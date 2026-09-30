Víte, kolik zaplatíte za elektřinu, když máte doma 1 mrazák navíc? Spočítali jsme to na korunu

Druhý mrazák ve sklepě nebo v garáži se hodí. Naskladníte do něj zvěřinu, ovoce z podzimu i výhodné nákupy z akcí. Takový mrazák ale běží nepřetržitě celý rok, ve dne v noci, a tiše přidává na účet za elektřinu. Kolik vás to reálně stojí, si přitom umíte spočítat docela přesně. A výsledek se u úsporné novinky a starého kusu liší i o několik tisíc korun ročně.
Jak si částku spočítáte sami
Postup je jednoduchý a zvládne ho každý. Na energetickém štítku mrazáku najdete roční spotřebu v kilowatthodinách (kWh). To číslo stačí vynásobit cenou, kterou platíte za jednu kilowatthodinu, a máte roční náklad.
Důležité je počítat se správnou cenou. Ve vyúčtování platíte dvě věci. Pevný měsíční poplatek za jistič se nemění, ať máte doma zapnutých spotřebičů, kolik chcete. Vedle toho platíte za každou spotřebovanou kilowatthodinu, a právě tuhle položku mrazák navíc zvedne. Počítejte proto s celkovou cenou za kWh, do které patří silová elektřina, distribuce, poplatky i daň.
Přečtěte si také: Tento 1 spotřebič v kuchyni spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den Roční náklad na mrazák spočítáte, když jeho spotřebu v kilowatthodinách vynásobíte celkovou cenou za kWh včetně distribuce a daní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V nejběžnější domácí sazbě D02d se tahle celková cena v roce 2026 pohybuje u velkých dodavatelů zhruba mezi 5,60 a 6,60 korunami za kilowatthodinu včetně DPH. Pro výpočet si vezmeme kulatých 6 korun.
Nový mrazák: tisíc až dva tisíce korun ročně
Moderní samostatný mrazák střední velikosti spotřebuje kolem 200 kWh za rok. Při ceně 6 korun za kilowatthodinu to dělá zhruba 1 200 korun ročně. Menší truhlicový model s objemem okolo 100 litrů spotřebuje jen 130 až 180 kWh, takže jeho provoz vyjde zhruba na 800 až 1 100 korun ročně.
Truhlicové mrazničky s víkem nahoře bývají úspornější než skříňové s dvířky, protože z nich při otevření uniká méně studeného vzduchu. U velkého skříňového mrazáku nad 300 litrů se roční náklad vyšplhá i ke 2 000 korunám.
Přečtěte si také: Spotřebuje až 15krát víc energie než televize. Tenhle spotřebič v ložnici nechávají Češi zapojený celou noc Starý mrazák z garáže je úplně jiná liga
Jinak to vypadá u kusu, který doma slouží deset a více let. Takový mrazák má opotřebovaný kompresor a horší izolaci, takže spotřebuje 400 až 700 kWh za rok. V penězích jde o 2 400 až 4 200 korun ročně, tedy klidně několikanásobek toho, co stojí úsporná novinka.
Právě u druhého mrazáku se proto vyplatí zamyslet, jestli ten letitý kus v garáži vůbec potřebujete. Když v něm skladujete jen pár věcí, může vás jeho provoz nakonec stát víc než jídlo, které v něm leží.
Roční náklady na provoz jednotlivých typů mrazáků shrnuje následující tabulka:
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší zvyk při topení na podzim: kvůli němu Češi zaplatí až o 9 600 Kč víc
Typ mrazáku Roční spotřeba Roční náklad při 6 Kč/kWh Menší truhlicový (okolo 100 litrů) 130 až 180 kWh zhruba 800 až 1 100 korun Moderní střední velikosti kolem 200 kWh zhruba 1 200 korun Velký skříňový (nad 300 litrů) – ke 2 000 korunám Starý kus (10 a více let) 400 až 700 kWh 2 400 až 4 200 korun Na čem spotřeba mrazáku nejvíc závisí
Rozdíly mezi mrazáky jsou velké a rozhoduje o nich několik věcí. Největší vliv má energetická třída. U mrazáku se rozdíl mezi třídami na účtu projeví ještě víc než u lednice, protože spotřebič drží mráz kolem minus 18 stupňů nepřetržitě celý rok.
Svůj podíl má i objem, stáří a umístění. V teplé kuchyni spotřebuje mrazák výrazně víc než v chladné chodbě nebo ve sklepě. Spotřebu zvyšuje také vrstva ledu na stěnách, kterou je proto dobré pravidelně odstraňovat.
Přečtěte si také: Tyto 4 spotřebiče žerou proud, i když jsou vypnuté. Elektrikáři radí vytáhnout je ze zásuvky Jak srazit účet za mrazák
Účet za provoz mrazáku pomůže srazit několik jednoduchých opatření:
Nejsnadnější úspora je správně nastavená teplota. Minus 18 stupňů bohatě stačí a každý stupeň navíc už spotřebu zbytečně zvedá. Zbytečné mražení na minus 22 stupňů kvalitě potravin neprospěje. Pomůže i pravidelné odmrazování u modelů bez funkce No Frost, ideálně dvakrát ročně. Mrazák umístěte do chladnější místnosti a držte ho pěkně zaplněný, plné potraviny udrží chlad lépe než poloprázdný prostor. Přesnou spotřebu vám ukáže wattmetr. Zapojíte ho k mrazáku, sami si z něj odečtete skutečný odběr a pořídíte ho za několik set korun.
Zdroje: https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/14-ceny-elektriny, https://www.cezakademie.cz/cs/clanky/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-180085, https://www.penize.cz/vlastnictvi-nemovitosti/482022-ceny-za-distribuci-elektriny-v-roce-2026-vzrostou-spocitejte-si-o-kolik-zaplatite-vic, https://www.ossel.cz/spotreba-lednice/, https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/mraznicky/
Přečtěte si také: Spotřebuje až 10krát víc energie než pračka. Tenhle spotřebič v koupelně mají Češi zapnutý zbytečně celou zimu
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!