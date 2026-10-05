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Na jihu Čech v neděli spadlo letadlo a parašutista

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Dvě letecké nehody za jediné dopoledne zaměstnaly jihočeské policisty a záchranáře. Zatímco v jednom případě vyvázla posádka bez vážných zranění, ve druhém skončil výsadkář…
hosin-2

hosin-2

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:30

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