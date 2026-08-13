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Ukazuje se, že New Horizons zachytila na Plutu mimořádně zvláštní stopy a pohyby

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Pluto je svět, který už dávno přestal být jen malou, vzdálenou a zamrzlou planetkou na okraji Sluneční soustavy. Když kolem něj v roce 2015 proletěla sonda New Horizons, ukázala nám těleso plné hor, ledovců, hlubokých údolí a překvapivě rozmanité krajiny. Jedním z nejvýraznějších útvarů se stala obrovská oblast ve tvaru srdce, která dnes patří k nejznámějším povrchovým útvarům ve Sluneční soustavě. A právě zde se našlo něco neobvyklého.
Ukazuje se, že New Horizons zachytila na Plutu mimořádně zvláštní stopy a pohyby

Ukazuje se, že New Horizons zachytila na Plutu mimořádně zvláštní stopy a pohyby

Zdroj: Shutterstock
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