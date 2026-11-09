Zima se pomalu hlásí o své slovo a možná jste už letos párkrát museli ráno škrábat zamrznutá skla na autě.Řidičům tak nastává neoblíbené období, kdy je nutné vstát o něco dříve, aby se dostali včas do zaměstnání. V tomto článku vám poradíme jednoduchý trik, jak si škrábání oken v zimě usnadnit.
Teplá voda se solí je rychlým pomocníkem
Jistě se vám někdy stala situace, že jste si v zimních měsících ráno přispali a nebyl úplně čas na zdlouhavé škrábání skel. V takovém případě si práci usnadníte tím, že smícháte teplou vodu s několika lžícemi obyčejné kuchyňské soli. Směs jen stačí nalít na zamrzlé okno a setřít jednoduše stěrači. Voda ovšem nesmí být vroucí. Raději použijte klidně vlažnou. Příliš horká voda by totiž mohla skla poškodit. Namísto soli lze do vody přimíchat také líh, který okna rychle zahřeje. Smíchejte 1 díl lihu se 2 díly vody.
Foto: Pixabay
Prevence proti námraze na sklech
Nejlepším způsobem, jak se vyhnout škrábání autoskel, je prevence. Dosáhnete jí díky některým známým prostředkům. Zkusit můžete například WD – 40. Jedná se o přípravek s vlastnostmi vytěsňování vody, jenž se zároveň používá jako mazací olej. Tento prostředek nastříkejte na okna vozu a do rána nezamrznou. Úplně nejjednodušším řešením, jak předejít námraze, je použití ochranného krytu na autoskla, který koupíte v každém větším supermarketu nebo na internetu.
Orosená okna
V zimě řidiče netrápí jen zamrznutá okna na autě, ale také orosená zevnitř. V takovém případě vyzkoušejte jednoduchý trik s alpou. Smíchejte 1 hrnek alpy s 1 l vody a směs nalejte do nádoby s rozprašovačem. Nastříkejte ji z vnitřní strany oken a přeleštěte. Místo alpy můžete použít klidně i obyčejnou okenu nebo jiný prostředek na bázi alkoholu. Tuto směs lze využít i na okna zvenku. Pokud ji večer, než začne mrznout, na ně nastříkáte, neměla by vám do rána zamrznout.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Zamrznutá autoskla nebudete muset řešit celou zimu: pomůže trik se solí
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