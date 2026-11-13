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Kouř, výšková technika v akci a obří manévry v paneláku. Hasiče čekalo bizarní překvapení

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Obrovské hasičské manévry zažili nájemníci sedmipatrového panelového domu v Plzni na Borech, když jeden z obyvatel ve čtvrtek v noci ucítil na chodbě kouř. Dým vycházel z bytu, který obývá seniorka. Hasiči po příjezdu okamžitě nasadili i výškovou techniku. Celý zásah měl nakonec zcela bizarní dohru.
Kouř, výšková technika v akci a obří manévry v paneláku. Hasiče čekalo bizarní překvapení

Kouř, výšková technika v akci a obří manévry v paneláku. Hasiče čekalo bizarní překvapení

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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