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Zkontrolujte si svůj sklep dříve, než sáhnete na vypínač světla. Odparek plynu z letního grilování čeká na podlaze na jedinou jiskru

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Ukládání PB lahví, kanystrů s benzínem a hromad pneumatik do sklepní kóje v paneláku porušuje zákon o požární ochraně. Zjistěte, jaké limity platí pro hořlaviny, proč plyn v suterénu neodvětrá a kdy pojišťovna škodu neproplatí.
Dlouhá suterénní chodba v bytovém domě se vstupy do jednotlivých sklepních kójí.

Dlouhá suterénní chodba v bytovém domě se vstupy do jednotlivých sklepních kójí.

Zdroj: Verkehrszeichen100 / Wikimedia CC 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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