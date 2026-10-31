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Olomoucký hokejista Freibergs se sprostě vyjádřil k návratu Rusů na světovou scénu

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Dennívýzva
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Lotyšský obránce Olomouce Ralfs Freibergs po výhře nad Budějovicemi nebral servítky. Kvůli verdiktu CAS o návratu Rusů byl prý „hodně nasraný“.
Olomoucký hokejista Freibergs se sprostě vyjádřil k návratu Rusů na světovou scénu

Olomoucký hokejista Freibergs se sprostě vyjádřil k návratu Rusů na světovou scénu

Zdroj: Mountfield HK
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 31.10.2026 08:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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