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Zámek Milotice je dějištěm Poslední aristokratky. Výletníci se tu běžně procházejí v barokních kostýmech

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Jihomoravský zámek Milotice proslavily příběhy o poslední aristokratce. Návštěvníci mohou nahlédnout do soukromí rodiny Seilernů a zapůjčí si barokní šaty.
Zámek Milotice

Zámek Milotice

Zdroj: FOTO:Nikolice.n, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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