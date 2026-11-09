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Zamrznutá autoskla nebudete muset řešit celou zimu: pomůže trik se solí

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Zima se pomalu hlásí o své slovo a možná jste už letos párkrát museli ráno škrábat zamrznutá skla na autě.Řidičům tak nastává neoblíbené období, kdy je nutné vstát o něco dříve, aby se dostali včas do zaměstnání. V tomto článku vám poradíme jednoduchý trik, jak si škrábání oken v zimě usnadnit.
Zamrzlé sklo u auta

Zamrzlé sklo u auta

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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