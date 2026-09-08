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Make-up triky celebrit můžete snadno vyzkoušet i doma: Nechte si poradit od Jennifer Lopez nebo Hailey Bieber

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Sociální sítě neustále chrlí nekonečné množství beauty triků a zatímco některé rychle vyšumí, jiné se nenápadně usadí v každodenní rutině. Spoustu z nich navíc používají také celebrity a zvládnete je bez problémů i doma před zrcadlem.
Make-up triky celebrit můžete snadno vyzkoušet i doma: Nechte si poradit od Jennifer Lopez nebo Hailey Bieber

Make-up triky celebrit můžete snadno vyzkoušet i doma: Nechte si poradit od Jennifer Lopez nebo Hailey Bieber

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

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