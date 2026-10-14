Na jihu Prahy má vzniknout čtvrť pro 16 tisíc lidí

Na jihu Prahy má vzniknout čtvrť pro 16 tisíc lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 14.10.2026 14:00
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