Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Kontrola VIN nic nenašla? Jiná svolávací akce se vašeho auta přesto může týkat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zjistěte, jak podle VIN ověřit svolávací akci u výrobce a proč záporný výsledek jednoho formuláře nemusí vyloučit jiné akce.
Výrobní štítek s identifikačním číslem ve starším voze Audi

Výrobní štítek s identifikačním číslem ve starším voze Audi

Zdroj: Hans Haase / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Zkontrolujte si svůj sklep dříve, než sáhnete na vypínač světla. Odparek plynu z letního grilování čeká na podlaze na jedinou jiskru
Zkontrolujte si svůj sklep dříve, než sáhnete na vypínač světla. Odparek plynu z letního grilování čeká na podlaze na jedinou jiskru
QR kód máte na stejném telefonu? Přečtěte ho ze snímku obrazovky
QR kód máte na stejném telefonu? Přečtěte ho ze snímku obrazovky

QR kód zobrazený na vlastním telefonu lze přečíst ze snímku obrazovky přes Google Lens. Postup pro Android...

Začala topná sezóna a topení lupe: Co značí 4 zvuky v radiátoru a jak rozhýbat zatuhlý ventil
Začala topná sezóna a topení lupe: Co značí 4 zvuky v radiátoru a jak rozhýbat zatuhlý ventil

S prvním podzimním zatopením se v bytech i domech často ozývá nepříjemné loupání, klepání, bublání nebo...

Hit z Lidlu narazil na tvrdou realitu. Vzali jsme levný Parkside na ocelový jekl a přišel bleskový konec
Hit z Lidlu narazil na tvrdou realitu. Vzali jsme levný Parkside na ocelový jekl a přišel bleskový konec

Otestovali jsme nejprodávanější aku vrtačku Parkside z Lidlu v reálných podmínkách. Zjistěte, proč dřevěný...

Míchaná vejce nemusíte solit až na talíři. Záleží i na tom, kdy je sundáte z pánve
Míchaná vejce nemusíte solit až na talíři. Záleží i na tom, kdy je sundáte z pánve

Míchaná vejce můžete osolit už před vařením. Když pustí vodu, zkontrolujte také délku a teplotu přípravy....

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Další články z kategorie Auto-moto
Zobrazit více
Auto-moto
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.