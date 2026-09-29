Kontrola VIN nic nenašla? Jiná svolávací akce se vašeho auta přesto může týkat

Seznam modelů a ročníků je jen první vodítko. O tom, zda má do servisu právě vaše auto, rozhodne kontrola jeho VIN u výrobce nebo dotaz v autorizovaném servisu. U některých značek je nutné rozlišit obecný přehled akcí od formuláře pro jedinou závadu.
Zpráva o svolávací akci může jmenovat model, který stojí i před vaším domem. Samotný název modelu a rok ale ještě nepotvrzují, že je do akce zařazen právě váš kus. K tomu slouží identifikační číslo vozidla, zkráceně VIN. Česká stránka
Volkswagenu k airbagům Takata výslovně říká, že uváděné roky výroby jsou orientační a rozhodující je kontrola VIN. VIN najdete v dokladech nebo na autě
VIN je jedinečný identifikátor vozidla. U běžných osobních aut jde o 17 znaků. Podle
českého Volkswagenu ho najdete v první části osvědčení o registraci vozidla nebo za spodní částí čelního skla. Před zadáním porovnejte znaky s dokladem; překlep může výsledek znehodnotit.
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Zadávejte VIN na stránce výrobce, na kterou přejdete z jeho oficiálního webu. Pokud online kontrolu pro danou značku či akci nenajdete, zavolejte autorizovanému servisu a požádejte o ověření konkrétního VIN.
Toyota tuto možnost vedle svého online formuláře výslovně nabízí. Zkontrolujte, jakou akci formulář skutečně prověřuje
Ne každý formulář znamená kontrolu všech svolávacích akcí dané značky.
Škoda rozlišuje kontrolu airbagů Takata, starší otázku softwaru motorů EA 189 a ostatní svolávací akce. Volkswagen uvádí samostatné stránky pro vybrané akce; Audi má například VIN formulář k airbagům Takata. Toyota má kromě stránky k těmto airbagům také obecnou kontrolu svolávacích akcí. U tohoto staršího Audi je VIN vyražený v motorovém prostoru. Před zadáním do formuláře porovnejte znaky svého vozu s dokladem.
Z toho plyne jednoduché pravidlo: záporný výsledek formuláře pro konkrétní závadu říká jen to, že vaše VIN v dané kontrole nevyšlo jako dotčené. Není to automatické potvrzení, že pro auto neexistuje žádná jiná otevřená akce. U zprávy o nové závadě si proto ověřte, zda kontrolujete právě ji. Když rozsah formuláře není jasný, požádejte autorizovaný servis o prověření všech otevřených svolávacích akcí pro vaše VIN.
Co dělat podle výsledku kontroly
Pokud výrobce označí váš vůz jako dotčený, kontaktujte autorizovaný servis a uveďte VIN i označení akce, pokud ho máte. Zeptejte se, jaký zásah se provede, zda je díl k dispozici a jaká omezení platí do opravy. Bezpečnostní pokyny se liší podle závady: například
Toyota u dotčených airbagů Takata doporučuje do výměny omezit provoz vozu a nepřepravovat další osobu na sedadle spolujezdce. Takový pokyn nelze bez dalšího přenést na každou svolávací akci.
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Když výsledek nic neukáže, nejprve zkontrolujte správnost VIN a rozsah použitého formuláře. U čerstvé zprávy nebo nejasného výsledku má smysl obrátit se na české zastoupení značky či autorizovaný servis a zeptat se přímo na konkrétní akci.
Audi u své kontroly airbagů upozorňuje, že seznam dotčených vozů aktualizuje a kontrolu je vhodné opakovat.
Stejný postup se vyplatí u ojetiny: před koupí nebo po převzetí nechte podle VIN prověřit otevřené akce a požádejte o doložení zásahu, který měl být na autě už hotový. Výsledek konkrétního formuláře si uložte s datem kontroly. Při nejistotě je pro majitele podstatnější odpověď k jeho VIN než počet vozů uvedený v zahraniční zprávě.