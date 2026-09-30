Zámek Milotice je dějištěm Poslední aristokratky. Výletníci se tu běžně procházejí v barokních kostýmech

Zámek Milotice v posledních letech proslavily příběhy o poslední aristokratce. Právě do tohoto jihomoravského sídla umístil zdejší kastelán Evžen Boček děj svých knih. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout soukromé pokoje posledního hraběte a zámecká kostymérna nabízí stovky replik dobových šatů.
Třísetletou střechu čeká tříletá obnova
Při pohledu na hlavní zámeckou budovu si výletníci všimnou nového lešení. Od konce léta probíhá rozsáhlá obnova střechy. Památkáři mění krov i krytinu. Nejstarší trámy z roku 1722 pamatují návštěvu císařovny Marie Terezie, která na panství zavítala s manželem Františkem Štěpánem Lotrinským. Stavební ruch na místě potrvá celé tři roky. Díky postupné práci řemeslníků zůstává areál běžně přístupný.
Svou dnešní podobu získal komplex během první poloviny 18. století. Zásadní barokní přestavbu tehdy nařídil Karel Antonín Serényi. Původní sídlo utrpělo velké škody při vpádu Tatarů v roce 1663 a útocích kuruckých vojsk na počátku 18. století. Obranný systém s vodním příkopem proto následně ustoupil reprezentativní architektuře.
Hraběcí rodina usilovala o naprostou soběstačnost
Základní prohlídkový okruh ukazuje život rodiny Seilernů. Poslední soukromý majitel Ladislav Seilern spravoval panství až do konce druhé světové války. Zámožností hrabě však příliš neoplýval. Celé hospodářství vedl k maximální soběstačnosti. Zvenčí nakupoval pouze naprosté nezbytnosti.
Každodenní chod domácnosti představují průvodci na základě vyprávění hraběcí dcery Marie Henrietty. Během padesáti minut lidé projdou hraběnčinu pracovnu s originálními tapetami, kuřácký kabinet s původním dřevěným obložením i dětský pokoj s prostorem pro domácí vyučování. Trasa nemíjí ani zámeckou kapli s freskou od Josefa Ignáce Mildorfera.
Mezi nejvýraznější místnosti patří monumentální Sál předků. Historická stropní malba zachycuje dějiny dřívějších majitelů od 10. století. Na základě Benešových dekretů přišla rodina o veškerý majetek. Kvůli přihlášení k německé národnosti čekal Seilerna v roce 1945 odsun.
Půl hodiny v barokních šatech
Lidé si na nádvoří běžně půjčují repliky historických oděvů. Zámecká kostymérna ukrývá 180 rokokových, barokních a romantických obleků pro dospělé i roční děti. Karnevalové převleky zámek nevede. Do interiérů turisté v objemných kostýmech nesmí. Místo toho se v nich fotografují a procházejí po francouzské zahradě či anglickém parku. Za deštivého počasí se trasa omezuje jen na prostor pod arkádami.
Časový limit třiceti minut je pro zapůjčení oděvu striktní. Po uplynutí této doby totiž začne lidský pot prosakovat do vzácné látky. Při pozdním návratu zaplatí výletníci pokutu 440 korun na vyčištění. Pro nejmenší zájemce personál pronajímá historický kočárek. Půlhodinová projížďka s modelem takzvané princesky vyjde na 180 až 220 korun podle velikosti. Při focení musí lidé dávat pozor na zvířata. Zámeckým parkem se totiž volně pohybují pávi. Psi proto smějí do areálu vstoupit pouze na vodítku a s ochranným košíkem.
V říjnu se brány otevírají o víkendech
Za základní prohlídku interiérů dají dospělí 220 korun. Mládež a senioři zaplatí 180 korun. Lístek pro děti od šesti do sedmnácti let stojí 70 korun. Zapůjčení dobového oblečení vyjde dospělého na 440 korun a vyžaduje předchozí rezervaci.
Až do konce října otevírá zámek své brány pouze o víkendech od 9 do 15 hodin. Výjimku tvoří období podzimních prázdnin. Od středy 28. října do neděle 1. listopadu se turisté dostanou dovnitř každý den. Následně sezona definitivně končí.
Řidiči odstaví auto na placeném parkovišti přímo před vstupem do areálu. Celodenní stání osobního vozu přijde na 80 korun. Cyklisté do areálu vjíždět nesmí. Svá zamčená kola zanechají na odstavné ploše naproti památce. Před cestou domů si hosté mohou zajít na kávu a zákusek do zámecké kavárny.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (strednicechy.rozhlas, hodoninsky.denik, zamek-milotice).