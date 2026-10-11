Mýtus o deseti kilometrech navíc neplatí. V obci riskujete pokutu, jakmile silniční rychloměr naměří 54 km/h

Zákon o silničním provozu žádný bezplatný přesah nezná. Přestupek vzniká ve chvíli, kdy rychlost po odečtu převýší limit byť o jediný kilometr za hodinu. Paragraf 125c pak už jen třídí, od jaké míry překročení naskakují body a vyšší sazby. V diskusích řidičů přesto dál žijí dvě legendy: že pevné a mobilní měření se posuzují jinak a že pár kilometrů nad padesátkou v obci nikoho nezajímá. Obě vedou ke stejnému výsledku, k pokutě, se kterou řidič nepočítal.
Do stovky stačí naměřit o čtyři kilometry víc, než dovoluje značka
Přehled ministerstva dopravy „Novinky pro řidiče od roku 2026“ žádnou novou toleranci rychlosti neohlašuje. Česká praxe dál pracuje jen s odečtem odchylky měřidla, který činí 3 km/h u rychlostí do 100 km/h a 3 % nad touto hranicí. Ve veřejných zdrojích se tento princip objevuje už od roku 2010, takže pro letošek se nemění nic. Odečet pokrývá nepřesnost přístroje a řidiči žádný prostor k vědomému zrychlení nedává.
U nižších limitů z toho vychází jednoduché pravidlo: riziko začíná na první naměřené hodnotě o čtyři kilometry za hodinu vyšší, než ukazuje značka. Ve třicítce je to 34 km/h, v obci s padesátkou 54 km/h. Na silnici se sedmdesátkou hrozí postih od 74 km/h a na osmdesátce od 84 km/h. U limitu 90 km/h leží hranice na 94 km/h a u stovky na 104 km/h.
Nad 100 km/h se odečítají procenta, a s rostoucí rychlostí se proto hranice mírně posouvá. Na silnici se stodesítkou začíná riziko na 114 km/h. Na dálnici s limitem 130 km/h leží hranice na 135 km/h, tedy o pět kilometrů za hodinu výš.
Limit 150 km/h platí jen v místně upraveném zkušebním režimu na D3. Ministerstvo ho testuje od 5. října 2025 v úseku mezi exity Planá nad Lužnicí a Úsilné a postih tam hrozí od naměřených 155 km/h.
Pokuta až 5 000 korun hrozí i za překročení o pár kilometrů
Kdo v obci projede měřením padesátkou, odečet mu nechá 51 km/h. To je překročení pod hranicí 10 km/h, tedy nejnižší pásmo. I v něm může hlídka na místě uložit pokutu až 1 500 Kč. Pokud věc skončí ve správním řízení, sazba se pohybuje od 2 000 do 5 000 Kč. Malé překročení se tedy trestá citelně a řidič, který spoléhal na mýtus o deseti kilometrech navíc, platí plnou sazbu nejnižšího pásma.
Od překročení o 10 km/h a víc se sazby zvyšují. Vyšší pásma přidávají do bodového hodnocení 4 nebo 6 bodů. V nejvyšším pásmu hrozí také zákaz činnosti na 6 až 18 měsíců.
Když vás nikdo nezastaví, dopis dostane zapsaný provozovatel auta
Silniční rychloměr často zaznamená přestupek a řidiče na místě nikdo nezastaví. Pokud úřad nezná totožnost toho, kdo řídil, postupuje podle § 125h a obrací se na provozovatele vozidla. Tím je vlastník nebo jiná osoba zapsaná jako provozovatel v registru silničních vozidel. Výzva tak míří na toho, kdo je v registru, bez ohledu na to, kdo v tu chvíli seděl za volantem.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností pošle provozovateli výzvu k úhradě určené částky. Splatná je do 30 dnů ode dne doručení a při včasné úhradě úřad věc odloží.
Tachometr smí ukazovat až o 10 % plus 4 km/h víc, než jedete
Tachometr není sankční měřidlo a o pokutě nerozhoduje. Předpis UN/ECE č. 39 mu zakazuje ukazovat méně, než je skutečná rychlost, nadsadit ji ale smí až o 10 % plus 4 km/h. Při skutečných 50 km/h tak může ručička stát až na 59 km/h. V příloze 3, která upravuje výrobní zkoušku vozidel kategorií M a N, je povolená odchylka ještě větší: 10 % plus 6 km/h. Rozdíl mezi údajem na palubní desce a skutečností tak může být víc než trojnásobkem odečtu, se kterým pracuje silniční rychloměr, a jezdit podle tachometru „těsně nad limitem“ proto nejde.
Ani typ měření řidiče nezachrání. Český Krumlov sice popsal vlastní interní benevolenci u nových úseků měření, jde ale o místní praxi a pro zbytek republiky neplatí. Městská policie Opava na svém webu rozlišuje stacionární úsekové měření a mobilní laser TruCAM a sankční pásma na téže stránce vycházejí pro oba typy ze stejných zákonných hranic překročení rychlosti.