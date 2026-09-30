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Ranní chlad a odpolední teplo mění tlak v pneumatikách. Výkyv o dvacet stupňů zkreslí TPMS a prodlouží brzdění

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Ráno teploměr ukazuje dva stupně a na palubní desce se rozsvítí varování tlaku v pneumatikách, odpoledne na slunci je přes dvacet. Podzimní teplotní výkyvy mění tlak v kolech o desetiny baru a zbytečně matou senzory i řidiče.
Hliníkové kolo osobního automobilu s obutou pneumatikou

Hliníkové kolo osobního automobilu s obutou pneumatikou

Zdroj: Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

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