Jak správně topit v mrazech? Poradíme, jak nastavit termostat, větrat a snížit spotřebu energie, aniž by domácnost zbytečně chladla.
Jak správně topit v mrazech a jak ušetřit za teplo?
Počasí se v posledních dnech výrazně změnilo. Zatímco ještě před několika dny ukazovala ručička teploměru kolem 7 stupňů Celsia, dnes padaly teploty hluboko pod bod mrazu. A ani předpověď na nadcházející období není příznivá. Meteorologové varují před silnými mrazy a hustým sněžením. Nezbývá nic jiného než
připravit topení na zimní sezónu.
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Jak správně nastavit termostat, abyste doma měli příjemné teplo a zároveň vás účet za vytápění tuto zimu nezruinoval? Stačí se držet několika jednoduchých pravidel. V tomto článku se podíváme, jak nastavit termostat, jak správně větrat, jak si doma udržet příjemnou teplotu a jak omezit náklady.
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Lidé dělají při vytápění jednu zásadní chybu. Snaží se vytápět všechny místnosti na stejnou teplotu. Jenže každá část bytu slouží k jinému účelu. Zatímco v obývacím pokoji trávíme většinu času, v ložnici se pohybujeme především ve večerních hodinách nebo v ní pouze spíme.
Čtěte také: Termostaty nahrazují chytřejší řešení. Za pět let může domácnost ušetřit i 40 tisíc korun Jak nastavit teplotu v jednotlivých místnostech: V obývacím pokoji se doporučuje udržovat teplota kolem 20 až 21 °C. V ložnici, na chodbě a v místnostech, kde trávíme málo času, má být teplota kolem 18 °C. V kuchyni se doporučuje teplota kolem 18 až 21 °C. V koupelně má být teplota příjemnější, ideálně kolem 22 až 24 °C.
Při vytápění interiér zbytečně nepřetápějte. Rozdíl, byť jednoho stupně, může mít na spotřebu obrovský vliv. Podle energetických doporučení může snížení pokojové teploty o 1 °C znamenat úsporu přibližně 5 až 6 % energie na vytápění.
Čtěte také: Tepelné čerpadlo, nebo plynový kotel? Spočítali jsme, kolik stojí vytápění domu. Rozdíl může být přes 12 tisíc ročně Jak správně topit v mrazech – topení úplně nevypínejte. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Při mrazech topení úplně nevypínejte
Další častou chybou při vytápění v mrazech je, že lidé úplně vypínají topení ve chvíli, kdy opouštějí svůj domov. Ať už jdete do práce nebo na nákup, topení úplně nevypínejte. Raději na
termostatu nastavte nižší teplotu o jeden až dva stupně.
V úsporném režimu se udrží základní teplota a omezuje se riziko prochladnutí konstrukcí, kondenzace vlhkosti a vzniku plísní. Navíc se místnost s teplotou sníženou o jeden až dva stupně vytopí na požadovanou teplotu rychleji než interiér, který je po celém dni nepříjemně vychladlý.
Čtěte také: Výhřevnost dřeva a délka hoření podle tvrdosti: chytrá tabulka ukáže, které palivové dřevo hřeje nejdéle Větrejte krátce, ale pořádně
Během zimních měsíců je také důležité pravidelné větrání. Ale i to má svá pravidla. Nenechávejte v zimě pootevřené okno na ventilačku. Místnost se postupně ochlazuje a teplotní ztráta se těžko dohání.
Raději několikrát denně otevřete všechna okna dokořán a krátce, intenzivně vyvětrejte. Vzduch se v místnostech rychle vymění, ale stěny ani vybavení nestihnou vychladnout.
Jak správně topit v mrazech: Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Radiátory potřebují volný prostor
Další častou chybou bývá zakrývání topení. Závěsy, nábytek nebo sušák s prádlem omezují proudění teplého vzduchu do místnosti, čímž může být horší vytápění, přestože radiátor topí na plný výkon.
Jak snížit účet za topení i během mrazů?
Právě nyní je čas zkontrolovat těsnění oken a dveří. Když teploty klesnou výrazně pod bod mrazu, lehce se odhalí případné netěsnosti. Pro rychlé utěsnění mezer a škvír doporučuji koupit nalepovací těsnění, které seženete v každém hobbymarketu za pár korun a jeho instalací můžete ročně ušetřit tisíce korun za vytápění.
Tip redakce PlanetaEkonomiky
Během mrazů není cílem topit co nejméně za každou cenu. Interiér vytápějte podle toho, kde se aktuálně zdržujete, a na takovou teplotu, která je vám příjemná. Důležité je správné nastavení termostatu, regulovat teplotu a nenechat domácnost zbytečně vychladnout. Právě tato kombinace návyků může přinést příjemnější bydlení i rozumnější účty za energie.
Jak správně topit v mrazech – jak snížit účty za topení. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)