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Pět jezdců v nominaci, tři na startu a pak ještě pokuty za dresy. Eritrejské MS se rozpadlo dřív, než začalo

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Eritrea nominovala na elitní silniční závod mistrovství světa pět cyklistů, ale Amanuel Ghebreigzabhier a Natnael Tesfatsion se do Kanady vůbec nedostali kvůli vízovým problémům. Zbývající tým pak řešil další kuriozitu: Biniam Girmay a Henok Mulubrhan dostali pokuty za rozdílné verze reprezentačního oblečení a sankci dostal i člen realizačního týmu.
Krists Neilands (Lotyšsko), Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea) a Einer Augusto Rubio Reyes (Kolombie)

Krists Neilands (Lotyšsko), Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea) a Einer Augusto Rubio Reyes (Kolombie)

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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