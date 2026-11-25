Vánoční trhy 2026: Chcete navštívit ty nejkrásnější vánoční trhy v Německu nebo přemýšlíte, kam vyrazit na trhy v Česku? Tohle je výběr nejlepších vánočních trhů pro rok 2026
Vánoční trhy 2026: Nejkrásnější trhy máme u nás, v Německu vedou dvě města
Advent je za dveřmi a na mnoha místech už začínají vánoční trhy. Ty si nechá ujít asi jen málokdo. Vždyť i v těch nejmenších městech a vesnicích v Česku se rozsvěcení stromečku nese v duchu setkání s přáteli při vůni skořice, svařáku a čerstvě upečeného těsta trdelníku.
Kdo chce zažít ty nejkrásnější adventní trhy, může vyrazit do některých metropolí, které jsou jimi proslulé. V tomto článku jsme se zaměřili na nejkrásnější vánoční trhy v Česku a v Německu. Přinášíme vám výběr míst pro sezónu 2026 v Česku a Německu, která jsou dobře dostupná autem, vlakem i autobusem. Do vybraných měst dojedete během několika hodin a výlet zvládnete klidně i na otočku.
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Nejkrásnější vánoční trhy v Praze
Praha: Staroměstské náměstí a okolí
Kdo alespoň jednou nenavštíví vánoční trhy v Praze, jako by ani Vánoce neslavil. Advent na Staroměstském náměstí láká návštěvníky z celého světa svou kulisou historických domů, věží Týnského chrámu a velkého vánočního stromu uprostřed. Mezi dřevěnými stánky najdete dobré jídlo a pití, koupit si můžete suvenýr nebo dárky pro své blízké v podobě ručně vyráběné keramiky, skla, šperků či oblečení.
Vánoční trhy v Praze startují 28. listopadu a končí 6. ledna 2027. Cestou se určitě zastavte i na Václavském náměstí nebo u některých menších trhů v dalších částech města. Příjemná večerní procházka prosvětlenou metropolí, vůně skořice, svařáků a teplého trdelníku doslova láká navštívit největší vánoční trhy v Praze, ale také najít i ta nejmenší zákoutí, která dodávají Praze tu pravou vánoční atmosféru.
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Komu sedne: Páry, rodiny s dětmi i návštěvníci z ciziny, kteří chtějí spojit stánky s procházkou centrem.
Brno: několik náměstí na dosah pěšky
Brněnské vánoční trhy patří mezi jedny z nejoblíbenějších v celé Evropě. Zde se totiž vánoční dřevěné stánky nerozprostírají pouze na jednom místě, ale rozléhají se mezi náměstím Svobody, Zelným trhem, Dominikánským náměstím a dalšími ulicemi v centru.
Každé zákoutí má trochu jiný ráz. Od hlavního dění na Svoboďáku až po romantickou atmosféru Zelného trhu, kde najdete řemeslné výrobky a stánky s občerstvením. Trhy si můžete projít pohodlně pěšky a cestou zajít do některé z místních vyhlášených kaváren a restaurací, které vám poskytnou příjemné útočiště, chvilku klidu a výborný gastronomický zážitek.
Hlavní Brněnské Vánoce na náměstí Svobody a navazujících místech probíhají od 27. listopadu do 23. prosince 2026, u dílčích akcí ve městě se termíny mohou lišit.
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- Komu sedne: Rodiny, party přátel i ti, kdo chtějí během jednoho dne projít víc adventních míst najednou.
Nejoblíbenější vánoční trhy v Německu
Drážďany: Striezelmarkt s dlouhou historií
Kdo chce navštívit advent u našich západních sousedů, ten by měl do svého plánu zařadit Drážďany. Tamní Striezelmarkt patří k nejstarším trhům v Německu a v roce 2026 se bude konat už neuvěřitelný 592. ročník. Hlavní dění vánočních trhů se odehrává na náměstí Altmarkt v centru. Mezi romantickými dřevěnými stánky najdete tradiční saské řemeslo, dřevěné figurky, svícny, vánoční pyramidy i místní štolu, jíž patří slavnost Stollenfest.
Vánoční trhy v Drážďanech 2026 se konají od 25. listopadu do 24. prosince a vstup na trh je zdarma.
- Komu sedne: Těm, kdo mají rádi tradiční podobu Vánoc, řemeslné výrobky a chtějí si udělat jednodenní výlet z Česka.
Norimberk: červenobílé stánky a místní chutě
Vánoční trhy v norimberském Christkindlesmarktu na náměstí Hauptmarkt mají kořeny sahající přinejmenším do 17. století. Typické jsou tu stánky s červenobílými střechami, které tvoří ucelené adventní městečko. Během návštěvy doporučujeme ochutnat norimberské perníčky Lebkuchen, malé grilované klobásky Nürnberger Rostbratwürste a svařák.
U stánků si můžete zakoupit suvenýry a dárečky pro blízké v podobě dřevěných ozdob, betlémů a andílků.
Zahájení norimberských trhů provází projev norimberského Ježíška z balkonu kostela Frauenkirche a letos se konají od 27. listopadu do 24. prosince. Otevřeno bývá zpravidla od 10 do 21 hodin, na Štědrý den jen do 14 hodin.
- Komu sedne: Návštěvníkům, kteří chtějí zažít klasickou německou atmosféru a ochutnat tamní speciality.
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Autor: Kristýna Franclová
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