Hluboký podzimní řez růží podpoří rašení před mrazy. Otevřené rány a houbová nákaza zničí místo očkování

Sestříhat růže před zimou na patnáct centimetrů se může zdát jako logický podzimní úklid. Hluboký řez však probudí spící pupeny a otevře rány mrazu i houbám. Keře potřebují na podzim pouze zkrácení dlouhých bičů a ochranu krčku.
Podle doporučení britské Královské zahradnické společnosti (
Royal Horticultural Society) i výzkumných postupů bavorského zemského ústavu ( Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau) patří radikální zkrácení růží výhradně do předjarního období, konkrétně do doby květu zlatice (forsythie). Podzimní zásah má mít zcela jiný charakter: cílem není tvarování keře, ale jeho stabilizace před náporem větru a ochrana choulostivého místa očkování. Pokud zahradník v říjnu seřízne keř nízko nad zemí, připraví rostlinu o přirozenou obranu a vystaví ji riziku zimního vymrznutí. Fyziologie dřeva: Proč hluboký řez v říjnu vystaví růži mrazové zkáze
Rostlinná fyziologie růží funguje na principu apikální dominance. Růstové hormony auxiny, které vznikají ve vrcholových pupenech, přirozeně potlačují aktivitu postranních oček níže na větvi. Jakmile na podzim větve radikálně zkrátíte na patnáct centimetrů, tuto hormonální brzdu odstraníte. Pokud po teplém září následuje prodloužené babí léto s teplotami nad dvanáct stupňů, spodní spící pupeny začnou okamžitě rašit.
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Mladé zelené letorosty, které růže vyžene v říjnu či listopadu, nemají šanci do zimy zdřevnatět (lignifikovat). Jejich pletiva jsou plná buněčné šťávy s vysokým podílem vody. Při prvním nočním poklesu teploty pod nulu se voda v buňkách přemění v krystaly ledu, které roztrhají buněčné stěny a pletivo odumře. Tím však problém nekončí.
Otevřená a namrzlá řezná rána je ideální vstupní branou pro parazitické houby, především pro houbu
Coniothyrium wernsdorffiae (původce nekrózy a rakoviny kůry růží) a Botrytis cinerea (plíseň šedou). Nekróza postupuje cévními svazky stonku směrem dolů k bázi. Pokud byl keř seříznut nízko, hniloba dosáhne přímo do místa očkování během několika týdnů a celá rostlina uhyne. Podobně jako při podzimním řezu ovocných stromů, kde rány v chladu špatně kalusují a hrozí klejotok, ani růže nedokážou před zimou řeznou plochu zacelit ochranným závalem. Čisté a ostré zahradnické nůžky zabraňují třepení pletiv a přenosu houbových infekcí při podzimním zkracování větví. Riziko vyvrácení větrem: Kdy a proč výhony přece jen zkrátit
Opačný extrém – tedy nechat růže na podzim zcela bez povšimnutí – však v sobě skrývá mechanické nebezpečí, které zahradnická věda označuje termínem
wind rock (vyvracení větrem). Během pozdního léta vyženou keřové růže, floribundy i velkokvěté čajohybridy dlouhé, často více než metr a půl vysoké výhony zakončené trsy těžkých šípků.
Při silných podzimních nárazech větru a zejména po prvním těžkém mokrém sněhu fungují tyto dlouhé větve jako obrovská páka. Neustálé kolébání keře ze strany na stranu způsobuje mikroskopické trhání jemných vlásečnicových kořínků, které rostlinu kotví v půdě a zásobují vodou. Zároveň se kolem báze stonku v zemině vytvoří kuželovitá vzduchová mezera.
Do této vzniklé dutiny stéká dešťová voda, která při následném nočním mrazu vytvoří ledový klín obklopující kořenový krček. Správný podzimní postup je proto kompromisní: keř se nezbavuje větví hluboko, ale pouze se redukuje odpor větru. Dlouhé biče se zkrátí přibližně o jednu třetinu jejich délky, aby byl keř kompaktní a nepřevracel se. Z větví se odstřihnou odkvetlé zbytky květů a těžké šípky, které rostlinu zbytečně vysilují tvorbou semen.
Do panelákového sklepa nesmí přijít plynový gril ani sekačka. Zazimování letní výbavy vytvoří pod domem toxickou past Ochrana místa očkování: Technika správného nakopčení půdy
Drtivá většina pěstovaných zahradních růží je roubovaná. To znamená, že ušlechtilá odrůda je naočkována na mrazuvzdornou planou podnož (nejčastěji růži šípkovou,
Rosa canina). Místo očkování – ztluštělé zduření u paty rostliny, ze kterého vyrůstají větve – představuje nejcitlivější článek celého keře. Zatímco kořeny podnože v půdě bez úhony snesou mrazy kolem dvaceti stupňů pod nulou, ušlechtilá tkáň v místě srůstu může namrznout už při poklesu pod osm až deset stupňů pod bodem mrazu.
Stejně jako je u
zazimování jiřin po prvním mrazíku rozhodující uchránit citlivý vegetační vrchol před namrznutím a následnou hnilobou, u růží hraje klíčovou roli takzvané nakopčení (anhäufeln). K bázi keře je nutné nahrnout kužel zeminy do výšky patnácti až dvaceti centimetrů nad úroveň terénu. Tento zemní val funguje jako tepelný akumulátor, který udrží očkovací uzel v nezámrzné zóně a současně chrání spodní pupeny před vysoušivými mrazivými větry.
Nejčastější fatální chybou zahrádkářů je, že motykou přihrnou zeminu z těsné blízkosti růže. Tímto postupem obnaží povrchové kořeny rostliny na okolním záhonu, které v zimě zmrznou. Substrát pro nakopčení musíte vždy přinést odjinud – ideální je dobře vyzrálý zahradní kompost, kyprá ornice ze sklizených zelinářských záhonů nebo směs zahradní zeminy s pískem. Kompost navíc na jaře při odhrnutí poslouží jako startovací organické hnojení.
První podzimní mrazíky snadno poškodí měkké mladé výhony, které keř předčasně vyžene po neuváženém hlubokém řezu. Černá skvrnitost: Proč napadené listí nesmí zůstat pod keřem ani v kompostu
Jedním z hlavních důvodů, proč růže na konci léta ztrácejí listy a chřadnou, je černá skvrnitost způsobená mikroskopickou houbou
Diplocarpon rosae. Odborné studie Royal Horticultural Society a materiály American Rose Society potvrzují, že spory tohoto patogenu přežívají zimu v dormantním stavu právě na opadaném listí ležícím na zemi a v drobných lézích mladé kůry.
Pokud napadené listy ponecháte pod keřem nebo je dokonce přihrnete zeminou při nakopčení, připravíte si na příští sezónu jistou infekci. Jakmile na jaře začne pršet, dopadající kapky vody vystříknou přezimované spory přímo na nově rašící mladé lístky. Během května a června se choroba rozhoří nanovo a keř znovu předčasně opadá.
Podobně jako při
podzimní péči o trávník, kde zanedbané tlející listí vytváří neprodyšný kryt vhodný pro rozvoj plísně sněžné, i pod růžemi je nutný důsledný hygienický úklid. Všechno opadané listí shrabte železnými vějířovými hráběmi a otrhejte i zaschlé listy, které ještě visí na spodních větvích. Napadené listí růží nepatří na běžnou zahradní hromadu kompostu, protože běžný rozklad nedosahuje teplot nutných k likvidaci spor (přes 65 °C). Listí odneste do popelnice na směsný odpad nebo do obecního kompostéru s řízenou horkou fermentací.
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Každá růžová skupina vyžaduje na podzim odlišný přístup. Následující přehled shrnuje správné kroky a varuje před nejčastějšími chybami, kterých se pěstitelé dopouštějí před příchodem mrazů.
Skupina růží Podzimní zkrácení Způsob zimní ochrany Častá chyba zahrádkářů Velkokvěté (čajohybridy) Zkrácení o třetinu na výšku cca 60–80 cm, odstranění květů Nakopčení zeminou do výšky 20 cm, přikrytí chvojím Seříznutí na 15 cm od země hned v říjnu, namrznutí báze Záhony (floribundy a polyantky) Odstranění květenství a zkrácení přerostlých větví o čtvrtinu Nakopčení do výšky 15–20 cm zeminou nebo kompostem Ponechání těžkých šípků, které vyvracejí keř ve větru Pnoucí růže (climbery a ramblery) Žádné zkracování, pouze odstřihnutí suchých a zlomených konců Vyvázání k opoře proti větru, nakopčení paty, chvojí na bázi Radikální odstřižení dlouhých výhonů (odstranění květních pupenů) Stromkové růže Zkrácení korunky o třetinu pro kompaktní tvar Ohnutí kmínku do země nebo obalení korunky jutou a chvojím Použití neprodyšné plastové fólie, zapaření a hniloba Půdopokryvné růže Pouze zarovnání okrajů záhonu, řez se neprovádí Obvykle stačí přirozená vrstva sněhu, případně lehké chvojí Zbytečné stříhání celého porostu před zimou Specifikum stromkových růží: Jak zabránit zmrznutí vyvýšené korunky
Stromkové růže představují královskou disciplínu zimní ochrany. Jejich zásadní slabinou je fakt, že citlivé místo očkování se nenachází u země pod ochrannou vrstvou zeminy, ale na vrcholu kmínku ve výšce osmdesát až sto dvacet centimetrů. Kmínek je tvořen odolnou planou růží, ale korunka nahoře je ušlechtilá a plně vystavená ledovým větrům a holomrazům.
U mladých stromků do tří let věku, jejichž kmen je ještě dostatečně pružný, je nejspolehlivější historická zahradnická metoda: uvolnit opěrný kůl, opatrně a plynule ohnout kmen k zemi do předem vykopané mělké rýhy, korunku fixovat dřevěným kolíkem a celou ji zasypat vrstvou patnácti centimetrů zeminy. V zemi korunka přečká i dvacetistupňové mrazy bez sebemenšího poškození.
Pokud je kmínek starý, tlustý a neohebný, ohýbání by vedlo k jeho zlomení. V takovém případě zkraťte větve korunky přibližně o třetinu, prostor mezi výhony vycpěte suchým smrkovým chvojím nebo dřevitou vlnou a celou korunku obalte prodyšným jutovým pytlem nebo bílou netkanou textilií o plošné hmotnosti minimálně padesát gramů na metr čtvereční. Obal pevně zavažte pod místem očkování provázkem. Nikdy nepoužívejte igelit, bublinkovou fólii ani smršťovací fólii. Pod neprodyšným plastem vzniká za slunečných dnů skleníkový efekt s teplotami přes patnáct stupňů, v noci teplota klesne pod nulu a vlivem masivní kondenzace vody korunka do jara shnije.
Pětikrokový harmonogram podzimní péče o růže
Aby růže na jaře bezpečně obrazily a v létě bohatě kvetly, stačí dodržet správné načasování jednotlivých prací v průběhu října a listopadu:
1. Konec září až začátek října: Ukončení hnojení a podpora vyzrání dřeva Od začátku srpna nesmí růže dostat žádné dusíkaté hnojivo. Dusík stimuluje vegetativní růst a brání vyzrávání pletiv. Na přelomu září a října je možné aplikovat pouze hnojivo s vysokým obsahem draslíku a fosforu bez dusíku (například draselnou sůl nebo speciální podzimní hnojivo pro růže). Draslík zvyšuje koncentraci buněčných šťáv, snižuje bod jejich mrznutí a posiluje buněčné stěny.
2. Polovina října: Bezpečnostní zkrácení a odstranění květů Ostrými zahradnickými nůžkami zkraťte nejdelší výhony keřových růží o třetinu jejich délky. Šikmý řez veďte přibližně pět až osm milimetrů nad vnějším pupenem se sklonem od pupenu, aby po něm stékala voda. Odstřihněte všechny zahnívající květy a těžké šípky.
3. Konec října: Důsledná fytosanitární očista půdy Pečlivě vyhrabejte a odstraňte všechny spadané listy i plevel z okolí keřů. Otrhejte zbývající silně skvrnité listy z větví. Půdu v okolí jemně prokypřete, ale dávejte pozor, abyste nezasáhli kořeny.
4. Začátek až polovina listopadu: Nakopčení před příchodem holomrazů Jakmile noční teploty začnou pravidelně klesat k nule, nahrňte ke každému keři kužel kompostu nebo ornice do výšky patnácti až dvaceti centimetrů. Půda ochrání krček i spící očka před přímým kontaktem se zmrzlým vzduchem. 5. Konec listopadu: Zastínění chvojím Po trvalejším promrznutí povrchu půdy zapíchejte do nakopčené zeminy smrkové nebo jedlové větve. Chvojí neslouží primárně k ohřevu rostliny, ale jako stínicí štít proti ostrému zimnímu slunci. Zabrání tomu, aby se kůra za jasných mrazivých dnů předčasně prohřála a v noci při prudkém ochlazení mrazem podélně popraskala.