Olomoucký hokejista Freibergs se sprostě vyjádřil k návratu Rusů na světovou scénu

Olomouc v pátek večer konečně slavila. Poslední tým extraligy porazil Motor 4:0 a Freibergs přidal asistenci. V rozhovoru po zápase ale řeč rychle přešla od přesilovek k Rusku. Zpráva, že Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) otevřela ruským hokejistům cestu zpět na šampionáty, ho podle jeho slov rozzuřila. „Byl jsem hodně nasraný,“ řekl. Takto výrok bez cenzury otiskl iSport, Sport.cz stejné slovo zveřejnil jako „nas..ný“. Freibergs mluvil o „špatné situaci“, hlavní vinu přisoudil Mezinárodní hokejové federaci IIHF a varoval, že federace mohou „udělat blbce z hokejistů“. Z úst Lotyše, jehož země má zápasy s Ruskem zakázané zákonem, to není jen emoce po utkání.
Večer, kdy se v Olomouci hrálo o dvě věci
Utkání 16. kola začalo v pátek 30. října 2026 v 18:00. Olomouc nastoupila jako poslední tým tabulky a s Banes Motorem České Budějovice odehrála jeden ze svých nejčistších zápasů sezony. Brankář Oldřich Cichoň udržel čisté konto, Carl Berglund zvyšoval na 2:0 a druhou asistenci zapsal právě Freibergs. Ani po výhře se Olomouc ze dna tabulky neodlepila.
Pětatřicetiletý obránce přišel na Hanou v dubnu. Klub ho 13. dubna 2026
představil jako posilu z Vítkovic a zdůrazňoval jeho reprezentační minulost. V Olomouci podepsal smlouvu na dva roky. Za Lotyšsko už nehraje, po posledním mistrovství světa v národním týmu skončil.
Rozhovor začal hokejově: zlepšené přesilovky, Cichoňův výkon, úleva po výhře. Pak přišla otázka na reprezentaci. Freibergs přiznal, že v den zápasu telefon moc nesleduje, zprávu z Lausanne ale zachytil. A neudržel se.
Připomněl ruskou invazi na Ukrajinu, od které podle něj uplynulo „pět let“. Ve skutečnosti od 24. února 2022 uplynuly zhruba čtyři roky a osm měsíců, jako řečnická zkratka to ale obstojí. Evropu kritizoval za malé odhodlání podporovat Ukrajinu. Nejtvrdší slova si nechal pro IIHF. Federace podle něj musela už při volbách a vnitřním rozhodování vidět, kam se situace může vyvinout, a téma neřešila dost důrazně. Konkrétní návod, co měla udělat jinak, nenabídl. Z jeho slov ale čiší výčitka, že IIHF šla do sporu nepřipravená a svazy předem nesladily postup.
Zatím není známo, že by klub, soutěž nebo svaz jeho slova řešily disciplinárně. Vulgarismus nemířil na rozhodčí ani na soupeře, ale na rozhodnutí sportovní justice.
Co přesně CAS rozhodl
„Návrat Rusů“ v tomto případě neznamená olympiádu ani obecný návrat ruských sportovců. Jde o hokej a o pět konkrétních turnajů sezony 2026/27. Podle
stanoviska IIHF se verdikt týká těchto šampionátů: MS juniorů 2027 v Kanadě, start 26. prosince 2026 MS žen do 18 let 2027, leden, Ostrava-Poruba MS žen 2027 MS mužů do 18 let 2027 MS mužů 2027, květen, Německo
Průběh řízení popisuje ruská hokejová federace. Odvolání podala 25. srpna 2026, slyšení proběhla 23. a 26. října a CAS podle ní zrušil všech pět usnesení Rady IIHF z 27. července. IIHF má podle ruské strany zajistit účast ruských týmů v příslušných soutěžích. Plné odůvodnění nálezu zatím veřejně dostupné není. Podle ČT arbitráž v krátkém prohlášení uvedla, že IIHF své bezpečnostní obavy dostatečně nepodložila důkazy.
IIHF verdikt respektuje, souhlasit s ním ale nehodlá. Ve stanovisku zdůrazňuje, že rozhodnutí „neodstraňuje obavy“, které vedly k vyloučení Ruska, a že praktické změny nelze zavést ze dne na den. Turnaje jsou v pokročilé fázi příprav. Přidání ruského týmu znamená zásah do skupin, rozpisů, cestování, ubytování i bezpečnostních plánů. Nejblíž je juniorské mistrovství v Kanadě, které začíná za necelé dva měsíce.
Zákon proti arbitráži
Freibergsův vztek má tvrdý právní podklad. Lotyšský parlament v únoru 2024
schválil zákaz, podle kterého lotyšské týmové reprezentace nesmějí hrát proti Rusku a Bělorusku. Platí to doma, venku i na neutrální půdě. A platí to i tehdy, když ruští či běloruští sportovci startují pod neutrální vlajkou.
Pokud by los nebo formát turnaje poslal Lotyše proti Rusům, vznikne přímý střet. Na jedné straně verdikt CAS, kterému se IIHF podřizuje. Na druhé zákon suverénního státu. Řešením může být úprava losu, výjimka nebo nenastoupení či bojkot. Lotyšský svaz zatím žádný konkrétní postup neoznámil a nic nenasvědčuje tomu, že by už bojkot vyhlásil.
Freibergs se obává jiné věci: že Lotyšsko v případném bojkotu zůstane samo. Překvapily ho prý i reakce Finska a Švédska, čím přesně ale nerozvedl.
Podle nás právě tady leží jádro jeho vulgarismu. Hokejista se může ocitnout před volbou, kterou si nevybral. Respektovat sportovní justici, která říká, že Rusko hrát smí, nebo vlastní stát, svaz a morální postoj k válce. Freibergs z reprezentace odešel a jeho se to už osobně netýká. O to otevřeněji mohl říct, co si mnozí aktivní reprezentanti myslí, ale nahlas říct nemohou.
Česko, Finsko a Švédsko proti, bojkot ve vzduchu
V odporu Lotyš není sám.
Český hokej uvedl, že je rozhodnutím CAS „velice nepříjemně překvapen“ a verdikt analyzuje, jeho postoj se ale nemění. S účastí Ruska na turnajích IIHF během války na Ukrajině nesouhlasí.
Předseda svazu Alois Hadamczik v ČT řekl, že si návrat ruského týmu na mistrovství světa nedokáže představit. „Morálka by měla být silnější než sport,“ prohlásil. Zároveň naznačil, že pokud by evropské země ze šampionátu odstoupily, Česko by nemělo být výjimkou. Oficiálně vyhlášený bojkot ovšem neexistuje.
Nejpalčivější je pro Česko leden. MS žen do 18 let se hraje v Ostravě-Porubě a ruské hokejistky by na něj podle verdiktu měly mít nárok. Generální sekretář Jan Černý řekl, že si takový turnaj v Ostravě neumí představit. Připomněl, že v Česku dál platí vízové restrikce a vládní opatření proti ruským týmům. Sportovní verdikt tak naráží na státní hranici, doslova.
Šok zazněl i z kabin. Tomáš Plekanec po zápase Kladna s Libercem přirovnal zprávu k aprílu, podobně zaskočeně reagovali Jiří Kudrna a Michal Kempný.
Severní velmoci odpověděly ostře, každá trochu jinak:
Svaz Kdo mluvil Postoj Finsko Heikki Hietanen Rozhodnutí „nepochopitelné“, podmínky pro účast Ruska nejsou. Hráče ani členy realizačního týmu nebude nutit nastoupit proti Rusku či Bělorusku. Švédsko Anders Larsson „Obrovské zklamání“, Rusko podle svazu za současných okolností nemůže hrát mezinárodní šampionáty.
Finský model je pozoruhodný. Svaz jako člen IIHF respektuje právní systém, zároveň ale nechává rozhodnutí na jednotlivcích. Odpovědnost se tím přesouvá z kanceláří do šaten. Přesně tuhle situaci Freibergs popsal slovy o hokejistech, ze kterých federace udělají blbce.
Jako protipříklad k IIHF uvedl curling. Světová curlingová federace v srpnu 2026 prodloužila vyloučení dospělých ruských sportovců do konce roku. Návrat by podle ní ohrozil integritu soutěží a bezpečné a férové prostředí. Freibergs v té souvislosti použil vůči ruské straně i tvrdší výrazy, ty jsou ale jeho vlastní, nikoli slova curlingové federace.
V Olomouci se v pátek vyhrálo 4:0, tabulka se ale nepohnula. Ve stejné situaci je i hokejová politika. V prosinci se v Kanadě začne hrát a nejpozději tam se ukáže, kolik toho Freibergsův vulgarismus vyslovil za ostatní.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek