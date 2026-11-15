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Senioři se bouří: Ti, kteří nemají na nájem v Praze, se mají odstěhovat. Příspěvky na drahé bydlení už nedostanou

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Osamělý pražský senior s důchodem necelých 17 tisíc korun může za nájemné v Praze platit klidně i 25 tisíc měsíčně. Rozdíl doteď řešila státní podpora bydlení, ale…
Senioři se bouří: Ti, kteří nemají na nájem v Praze, se mají odstěhovat. Příspěvky na drahé bydlení už nedostanou

Senioři se bouří: Ti, kteří nemají na nájem v Praze, se mají odstěhovat. Příspěvky na drahé bydlení už nedostanou

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 15.11.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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