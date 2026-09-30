Polabí vítá novou hereckou posilu. Dějem zatřese oblíbená česká herečka

Oblíbený primácký seriál Polabí vstoupil do další sezóny s novými postavami, které přišly s novou kriminální zápletkou. Štěpán Benoni, Jana Paulová i Veronika Arichteva se však už v oblíbeném seriálu spolehlivě zabydleli, a tak je potřeba přijít s dalším nováčkem, jenž zásadně zatřese jednou z dějových linek. A navíc přinese do seriálu jedno silné a důležité téma.
Onou nově příchozí je populární herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová, která si zahraje těhotnou Katku Valentovou, jež promluví do dějové linie Romana (Ladislav Hampl) a jeho manželky Lenky (Hana Kusnjerová). Mladá žena čeká dítě s mužem, s nímž ji ale romantická idylka nečeká. Její manžel Dušan Valenta (Jakub Tvrdík) je alkoholik s násilnickými sklony a právě Roman ho jednou zastavil před tím, aby Dušan svou manželku napadl. Situace skončila pobodáním Romana, za které šel Dušan do vězení a nastávající matka zůstala sama a bez finančních prostředků. Z toho, co se stalo, viní Romana. Lenka jí přesto začne pomáhat a později se přidá i Roman.
Berenika Kohoutová není v seriálech neznámým jménem a diváci si ji moc dobře pamatují např. z nekonečné Ulice, Jedné rodiny či Hořkého světa. V případě Polabí proto nemusela procházet castingem, jelikož ji tvůrci oslovili napřímo. „Zaujalo mě už jenom to, že ta role je pro mě takový protiúkol. Co se týká scénáře, tam mě zaujal vývoj té postavy a celé té situace, ke které to dospěje,“ říká herečka o tom, co ji na nabídce na první pohled zaujalo.
Linie Katky navíc bude rozpracovávat silné téma okolo manipulativních a násilnických vztahů. „Bohužel se v tom může najít spousta žen, i když ne v takové míře. Tihle manipulátoři holt dokážou člověka opravdu ochočit a omotat si ho tak, že sám potom neví, co dělá. V mnoha případech je to bohužel dokonce tak, že člověk zjistí, že tu manipulaci do jisté míry potřebuje a osamostatnit se je pro něj trochu nereálné. To je myslím případ Katky, která má přesně takový vývoj. Nechci úplně prozrazovat, jak to s ním bude do budoucna, ale i když to vypadá, že se dokáže oprostit, možná to tak úplně nebude,“ tvrdí herečka.
Ženám, které prožívají něco podobného jako Katka, radí: „Co nejdřív se obrátit na odborníky, klidně anonymně. A svěřit se někomu blízkému, u koho můžu přečkat to nejhorší a v klidu se zamyslet, co dál.“ Polabí skrze novou postavu zkrátka otevře téma, jež by mohlo oslovit řadu diváků a je důležité o něm mluvit. Jak moc Katka ovlivní život Romana a Lenky? Dokáže se postavit na vlastní nohy? To vše se fanoušci dozví v nových dílech Polabí.
Zdroj: FTV Prima