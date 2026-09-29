Zkontrolujte si svůj sklep dříve, než sáhnete na vypínač světla. Odparek plynu z letního grilování čeká na podlaze na jedinou jiskru

Ukládání sezónního vybavení do sklepních kójí v bytových domech se řídí přísnými protipožárními předpisy. Propan-butanové lahve, kanystry s palivem ani nadměrné zásoby pneumatik v suterénu ze zákona nemají co dělat. Při porušení pravidel hrozí pokuta až 25 000 korun a v případě požáru pojišťovna odmítne vyplatit plnění.
Sklepní kóje v suterénu bytového domu představuje pro většinu obyvatel paneláků přirozené odkladiště věcí, které se nevejdou do bytu. S koncem léta a příchodem podzimu se do sklepů stěhují zahradní grily, kempingové vařiče, sekačky, sady letních kol i nádoby s barvami z letního malování. Podle
§ 44 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci je však ukládání tlakových nádob s hořlavými plyny v podzemních a suterénních podlažích výslovně zakázáno. Mnoho lidí netuší, že i jediná zdánlivě prázdná turistická plynová lahev ve sklepní kóji představuje závažný protiprávní stav s přímým dopadem na bezpečnost celého domu. Fyzika v suterénu: Proč je propan-butan v podzemí časovanou bombou
Důvod, proč požární předpisy zakazují skladování propan-butanu (LPG) ve sklepích, spočívá v jeho základních fyzikálních vlastnostech. Zatímco zemní plyn (metan) je lehčí než vzduch a při úniku stoupá vzhůru ke stropu či oknu, zkapalněný propan-butan je zhruba jedenapůlkrát až dvakrát těžší než vzduch.
Dojde-li k netěsnosti ventilu nebo poškození těsnění, plyn neunikne ventilačním okénkem u stropu. Místo toho stéká po podlaze, vyplňuje nejnižší prohlubně, šachty a montážní kanály podél stoupaček. V suterénním prostoru se vytvoří neviditelná vrstva výbušné směsi se vzduchem. K iniciaci masivního výbuchu pak stačí minimální energie: sepnutí kontaktu domovního vypínače, sepnutí čerpadla nebo statická elektřina z oděvu.
Tlaková láhev na propan-butan. Foto: Tasma3197 / Wikimedia Commons CC BY 3.0
Zákaz platí bez výjimky i pro lahve, které uživatel považuje za prázdné. V prázdné nádobě totiž zůstává takzvaný odparek a plynná fáze pod zbytkovým tlakem. Při změně teploty nebo mechanickém namáhání může dojít k úniku směsi s přesně takovou koncentrací, která je pro iniciaci exploze nejnebezpečnější.
Botník přede dveřmi v paneláku? Proč vás soused i hasiči mohou donutit ho okamžitě vyhodit Přehledná matice: Co do sklepní kóje nesmí a jaké jsou limity
Panelákové sklepní kóje jsou v naprosté většině případů tvořeny dřevěnými laťkovými příčkami nebo ocelovým pletivem. Z požárního hlediska tvoří jeden společný požární úsek bez vzájemného oddělení. Pro ukládání rizikových předmětů platí následující zákonné mantinely:
Skladovaný předmět Zákonný status v suterénu Maximální povolený limit Riziko a sankce Propan-butanové lahve (i malé 2 kg) Striktně zakázáno 0 litrů (žádná lahev) Výbuch při úniku plynu, pokuta hasičů až 25 000 Kč Kanystr s benzínem či naftou Přísně omezeno normou Max. 5 litrů v nerozbitném obalu Šíření požáru, toxické výpary, porušení požárního řádu Barvy, ředidla a rozpouštědla Povoleno jen spotřební množství Jednotky litrů v originálních obalech Zvýšení požárního zatížení, výpary dráždící dýchací cesty Sady automobilových pneumatik Tolerováno s limitem 1 sada (4 ks) na kóji Toxický dým při požáru, saze blokující únikové cesty Akumulátory a nabíječky baterií Rizikové při nabíjení Samostatné skladování povoleno, zákaz nabíjení Tepelný únik lithiových článků, riziko vznícení Benzín v kanystru a pneumatiky: Toxické riziko pro únikové cesty
Mnoho motoristů a kutilů skladuje ve sklepě zásobu benzínu do sekačky nebo motorové pily v plastových kanystrech. Hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti, kam automobilový benzín patří, se v prostorách určených pro bydlení smějí ukládat pouze v množstvích do pěti litrů na jednu jednotku, a to výhradně v certifikovaných obalech. Kovové či plastové sudy s desítkami litrů paliva ve sklepní kóji znamenají přímé porušení požárních norem.
Skladování pneumatik a hořlavých materiálů. Foto: David E. Lucas / volné dílo
Zvláštní kategorii představují pneumatiky. Guma je materiálem s mimořádně vysokou výhřevností. Pokud v suterénu začne hořet dřevěná laťková konstrukce kójí a plameny zachvátí několik sad uskladněných pneumatik, vyvine se hustý, černý dým plný oxidu uhelnatého a kyanovodíku. Zplodiny hoření během několika minut proniknou netěsnostmi kolem stoupaček a dveří do schodišťového prostoru. Schodiště je přitom jedinou chráněnou únikovou cestou pro všechny obyvatele domu. Právě proto hasiči při pravidelných kontrolách suterénů požadují, aby se ve společných sklepích nenacházely komíny pneumatik přesahující potřebu jedné rodiny. Stejně přísná pravidla požární prevence a zákaz zužování únikových cest platí i v dalších společných prostorech domu, jak jsme podrobně rozebírali u problematiky
odkládání botníků a nábytku na chodbách v paneláku.
Nabíjení elektrokola v kočárkárně nebo na chodbě: Kdy hrozí pokuta 25 000 Kč a proč sousedé protestují oprávněně Právní důsledky: Pokuty od hasičů a regres od pojišťovny
Kontrolu požární bezpečnosti v bytových domech provádí Hasičský záchranný sbor ČR. Za porušení předpisů o požární ochraně a skladování nebezpečných látek může hasičský inspektorát podle
§ 78 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně uložit fyzické osobě pokutu až do výše 25 000 korun. Pokud pochybení zjistí u společenství vlastníků (SVJ) z důvodu nedostatečné prevence ve společných prostorech, sankce pro právnickou osobu může dosáhnout stovek tisíc korun.
Mnohem závažnější finanční dopad však nastává při vzniku pojistné události. Podle
§ 1175 odst. 1 občanského zákoníku má vlastník jednotky povinnost počínat si tak, aby neohrožoval ostatní a nepoškozoval společné části budovy. Pokud vyšetřovatel hasičů určí jako příčinu nebo akcelerant požáru nelegálně uskladněnou PB lahev či kanystr s palivem v kóji, pojišťovna uplatní výluku z pojištění.
V takovém případě pojišťovna odmítne vyplatit pojistné plnění viníkovi za jeho zničené věci. Zároveň pojišťovna uplatní takzvaný regres: škodu, kterou vyplatí sousedům za poškozené byty a společenství za zničený dům, bude do poslední koruny vymáhat přímo po konkrétním viníkovi. Škody způsobené požárem a hašením v panelovém domě přitom běžně dosahují milionových až desetimiliónových částek.
Výbor SVJ vám napálil pokutu za hluk v noci? Neplaťte, ze zákona na to nemá žádné právo Kam s nebezpečným vybavením: Bezpečné alternativy mimo suterén
Pokud vlastníte plynový gril, kempingový vařič nebo zásoby pohonných hmot, sklepní kóje v panelovém domě pro ně nepřipadá v úvahu. Tlakové lahve s propan-butanem ukládejte výhradně v nadzemních, trvale přirozeně větraných prostorech, ideálně ve venkovních plechových skříních, na otevřeném balkoně s volným odvětráním (pokud to nezakazují stanovy SVJ) nebo v pronajaté venkovní garáži.
Stejně obezřetně je nutné přistupovat k modernímu fenoménu, kterým je
nabíjení akumulátorů elektrokol ve společných prostorách a sklepích bez stálého dozoru. Staré laky, ředidla a nepoužívané chemikálie pravidelně odevzdávejte do sběrného dvora v rámci mobilních svozů nebezpečného odpadu. Udržování sklepní kóje bez nebezpečných hořlavin není zbytečná byrokracie, ale základní životní pojistka pro všechny obyvatele domu. Zdroje fotografií sklepni_prostory_panelovy_dum_koje: Verkehrszeichen100 / Wikimedia CC 4.0 tlakova_lahev_propan_butan_lpg: Tasma3197 / Wikimedia CC 3.0 skladovane_pneumatiky_auto_sada: David E. Lucas / volné dílo