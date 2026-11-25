Služba funguje nepřetržitě prostřednictvím obyčejného telefonu bez nutnosti připojení k internetu či používání aplikací a dokáže navázat na předchozí rozhovory. Je určená klientům domovů pro seniory, ale i seniorům, kteří žijí ve vlastních domácnostech. Někteří odborníci, kteří pracují v sociálních službách se seniory, ale na dotaz ČTK uvedli, že to může představovat více rizik než přínosů.
"I senior, který má milující rodinu a pravidelnou péči, může během dne zažívat chvíle, kdy mu chybí obyčejný rozhovor nebo se chce s něčím svěřit. A právě v tom vidíme smysl Elišky. Nechceme a ani nemůžeme nahradit skutečné mezilidské vztahy. Chceme nabídnout další možnost kontaktu," řekla odborná garantka projektu a ředitelka Domova U Biřičky Daniela Lusková. Podle ní jde o jediný produkt svého druhu v ČR.
Pilotní provoz ve více než pěti sociálních službách podle zástupců projektu ukázal, že senioři dokážou virtuální vnučku přirozeně přijmout a využívat a také, že 91 procent hovorů se rozvinulo v plnohodnotnou konverzaci a téměř třetina se uskutečnila mimo běžnou pracovní dobu.
Takzvaná virtuální vnučka může podle tvůrců služby také klientovi sama zavolat, připomenout pitný režim či léky. Součástí služby je i sledování změn chování, přičemž, pokud zaznamená problém, může prostřednictvím nastavených postupů upozornit rodinu nebo pečovatele.
"Když se dnes mluví o AI, mnoho lidí si představí složité technologie, kterým starší generace často nerozumí. My jsme chtěli jít přesně opačnou cestou. Využít nejmodernější technologie tak, aby senior nemusel měnit vůbec nic ze svých návyků," sdělil Miloslav Bartoň, jeden ze zakladatelů společnosti Next Mind, která stojí za vznikem služby.
Podle zástupců projektu hlasový AI asistent nikdy nepředstírá, že je skutečným člověkem, neurčuje zdravotní diagnózy, neradí s dávkováním léků ani s finančními záležitostmi. "Provoz je postaven na informovaném souhlasu, ochraně osobních údajů a pravidlech vytvořených ve spolupráci s odborníky na sociální péči a právo. Přenos dat je šifrovaný a osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a anonymizovány, přičemž citlivá témata se nepřepisují. Na vyžádání pečovatele nebo rodiny je možné zpřístupnit pouze okruhy rozhovoru, nikoliv přesné citace," uvedl projektový manažer Luboš Tomíček.
Podle některých oslovených odborníků hradecké diecézní charity, kteří pracují se seniory, ale představuje takový produkt u seniorů řadu rizik, navíc, když cílí na generaci, která většinu svého života prožila v době bez těchto technologických vymožeností.
"I přesto, že tento produkt může přinést seniorům jistý druh zábavy a částečné vybřednutí z osamělosti, tak jsme k tomu spíš skeptičtí, a to z více důvodů. Nejenom, že volajícího vtahuje do iluze, vyvolá mu určitou závislost, ale také může být nebezpečný," řekla ČTK ředitelka hradecké diecézní charity Anna Maclová. Volající podle ní například může zažívat zklamání z nenaplněných očekávání. Podotkla také, že sebelepší bezpečností opatření, navíc v oblasti AI, nevyloučí riziko zneužití citlivých informací z osobního života či dat volajícího. "Jsme toho názoru, že nic nenahradí lidský kontakt, dobré slovo, pohlazení. Není nad osobní setkání, rozhovor, konkrétní pomoc," dodala Maclová.
Do konce roku lze službu vyzkoušet zdarma bez registrace na telefonním čísle 492 604 939. Následně je cena služby stanovena od 390 korun měsíčně. Zapojení je možné prostřednictvím spolupracujících sociálních služeb nebo webových stránek projektu www.aivnucka.cz.
Česká populace rychle stárne a s přibývajícím věkem roste také riziko sociální izolace. Podle projekcí Českého statistického úřadu přibude do roku 2035 téměř 300.000 lidí starších 75 let, uvedli zástupci projektu.