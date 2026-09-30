Pět jezdců v nominaci, tři na startu a pak ještě pokuty za dresy. Eritrejské MS se rozpadlo dřív, než začalo

Pět jezdců v nominaci, tři na startu a pak ještě pokuty za dresy. Eritrejské MS se rozpadlo dřív, než začaloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Krists Neilands (Lotyšsko), Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea) a Einer Augusto Rubio Reyes (Kolombie)
Článek byl publikován 30.09.2026 12:30
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