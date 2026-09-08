Make-up triky celebrit můžete snadno vyzkoušet i doma: Nechte si poradit od Jennifer Lopez nebo Hailey Bieber

Svět celebrit je perfektně nasvícený, upravený a často obklopený pozlátkem. My ostatní spíš řešíme rozmazanou linku nebo tvářenku nanesenou ve spěchu. Jenže právě
celebrity často sahají po překvapivě jednoduchých tricích, které dobře známe i z vlastní kosmetické rutiny.
Nejde přitom nutně o složité techniky profesionálních vizážistů. Často stačí změnit místo, kam produkt nanesete, ubrat jednu vrstvu nebo využít
kosmetiku trochu jinak, než jste zvyklí. Jennifer Lopez a konturování, které opticky zvedá obličej
Konturování nemusí znamenat výrazné pruhy bronzeru podle trendů z poloviny minulého desetiletí. Jennifer Lopez ve své rutině pro Vogue ukázala mnohem jemnější přístup. Krémový konturovací produkt nanáší přímo nad lícní kosti a následně ho pečlivě zapracuje.
Právě umístění produktu může vytvořit opticky zvednutější efekt. Pokud chcete podobný výsledek, zkuste konturu vést lehce nad přirozenou prohlubní pod lícní kostí a dobře ji rozblendovat směrem vzhůru. Méně produktu je v tomto případě většinou více.
Zpěvačka navíc konturuje také nos a rty, ale její celkový přístup zůstává založený na postupném vrstvení a důkladném zapracování jednotlivých produktů.
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https://www.youtube.com/watch?v=3F7uc9jV9V4
Bryce Dallas Howard a make-up, který zvládnete za pochodu
Beauty rutiny celebrit často vypadají jako pečlivě nasvícené rituály s nekonečným časem, Bryce Dallas Howard ale přiznává, že její realita je podstatně praktičtější. V rozhovoru pro
Into The Gloss popsala, že používá kompaktní produkty a často potřebuje zvládnout celý obličej rychle.
Zajímavější než konkrétní značky je její způsob vrstvení. Při takzvaném underpaintingu nejprve nanese bronzer a tvářenku a až potom přes ně lehkou vrstvu make-upu. Barevné produkty se tak částečně zjemní a výsledek nepůsobí tak ostře.
Techniku můžete využít i při běžném líčení. Pokud máte rádi přirozený vzhled, zkuste nejprve vytvořit základní strukturu obličeje pomocí bronzeru a tvářenky a následně přes něj nanést opravdu tenkou vrstvu make-upu.
Rihanna ukazuje, že tvářenka nemusí zůstat jen tvářenkou
Rihanna sice miluje výrazné líčení, její tipy ale často stojí na jednoduchých principech. Ve svém pro Vogue z roku 2018 například ukázala, že při nanášení tvářenky se usmívá, aby lépe viděla oblast tváří, kam chce produkt umístit.
Ještě zajímavější je její práce s produkty. Zpěvačka ve videu použila růžový oční stín také na tváře a sama vysvětluje, že jí to pomáhá vytvořit barevně sladěný look.
Podobný trik můžete vyzkoušet i doma. Pokud máte oční stín v odstínu, který funguje i na vašem tónu pleti, nemusíte ho nechávat pouze na víčkách. Jen si předem ověřte, že je produkt určený pro použití v dané oblasti a nedráždí pokožku.
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https://www.youtube.com/watch?v=KONe4SNFA64
Emma Watson a pleť, která nemusí být dokonale zakrytá
Emma Watson k make-upu přistupuje trochu jinak. Její trik není v tom, kam přesně nanést konturu nebo kolik vrstev make-upu použít, ale v tom, co naopak vynechat. V rozhovoru pro
Into The Gloss řekla, že při líčení chce vidět co nejvíce vlastní kůže. Zároveň mluvila o tom, že při natáčení Beauty and the Beast trvala na zachování svých pih.
Její přístup se dá snadno přenést do běžné rutiny. Místo snahy zakrýt celý obličej make-upem můžete použít lehčí vrstvu a korektor nanášet pouze tam, kde je skutečně potřeba. Pleť tak zůstane viditelná a make-up působí méně jako maska.
Kim Kardashian a rychlejší cesta k přirozenému konturování
Kim Kardashian je sice spojovaná s výrazným konturováním, sama ale ve svých beauty videích ukazuje i jemnější variantu. Ve videu pro Vogue z roku 2018 například vysvětlila, že místo kreslení ostrých linií pracuje s krémovým konturem pomocí štětce a nanáší ho postupně.
Její praktický trik spočívá mimo jiné v tom, že si část produktu nejprve nanese na ruku a až potom ho štětcem přenese na obličej. Díky tomu lze množství lépe kontrolovat a vyhnout se příliš výraznému výsledku.
Stejný princip funguje i u běžného denního make-upu, stačí když místo jedné silné vrstvy začnete s malým množstvím a budete přidávat jen tam, kde je to potřeba.
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https://www.youtube.com/watch?v=NCE6YchEqIE
Hailey Bieber a make-up smíchaný s péčí o pleť
Hailey Bieber postavila velkou část svého beauty looku na zářivé, přirozeně působící pleti a jeden z jejích triků je překvapivě jednoduchý. Místo toho, aby se snažila vytvořit lehký finish několika vrstvami produktů, smíchá make-up s hydratačním produktem.
Ve své rutině pro Vogue z roku 2022 ukázala, že do make-upu přidává Peptide Glazing Fluid a směs nanáší přímo rukama. Podle influencerky tento postup pomáhá dosáhnout přirozenějšího vzhledu pleti. Stejnou techniku Vogue popsala i v roce 2025, kdy postup znovu otestovala a vysvětlila, že jeho princip spočívá v přidání hydratačního produktu, který může make-up naředit a vytvořit lehčí, zářivější finish.
Pokud chcete trik vyzkoušet, nemusíte mít stejný produkt jako Hailey Bieber. Sáhnout můžete po lehkém hydratačním séru, mléku nebo esenci, které už běžně používáte. Počítejte ale s tím, že přimícháním dalšího produktu se může změnit krytí i výdrž make-upu.
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https://www.youtube.com/watch?v=9wdisivSWYU
Dree Hemingway sází na minimum
Dree Hemingway jde v minimalismu ještě dál. V rozhovoru pro
Into The Gloss z roku 2026 uvedla, že běžně nepoužívá mnoho make-upu, ale každý den sahá po tónovaném hydratačním produktu U Beauty Super Tinted Hydrator, který jí dodává lehké sjednocení a barvu. Zároveň říká, že jí nevadí kruhy pod očima a korektor používá hlavně tehdy, když chce zakrýt zarudnutí.
Její rutina připomíná jednoduché pravidlo, které se hodí i mimo svět celebrit: nemusíte sjednotit úplně celý obličej. Pokud vám vyhovuje přirozenější vzhled, stačí lehce upravit místa, která chcete zvýraznit nebo barevně sjednotit, a zbytek nechat být.
A právě v tom možná spočívá nejpraktičtější beauty trik ze všech: ne všechno, co na pleti vidíte, je potřeba zakrýt.
Zdroje: Vogue, Glam, Into The Gloss