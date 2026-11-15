Senioři se bouří: Ti, kteří nemají na nájem v Praze, se mají odstěhovat. Příspěvky na drahé bydlení už nedostanou

Osamělý pražský senior s důchodem necelých 17 tisíc korun může za nájemné v Praze platit klidně i 25 tisíc měsíčně. Rozdíl doteď řešila státní podpora bydlení, ale odteď už ji nedostane každý!
Nájemné v Praze je na poměry českých důchodů drahé
Osamělí pražští senioři to mají asi všichni stejně. Ti, kteří dostávají důchod do 20 tisíc, ze svého pravidelného příjmu jen těžko zaplatí nájemné, které mnohdy přesahuje částku 25 tisíc korun měsíčně.
I v takové situaci mohou mít nárok na státní podporu bydlení, která může pokrývat část nákladů na bydlení. Jenže ani v takovém případě není stoprocentně jasné, zda konkrétní senior na příspěvek dosáhne. Výše příspěvku, a zda vůbec nějaký dostane, se odvíjí hned od několika faktorů. Nejdůležitější roli hrají nové normativy nájemného, které se od letošního října liší podle jednotlivých okresů.
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Musí stát seniorovi příspěvek na bydlení vyplatit, nebo by si měl hledat dostupnější bydlení?
Představme si seniorku, která pobírá důchod 16 800 korun a v pronajatém bytě 2+kk zůstala bydlet úplně sama. Za nájem bytu spolu se službami platí měsíčně 25 500 korun. To je mnohem vyšší částka než její pravidelný měsíční příjem. A to do nákladů na bydlení ještě nejsou započtené energie, ostatní služby, léky a jídlo, přesto na pražské poměry nejde o výjimečný byt. Cena kolem 25 tisíc korun měsíčně je za dvoupokojový byt v Praze úplně běžná. Do podobné situace se mohou dostat senioři, kteří po smrti partnera zůstanou v bytě sami, přitom se na nájemném dříve skládali dva.
Kolem takových příkladů se již dlouhé roky vedou spory. Zatímco jedni považují za naprostou samozřejmost takovému seniorovi pomoci, druzí jsou zásadně proti. „Pokud na nájem v Praze důchodce nemá, ať se odstěhuje do jiného města za dostupnějším bydlením,“ zaznívá dost často v diskuzích o státní podpoře bydlení.
Mnozí Češi jsou zastánci názoru, že stát by neměl ve větší míře přispívat na bydlení, které si člověk z vlastních příjmů nemůže dovolit. Druzí oponují tím, že senioři ve stávajícím bytě prožili kus života a stěhování do jiného bytu, potažmo města, může být složité.
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Jak stát postupuje nárok na složku na bydlení v superdávce?
Seniorům, kteří potřebují pomoci zafinancovat stávající bydlení, má pomoci dávka státní sociální pomoci, tzv. superdávka. Příslušný úřad u ní posuzuje složení domácnosti, příjem, uznatelné náklady na bydlení a majetek. Senioři jsou při posuzování žádosti ve výhodnější pozici, protože příjemci starobního důchodu patří mezi takzvané zranitelné osoby.
To znamená, že nemusí pracovat. Pokud jsou navíc v domácnosti zranitelní všichni členové domácnosti, úřad automaticky počítá s vyšším stropem nájemného i vyšším paušálem na energie. Během posuzování rozhoduje celá domácnost. Kdyby například se seniorem bydlelo ve společné domácnosti dospělé dítě s vlastním příjmem, počítal by se i jeho příjem.
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Při posuzování žádosti se počítá také vlastní majetek
Jednočlenná domácnost může mít na účtech a v hotovosti maximálně 200 tisíc korun. Do limitu se nezapočítávají například peníze na stavebním nebo penzijním spoření se státním příspěvkem ani prostředky na daňově provozovaných produktech spoření na stáří. Jedna nemovitost, ve které člověk bydlí, nárok také nevylučuje. Senior s nízkým důchodem ale s úsporami nad limitem na dávku nedosáhne.
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Jak se u seniorů počítá složka na bydlení v superdávce?
Úřad nejdříve určí, jakou část příjmu má senior podle zákona vynaložit na bydlení. Základem je 30 % rozhodného příjmu. Pokud příjem přesahuje dvojnásobek životního minima domácnosti, připočítává se ještě 10 % z částky nad tuto hranici. Životní minimum jednotlivce od října 2026 činí 5 500 korun, jeho dvojnásobek tedy představuje 11 tisíc korun.
U našeho modelového příkladu, tedy seniorky s důchodem 16 800 korun vychází část příjmu určená na bydlení na 5 620 korun. Pokud jde o jednočlennou domácnost, jejíž jediná členka je zranitelnou osobou, může se v Praze pro období od října do prosince 2026 započítat normativní nájemné 16 810 korun a energetický paušál 3 220 korun. Při splnění ostatních podmínek by tak složka na bydlení vycházela na 14 410 korun měsíčně.
Výpočet tedy vychází následovně:
|Položka
|Částka
|Měsíční důchod
|16 800 Kč
|30 % z příjmu
|5 040 Kč
|10 % z částky nad dvojnásobek životního minima
|580 Kč
|Část příjmu určená na bydlení
|5 620 Kč
|Normativní nájemné pro jednočlennou zranitelnou domácnost v Praze
|16 810 Kč
|Energetický paušál pro jednočlennou zranitelnou domácnost
|3 220 Kč
|Uznatelné náklady na bydlení
|20 030 Kč
|Výsledná složka na bydlení
|14 410 Kč
Výpočet vychází z § 19, § 29, § 32 a § 34 zákona o dávce státní sociální pomoci. (Jde o modelový výpočet pro seniorku žijící samostatně, která splňuje podmínky nároku na dávku. Při skutečném posuzování Úřad práce zohledňuje také rozhodné příjmy a náklady na bydlení za příslušné tříměsíční období a další zákonné podmínky.)
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Od října rozhoduje i okres, ve kterém senior bydlí
Ještě do letošního září se strop určoval podle velikosti obce, ale od října už platí strop pro každý okres zvlášť. Praha se posuzuje jako jeden celek. Ministr práce Aleš Juchelka tuto změnu zdůvodnil tím, že tak lépe odráží současné rozdíly v cenách nájemného.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: energozrouti, zakonyprolidi | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)