Magyar během své první návštěvy Ukrajiny ve funkci předsedy vlády předal humanitární pomoc v hodnotě přibližně jedné miliardy forintů. Zahrnuje zdravotnické vybavení, léky, elektrické generátory a dopravní prostředky. Maďarská vláda zároveň rozhodla o vytvoření sociálního fondu ve stejné hodnotě, který má podporovat zdravotnictví, vzdělávání a kulturní život maďarské menšiny na Zakarpatsku.
Podle Zelenského se podařilo dosáhnout konkrétních dohod také v oblasti energetiky. Jednání se týkalo dodávek zemního plynu a motorové nafty na Ukrajinu či rozšíření možností maďarských společností využívat ukrajinské zásobníky plynu. Obě země chtějí rovněž modernizovat stávající hraniční přechody, otevřít nové a rozšířit nabídku přímých železničních spojů. Termíny realizace jednotlivých projektů zatím nezveřejnily.
Dlouholetý spor o práva maďarské menšiny
Magyara na cestě doprovázela ministryně zahraničí Anita Orbánová. Program návštěvy zahrnoval také setkání se zástupci maďarské komunity, návštěvu školy a nemocnice v Berehovu. Právě postavení maďarské menšiny patřilo v uplynulých letech k hlavním příčinám diplomatických sporů mezi Budapeští a Kyjevem.
Ukrajinský parlament v říjnu schválil legislativu rozšiřující práva národnostních menšin na vzdělávání v mateřském jazyce. Maďarský premiér nyní požádal Zelenského o urychlení plnění dohodnutých závazků. Ukrajinská strana se podle maďarské vlády pokusí zavést příslušné záruky v oblasti vzdělávání do 30. června 2027.
Po květnovém nástupu Magyara do funkce se změnil také způsob, jakým Budapešť komunikuje o válce na Ukrajině. Zatímco jeho předchůdce Viktor Orbán opakovaně komplikoval schvalování evropské pomoci Kyjevu, současný premiér otevřeně označuje Rusko za agresora. Nadále však trvá na tom, že Maďarsko nebude Ukrajině dodávat zbraně.
V otázce evropského rozpočtu má Maďarsko blízko k Česku
Přes zlepšující se vzájemné vztahy Budapešť neustoupila od svých výhrad k financování Ukrajiny prostřednictvím Evropské unie. V tomto ohledu zastává podobný postoj jako Česká republika. Obě země požadují, aby se finanční podpora Ukrajiny řešila odděleně od připravovaného víceletého rozpočtu na roky 2028 až 2034.
Právě budoucí podoba evropského rozpočtu bude hlavním tématem mimořádného summitu v Bruselu, který se uskuteční 26. a 27. listopadu. Z výsledků úterního jednání Magyara se Zelenským nevyplývá, že by Maďarsko hodlalo svůj dosavadní postoj k evropskému financování změnit.
Zdroje Ukrajinska pravda, RBK-Ukrajina, APA