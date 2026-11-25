Ukrajinský prezident představil odhad finančních potřeb země v úterý 24. listopadu při jednání se zástupci místních a regionálních samospráv. Podle Zelenského musí Ukrajina v roce 2027 zajistit dostatek prostředků nejen na obranu před pokračující ruskou agresí, ale také na fungování státu a jednotlivých samospráv.
Kyjev při svých výpočtech vychází z evropské půjčky ve výši 90 miliard eur, na které se lídři členských zemí dohodli již v prosinci 2025. Peníze jsou rozděleny mezi roky 2026 a 2027, přičemž na každý rok připadá 45 miliard eur.
Rozdělení prostředků pro příští rok schválila Rada EU 23. listopadu. Podle rozhodnutí zveřejněného ve středu připadne až 31,7 miliardy eur na podporu ukrajinského obranného průmyslu a dalších 13,3 miliardy na rozpočtovou pomoc.
Brusel navrhuje další půjčku
Evropská komise představila 18. listopadu návrh nového úvěru ve výši až 45 miliard eur. Z něj by mělo 25 miliard směřovat na vojenské potřeby Ukrajiny a zbývajících 20 miliard na podporu státního rozpočtu, včetně zajištění základních veřejných služeb.
Peníze by si Evropská unie opatřila na kapitálových trzích a za půjčku by ručil unijní rozpočet. Podle navržených podmínek by Ukrajina musela splatit jistinu úvěru až poté, co by od Ruska obdržela válečné reparace. Poskytování prostředků má být současně podmíněno pokračováním reforem a bojem proti korupci.
Pokud evropské země nový úvěr schválí, měla by Ukrajina v příštím roce z obou půjček k dispozici až 90 miliard eur. Podle Zelenského odhadu by jí přesto dalších 25 miliard chybělo. S jejich zajištěním mají pomoci další zahraniční partneři.
Zapojení Česka zatím není rozhodnuté
Při schvalování předchozího úvěru se Česko společně s Maďarskem a Slovenskem nezapojilo do jeho finančního krytí. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nyní usiluje o podporu všech 27 členských států. Struktura nového úvěru by podle ní měla umožnit zapojení zemí, které upřednostňují pomoc určenou na civilní výdaje.
Konkrétní výše případného českého finančního závazku zatím nebyla stanovena. Schválení nového úvěru navíc vyžaduje další jednání členských států a Evropského parlamentu.
Financování Ukrajiny bude jedním z hlavních témat mimořádného summitu Evropské rady, který se uskuteční 26. a 27. listopadu v Bruselu. Vedle podpory Kyjeva budou představitelé členských zemí jednat také o dlouhodobém rozpočtu Evropské unie na období od roku 2028.
Zdroje Yahoo News, Evropská rada