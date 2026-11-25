Ve Villa Marina v Douglasu se chystá klubový boxerský večer. Manx ABC, amatérský boxerský klub z ostrova Man, do něj postaví 17 svých svěřenců proti výběru z Merseyside a Cheshire. Na domácí soupisce jsou dvě jména, kvůli kterým se o lokální akci píše daleko za hranicemi ostrova: poprvé mají veřejně nastoupit dva nezletilí synové Tysona Furyho, bývalého mistra světa v těžké váze. Staršímu je podle britských médií 15 let, mladšímu 10.
Redakce MMAmag prošla program pořadatele i pravidla, podle kterých se na ostrově boxuje, a zjišťovala, co tak mladým boxerům dovolují.
Sedmnáct zápasů, dvě jména a přenos, který se platí
Základní údaje zveřejnil pořadatel sám.
- Kdy a kde: 28. listopadu 2026, Villa Marina, Douglas, ostrov Man
- Co: Manx ABC proti výběru Merseyside a Cheshire, amatérský box podle olympijských pravidel, druhý ročník Isle of Man Challenge Cupu
- Start: přenos od 18:30 britského času, první zápas v 19:00
- Cena: oficiální placený přenos, britská cena podle médií 4,99 libry, orientačně zhruba 150 Kč
- Pořadí: mladší ze synů má podle médií nastoupit kolem 19:30, starší jako 13. zápas večera zhruba mezi 21:30 a 22:00; časy jsou orientační
V programu, který pořadatel zveřejnil na stránkách Villa Marina, redakce MMAmag dohledala datum, čas i formát večera, jména obou synů se v něm ale neobjevují. Že jsou v 17členné domácí sestavě, uvedl Manx Radio už 28. října 2026. Kompletní pořadí zápasů pořadatel veřejně neuvedl.
Jenže zatímco starší ze synů má jít do regulérního zápasu, ten mladší má v kartě úplně jinou kolonku. Vysvětluje ji jediná pasáž v anglickém manuálu pravidel.
Deset let je hranice, pod kterou se do ringu nesmí
Ostrov Man je samosprávné území, klub ale podle oficiální stránky přenosu působí podle pravidel England Boxing, řídící organizace amatérského boxu v Anglii. S manuálem této organizace pro rok 2026 proto pracovala i redakce MMAmag. V pravidlech England Boxing stojí, že dítě mladší 10 let nesmí soutěžně boxovat, nesmí mít ani zápas dovedností a nesmí sparovat. Od 10. narozenin spadá do kategorie Minors.
A tam platí přesné limity. Soupeř se může věkem lišit nejvýše o 12 měsíců, hmotnostní rozdíl mimo šampionáty činí nejvýše 2 kg a zápas s desetiletým boxerem trvá 3 × 1 minutu. Každý boxer mladší 18 let musí mít souhlas rodiče nebo opatrovníka.
Mladší ze synů má podle médií nastoupit do takzvaného zápasu dovedností. Pravidla ho popisují jako nehodnocený zápas: bez tvrdých úderů, bez agrese, musí být jako takový ohlášen a nevyhlašuje se v něm vítěz.
Otec nastoupil poprvé později než jeho patnáctiletý syn
Generační posun se tu dá změřit v letech. Boxing News v archivním textu uvádí, že Tyson Fury šel do svého prvního amatérského zápasu v květnu 2005, kdy mu bylo 16. Jeho starší syn má jít do ringu v 15, mladší v 10 letech.
Starší ze synů podle britských médií napsal na sociální síti, že doufá, že bude skvělý a rychlý. Výrok prošel přes média a je to tedy přání patnáctiletého boxera, ne předpověď výsledku. Trenér Peter Roberts, který oba vede v Manx ABC, podle týchž textů uvedl, že se starším z nich pracuje zhruba 6 týdnů a že ho jeho sparing zaujal.
Otcova účast v sále potvrzená není. Sky Sports uvádí, že Fury má nastoupit proti Anthonymu Joshuovi 11. prosince 2026 na stadionu v Cardiffu. Z obou termínů, 28. listopadu 2026 a 11. prosince 2026, redakce MMAmag spočítala rozdíl 13 dní; pořadatel v otevřených materiálech nepotvrdil, že Fury v Douglasu bude, a média možnost, že v sále nebude, spojují právě s přípravou na Joshuu.
Placený večer, který by se jinak prodával jen těžko
ANALÝZA Tenhle klubový večer se prodává jako oficiální celosvětový placený přenos. Stránka přenosu slibuje jednu platbu bez předplatného, sledování na telefonu i v televizi a uvádí, že každá objednávka podpoří Manx ABC. Jak se peníze dělí mezi klub, produkci a platformu, nikde rozepsané není. Britskou cenu 4,99 libry uvádějí média, oficiální stránka ukazuje částku až v místní měně při placení.
Příjmení tu unese prodej dřív než výsledky. Pro malý klub je to příjem a pozornost, jakou by jinak nedostal; pro dva nezletilé boxery to znamená, že jejich první veřejný zápas si zaplatí publikum, které je nikdy nevidělo trénovat. O tom, co z nich bude, jeden večer v Douglasu nerozhodne, a tenhle text to ani netvrdí. Dva sály, třináct dní, jedno příjmení. To je celý příběh.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková