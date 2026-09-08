Dvacetikoruna se svatým Václavem na obou stranách. Na aukci za ni někdo dostal půl milionu

Ve světě měny se může obyčejná manipulace s mincemi a bankovkami nečekaně proměnit ve vzrušující honbu za pokladem.
Představte si, že si náhodně hodíte mincí a všimnete si něčeho naprosto jedinečného – stejného obrazu vyraženého na obou stranách. Nejedná se o trikovou minci používanou v kouzelnických show, ale o skutečnou chybu ražby, která by se mohla proměnit v nečekanou výhru. Svatý Václav – a hned dvakrát
Na vzácné dvacetikoruně se nachází ikonický obraz svatého Václava na koni, který byl určen jen pro
lícovou stranu a omylem se opakuje na obou. Tento mincovní omyl, kdy chybí obvyklá rubová strana zobrazující českého lva, činí z této mince opravdový sběratelský sen. Zdroj fotografie: Depositphotos Tento příběh zaujme nejen numismatiky, ale každého, koho fascinuje vyhlídka na nalezení skrytých pokladů.
Právě taková mince bez roku vydání (i dalších podrobností – známo je jen to, že prý byla náhodně nalezena v peněžence) se
nedávno na aukci vydražila za půl milionu korun. Tento příběh zaujme nejen numismatiky, ale každého, koho fascinuje vyhlídka na nalezení skrytých pokladů v každodenním životě, co říkáte? Hlídejte i desetikačku
Dalším zajímavým případem „opravdu cenných drobných“ je podle společnosti
Aurea Numismatika i desetikorunová mince z roku 1993. Místo standardního symbolu „Kč“ pro české koruny je na této minci „Kč“ napsáno o něco menšími písmeny – pro zkušené oko nenápadná, ale významná chyba. Takovéto odchylky, byť drobné, mohou mezi sběrateli a nadšenci výrazně zvýšit hodnotu mince. O statisíce korun sice nepůjde, desetitisíce korun byste za ni však podle webu Deník získat mohli. Zdroj fotografie: Depositphotos Až se příště přistihnete, že manipulujete s drobnými nebo si organizujete peněženku, zastavte se a prozkoumejte detaily. Vyplatí se to. Nejen mince: Anomálie papírových peněz
Ale rarity lze najít i ve světě papírových platidel. Příkladem může být dvousetkorunová bankovka, zdánlivě obyčejná, dokud při bližším zkoumání neodhalíme bezpečnostní proužek s chybně vytištěným nápisem
„République du Zaïre“ – země, která je nyní známá jako Demokratická republika Kongo. Tento typ chyby, v níž se mísí prvky ze zcela nesouvisejících zeměpisných oblastí, je opravdu vzácný a i tady se může hodnota takového nálezu vyšplhat ke statisícům korun. V peněžence se vám však docela jistě neukrývá, na to je příliš stará. Na webu adbz jsme také psali o další vzácné minci za opravdu plno peněz.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková