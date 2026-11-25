Kawah Ijen leží ve východní části indonéského ostrova Jáva. Je součástí rozsáhlého sopečného komplexu Ijen a její kráter ukrývá tyrkysově zbarvené jezero. To je podle UNESCO
nejkyselejším kráterovým jezerem na světě. Voda v něm je natolik agresivní, že by přímý kontakt s ní mohl způsobit vážné poleptání.
Sopka je známá také neobvyklým
modrým ohněm. Ten se objevuje především v noci, kdy se ze země uvolňují horké sirné plyny. Při kontaktu se vzduchem se vznítí a vytvářejí modré plameny, které vypadají téměř jako nadpřirozený úkaz. Nejde ovšem o modrou lávu, jak se někdy mylně uvádí. Sopka Kawah Ijen | Zdroj: Depositphotos.com Práce, která ničí lidské tělo
V tomto nehostinném prostředí se nachází
tradiční sirný důl. Těžba zde probíhá už od roku 1968. Horníci sestupují po strmých stezkách až na dno kráteru, kde se nacházejí ložiska ztuhlé síry.
Ta se získává poměrně primitivním způsobem. Sirné plyny jsou pomocí keramických potrubí odváděny z horkých vývěrů. Při ochlazování kondenzují a mění se v kapalnou síru, která následně tuhne.
Horníci ji rozbíjejí kovovými tyčemi na menší kusy a nakládají do košů.
Nejtěžší část práce ale teprve přichází. Každý pracovník musí svůj náklad vynést z hlubin kráteru zpět na jeho okraj a následně pokračovat několik kilometrů k vážicí stanici. Bambusové koše zavěšené na dřevěné tyči mohou dohromady vážit
70 až 90 kilogramů, v některých případech dokonce ještě více.
Horníci přitom často
nemají pořádné ochranné vybavení. Místo kvalitních masek používají mokré šátky nebo kusy látky, které je před jedovatými plyny prakticky nechrání. Těžba v kráteru Kawah Ijen | Zdroj: Depositphotos.com Za dřinu dostávají jen několik dolarů
Výdělek horníků je velmi nízký a závisí na množství odnesené síry a počtu absolvovaných cest. Starší reportáže uvádějí denní odměnu v přepočtu kolem 120 korun. Novější údaje se liší, podle některých zdrojů si horníci za den vydělají něco mezi 90 až 180 korunami. Jejich práce každopádně zůstává mimořádně špatně placená vzhledem k rizikům, která každý den podstupují.
Deformovaná záda a nebezpečné plyny
Dlouhodobé přenášení obrovských nákladů si vybírá krutou daň. Na fotografiích horníků jsou patrná
poškozená záda, deformované páteře a pokřivené nohy. Fotograf Luca Catalano Gonzaga popisuje tyto tělesné následky jako častý jev mezi pracovníky dolu. Někteří muži se přitom těžbou živí už od dospívání.
Ještě nebezpečnější jsou neviditelné následky. Vzduch v kráteru obsahuje
vysoké koncentrace oxidu siřičitého, který dráždí oči a dýchací cesty. Při vysokých dávkách může způsobit vážné dýchací potíže a poškození plic.
Vědecká studie zveřejněná v roce 2024 sledovala 30 pracovníků sirného dolu. Všichni dotázaní uvedli, že při práci trpí
podrážděním očí a kašlem. Dvě třetiny měly bolesti hlavy a potíže s dýcháním, 60 procent si stěžovalo na podráždění kůže. Koncentrace oxidu siřičitého podle měření na některých místech překračovaly bezpečnostní limity.
Kawah Ijen si vyžádala také lidské životy. K neštěstím v minulosti docházelo například při náhlém uvolnění jedovatých sopečných plynů. Podle historického přehledu zveřejněného na Yale Journal of International Affairs zemřely v průběhu čtyř desetiletí desítky horníků.
Proč tam stále pracují?
Pro místní obyvatele je těžba síry jednou z mála možností obživy. Přestože jde o mimořádně namáhavou a nebezpečnou práci, výdělek může být pro rodinu důležitější než dlouhodobá zdravotní rizika.
Zvláštní je také kontrast mezi horníky a turisty. Zatímco návštěvníci přijíždějí obdivovat tyrkysové jezero a modré plameny, lidé z okolních vesnic se do stejného kráteru vydávají za prací. Turisté mohou při sestupu používat ochranné masky s filtry a kdykoliv odejít. Horníci se však do nebezpečného prostředí vracejí opakovaně, protože na jejich výdělku závisí živobytí rodin.
Zdroje článku:
ucl.ac.uk, nationalgeographic.com, farside.earth, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, nespechej.cz
Autor článku:
Eliška Černá