznivce
Ani sklenice z dob socialismu nejsou úplně bez šance. Na Bazoši například sběratel z Prahy shání sklenice Omnia s potiskem z doby ČSSR, včetně těch, které šly na export, a bere i dobová víčka. Cenu nechává na dohodě, takže konkrétní částku inzerát neprozrazuje.
Jak moc se jednotlivé druhy sklenic a uzávěrů liší cenou, přehledně ukazuje tabulka:
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Sklenice nebo uzávěr Uzávěr Za kolik se prodává Rýhovka skleněné víčko s gumovým kroužkem desítky korun Sklenice na Omnii hliníkové víčko upínané zavírací hlavou desítky korun Sklenice Omnia s potiskem z ČSSR dobové víčko cena dohodou Světle modrá Gilberds Improved Jar víčko přitažené železnou svorkou v aukci 188 dolarů, zhruba 4 100 Kč Litinová zátka podle patentu J. D. Willoughbyho (samotná, bez sklenice) gumový disk mezi dvěma kotouči stlačený šroubem v aukci 269 dolarů, zhruba 5 800 Kč Než sklenici vyhodíte
Staré americké uzávěry a sklenice často prozradí svůj původ samy. Willoughbyho zátka nese na kovu jméno vynálezce i datum patentu a Gilberds má na dně vedle data také město Jamestown. Takový nápis stojí za to vyfotit a dohledat ve výsledcích dražeb, kde je vidět i rozdíl mezi odhadem a cenou, za kterou kus nakonec odešel.
Litinový nebo jiný kovový uzávěr z 19. století nechte v tom stavu, v jakém jste ho našli, a před prodejem ho ukažte někomu, kdo se starým sklem zabývá, třeba ve starožitnictví.
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Zdroje: https://auctions.hecklerauction.com/189/view/?lot=66, https://www.nzm.cz/o-nas/aktuality/historie-zavarovaci-sklenice, https://patents.google.com/patent/US22535, https://www.heraldnet.com/?p=724880, https://www.vitalia.cz/clanky/nejpouzivanejsi-zavarovacka-je-stale-model-z-minuleho-tisicileti/, https://ostatni.bazos.cz/inzerat/223664573/koupim-zavarovaci-sklenice-retro-omnia-s-potiskem.php, https://www.dotyk.cz/lifestyle/zavarovaci-sklenice-sberatelstvi-cena/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-sklenice-zavarovani-okurky-sberatelstvi-cena/, https://www.arecenze.cz/clanky/babicky-na-ne-nedaly-dopustit-za-zavarovaci-sklenice-masons-patent-davaji-sberatele-i-300-tisic-korun/